El fin de la etapa canaria de Anabel Pantoja: el destino peninsular donde iniciará su nueva vida en septiembre

¿Puede Anabel Pantoja vivir lejos de sus raíces para siempre? La respuesta, al parecer, es que no. La influencer y colaboradora televisiva más conocida de España ha tomado una decisión que sus seguidores llevaban meses esperando: dejar atrás su querida Gran Canaria y volver a la tierra que la vio nacer.

La clave del movimiento no es solo emocional. Hay razones prácticas y familiares de peso detrás de este traslado, con septiembre de 2026 marcado en rojo como el mes en que el cambio se hará efectivo. Antonio Rossi lo confirmó esta semana en El tiempo justo: "La decisión está más que tomada".

Anabel Pantoja cierra su etapa en Canarias tras años en la isla

Anabel Pantoja llegó a Gran Canaria siguiendo a su entonces pareja Omar Sánchez, y allí construyó el chalet de sus sueños en Arguineguín. Aunque el matrimonio duró apenas unos meses, la influencer sevillana se enamoró de la isla y decidió quedarse, convirtiendo aquel rincón costero en su refugio personal durante varios años.

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Pero la vida da giros inesperados. Con el nacimiento de su hija Alma y la relación consolidada con el fisioterapeuta David Rodríguez, cuya clínica está en Córdoba, la lógica geográfica empezó a jugar en contra de Canarias. Los viajes semanales entre islas y la Península se convirtieron en un desgaste que ya no tiene sentido sostener.

Por qué Anabel Pantoja elige Sevilla y no otra ciudad

Anabel Pantoja no ha elegido Sevilla al azar. La capital hispalense es su ciudad natal, el lugar donde vive su madre Merchi Bernal y donde tiene a sus seres más cercanos. La red de apoyo familiar que Sevilla le ofrece es exactamente lo que necesita en esta etapa de maternidad y reconstrucción personal.

Además, Sevilla-Córdoba es una conexión sencilla que permitirá a David Rodríguez estar presente en la vida diaria de su hija Alma sin necesidad de coger un avión cada semana. La distancia geográfica entre ambas ciudades andaluzas es lo que ha terminado de inclinar la balanza definitivamente hacia la Península.

La decisión confirmada por Antonio Rossi: gestiones ya en marcha

El periodista Antonio Rossi fue el primero en revelar en El tiempo justo que Anabel Pantoja y David Rodríguez no solo han hablado de mudarse, sino que ya han iniciado gestiones concretas que hacen el traslado prácticamente irreversible. "La decisión está más que tomada porque sino esa gestión no se realiza", afirmó Rossi con prudencia, sin dar demasiados detalles para no comprometer a la pareja.

La fecha elegida, septiembre de 2026, coincide con el final del verano, lo que permitiría a Anabel Pantoja disfrutar aún de sus últimas temporadas en la isla antes de dar el paso definitivo. Un cierre de etapa con la calma y el tiempo necesarios para despedirse bien de un lugar que marcó su vida.

La vida de Anabel Pantoja entre dos mundos: un año de transición

Desde principios de 2025, Anabel Pantoja ha vivido en un constante ir y venir entre Canarias, Madrid y Sevilla. La mudanza de su piso madrileño, que se hizo oficial en marzo de 2025, fue el primer indicio de que algo estaba cambiando. Sus pertenencias se repartieron entre Sevilla y Arguineguín, como si ella misma aún no supiera dónde anclar definitivamente su vida.

Este año de tránsito emocional y logístico ha servido para que Anabel Pantoja ordenara prioridades. La maternidad, la familia y la estabilidad de su pareja han pesado más que el apego sentimental a una isla. Y eso, para alguien tan ligada a sus emociones como ella, no es una decisión menor.

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Etapa Ciudad Período Infancia y juventud Sevilla Hasta inicios de los 2010 Vida en la capital Madrid Varios años, hasta 2025 Etapa canaria Arguineguín, Gran Canaria Aprox. 2020–2026 Nueva etapa familiar Sevilla A partir de septiembre 2026 Base de David Rodríguez Córdoba Actualmente

El futuro de Anabel Pantoja en Sevilla: familia, estabilidad y nuevos proyectos

Todo apunta a que Sevilla será el escenario de la etapa más madura de Anabel Pantoja. Con su hija Alma creciendo rodeada de abuelos, tíos y amigos de toda la vida, la influencer sevillana tiene por fin la estabilidad que llevaba años buscando. No es una retirada, es una vuelta a los orígenes con más experiencia y más claridad sobre lo que quiere.

Canarias no desaparecerá del todo de la vida de Anabel Pantoja: su casa de Arguineguín seguirá siendo un refugio para temporadas y escapadas. Pero el centro de gravedad familiar y profesional se desplaza definitivamente hacia la Península, y todo indica que esta nueva etapa le sentará tan bien como la brisa sevillana de septiembre.