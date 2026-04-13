Agoney: "Yo soy una dicotomía; voy de un extremo a otro"

Agoney tiene ya años rondando la cultura pop española. Desde su paso por Operación Triunfo en 2017 y el Benidorm Fest en 2023, el cantautor ha sido capaz de conseguir un espacio propio en la industria del pop nacional. Ahora, tras casi dos años girando con su disco Dicotomía, cambia de velocidad con su nuevo sencillo «Algún día».

Dejando de lado la presencia de los sonidos electrónicos, al menos de momento, el artista ha presentado una canción que parece un aviso de cambio de dirección antes del resto de su gira. Poco después del lanzamiento, se ha sentado con el Diario Qué! para hablar del tema, de su futuro e incluso de su rutina de ejercicio.

Pregunta: Lo primero de lo que quería hablar es de tu nueva canción, «Algún día». Tu disco anterior, Dicotomía, era muy electrónico, casi nostálgico en ciertos momentos, pero esta canción es muy tradicional, muy orgánica. ¿Cómo llegas a este sonido?

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Agoney: Al final, yo soy una persona que no se encasilla en nada, ni a nivel musical ni en lo personal. Encasillarse es limitarse. Yo vengo de tocar la trompeta, de hacer otro tipo de música antes de empezar a cantar; mi vida consiste en ir explorando y mostrando todas esas cositas que tenemos dentro. No creo que a alguien solo le guste un único género musical. Me apetecía mucho hacer ese contraste: venía de la electrónica y ahora necesitaba justo lo contrario. Yo soy una dicotomía; voy de un extremo al otro.

Pregunta: Quería saber sobre el proceso de composición. Es una canción que permite jugar mucho con la voz, pero también requiere actuar, casi interpretar a un personaje. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Es algo que te pasó a ti o es una historia que recordabas?

Agoney: Pues mira, «Algún día» habla de la historia de dos amigos de mis padres. Uno de ellos falleció hace muy poco y la otra persona aún vive. Nunca contaron que eran pareja; siempre fueron los «eternos amigos». Yo siempre les preguntaba y me decían que solo eran amigos, hasta que hace poco me contaron la verdad. Fue muy triste pensar que tuvieron que ocultarlo toda la vida. Ellos no son de España; salieron de su país y llegaron aquí con la intención de vivir su amor. Cuando me enteré, llegué a casa, me senté al piano y compuse esta canción sin pensar en nada técnico. Simplemente me puse en su piel, deseando que ojalá algún día se pueda ser libre y gritar a quién quieres.

Pregunta: Entonces fue algo casi instantáneo.

Agoney: Sí, fue como un regalo. Hay canciones que te vienen así. Creo que la emoción puede con todo; en ese momento no pensaba en la melodía perfecta ni en los mejores acordes, ni mucho menos en qué técnica usar con la voz. Al contrario, la voz trabajó en base a la historia.

Pregunta: Me dio curiosidad que trabajaste con Manu Jalil en la producción. Lo ubico mucho por su trabajo con Mon Laferte, Raphael y otros grandes artistas. ¿Cómo fue colaborar con él en este cambio de sonido?

Agoney: Se lo debía. Tenemos una amistad de hace muchos años y él controla muy bien todo lo que es banda y orquesta; es un músico multidisciplinar. Era la persona adecuada para trabajar esta orquestación en un lugar como México. Me parecía el momento de hacer algo orgánico y tan sentido; tenía que ser «con manos calientes».

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Pregunta: Entiendo que este single llega para la segunda parte de la gira. A nivel de repertorio, ¿qué lugar ocupa?

Agoney: En realidad iba a sacar otra canción que no tenía nada que ver con esto, pero cuando esta historia llegó a mi vida y escribí la canción, supe que si no la publicaba ahora, perdería su hueco. Era ahora o nunca. La lanzó sin pretensiones de disco, simplemente porque quería sacarla. De hecho, tenía que haber salido hace meses, pero al final el «curro» salió ahora, justo con la gira.

Pregunta: Hablemos de esta segunda parte de la gira. Llevas con Dicotomía desde 2024; después de dos años jugando con las canciones, asumo que habrán cambiado mucho. ¿Cómo se prepara esta nueva etapa?

Agoney: Es completamente diferente. La primera parte era mucho más electrónica y ahora es más orgánica. El año pasado la gira no tenía una escenografía pensada, era solo iluminación y banda. Este año es todo lo contrario: mucha puesta en escena y teatralidad. Hemos construido literalmente una mansión victoriana dentro del escenario; es muy impactante. Además, hay un relato, una historia que se cuenta de principio a fin del concierto.

Pregunta: Para terminar, siempre me gusta preguntarle al artista si hay algo de lo que nunca le pregunten en promoción y de lo que tenga ganas de hablar.

Agoney: ¡Uy, qué complicado! Me han preguntado de todo.

Pregunta: Yo he intentado hablar solo de música, porque sé que de vida personal ya te preguntan mucho.

Agoney: Sí, me preguntan bastante. Pero algo que se pasa por alto es si me cuido mucho. Hago muchísimo deporte, pero no suelo subirlo a redes sociales porque me da un poco de lache (vergüenza) estar ahí enseñando que entreno. Pero sí, entreno muchísimo y me cuido mucho la alimentación también. Aprovecho para decirlo: ¡ya que lo hago, lo digo!