"Choca con la ley": La leche barata que entra desde Francia y Portugal preocupa a los ganaderos

La Agencia de Información y Control Alimentarios ha iniciado un proceso de recogida de datos sobre los nuevos acuerdos firmados en el sector de la leche. Las organizaciones agrarias han entregado documentación que refleja una disminución de hasta nueve céntimos por litro en el pago a los productores.

Y es que la propuesta de reducción de precios por parte de las centrales lecheras "choca con la ley" de forma directa al ignorar la obligación de cubrir los gastos de las granjas.

Las organizaciones agrarias sostienen que "un pacto que no cubre costes es nulo" y carece de toda validez ante los organismos de control. La administración tiene el encargo de vigilar estas prácticas para que ningún documento sea un “mecanismo de asfixia” para el campo. El sector advierte que la firma de estos papeles bajo “presión comercial abusiva” supone un ataque a la seguridad jurídica de los trabajadores.

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Así, los ganaderos consideran que estas cifras resultan abusivas y no responden a la realidad de la economía actual. El regulador busca verificar si las empresas transformadoras cumplen con la normativa vigente sobre la cadena alimentaria.

La situación ha provocado que algunas explotaciones decidan desprenderse del producto ante la imposibilidad de cubrir los gastos básicos. La supervisión de estos contratos es prioritaria para evitar la destrucción de valor en el eslabón más débil de la producción.

​ESCALADA DE GASTOS OPERATIVOS EN EL SECTOR DE LA LECHE DEBIDO AL CONFLICTO EN ORIENTE

​La rentabilidad de las granjas españolas sufre el impacto directo de la inestabilidad internacional. El precio de la electricidad y los carburantes ha subido de forma considerable tras el inicio de las tensiones en Irán.

Los materiales derivados del plástico, fundamentales para el envasado y la conservación del forraje, también han encarecido su valor en el mercado. Esta subida de los costes de producción coincide con la propuesta de la industria de reducir los ingresos de los ganaderos.

El sector primario advierte que la combinación de menos ingresos y más gastos pone en riesgo la supervivencia de miles de familias. La presión financiera actual obliga a los titulares de las explotaciones a exigir una revisión de las condiciones económicas pactadas anteriormente.

​ENTRADA DE EXCEDENTES EUROPEOS A PRECIOS REDUCIDOS

​La llegada masiva de leche procedente de Francia y Portugal altera el equilibrio del mercado nacional. Los transportistas introducen producto foráneo con tarifas inferiores a las que perciben los productores locales. Esta situación genera una competencia que las organizaciones agrarias califican de desleal y perjudicial para la soberanía alimentaria del país.

Los reguladores han recibido listas detalladas de las empresas que realizan estas importaciones para ampliar las inspecciones en las fronteras y centros de distribución. La federación de industrias justifica este movimiento como una normalización de los precios que ya ocurre en el resto de la Unión Europea. Sin embargo, España mantiene una producción insuficiente para cubrir la demanda interna, lo que aumenta la dependencia de los suministros externos.

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​El Ministerio de Agricultura insiste en el cumplimiento estricto de la legislación que impide la venta a pérdidas. La normativa establece que el precio pactado entre el ganadero y la industria debe cubrir obligatoriamente los costes de producción del primero.

La AICA dispone de potestad para sancionar a las compañías que ignoren este precepto legal. El sector lácteo se sitúa como la segunda actividad con mayor número de inspecciones en el histórico del organismo regulador.

Durante el último año, las investigaciones se han intensificado para detectar prácticas que vulneren la transparencia en las transacciones comerciales. La administración pide sensatez a todas las partes para evitar una ruptura total del diálogo en el seno de la interprofesional.

Explotación ganadera en Rodeiro, Galicia Fuente: Europa Press

​DENUNCIAS ANÓNIMAS Y PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LA LECHE

​La administración ha habilitado canales de comunicación que aseguran el anonimato de los ganaderos que decidan informar sobre irregularidades. Muchos profesionales del campo evitan denunciar de forma individual por temor a posibles represalias comerciales de las grandes centrales lecheras. Las asociaciones del sector actúan ahora como intermediarias para canalizar estas quejas ante los organismos competentes. El objetivo de esta medida es facilitar la detección de abusos en la firma de contratos de larga duración. El refuerzo de la supervisión incluye la revisión de las cláusulas que imponen descuentos injustificados de forma unilateral. La confidencialidad es la herramienta principal para romper el silencio sobre las condiciones de trabajo en el medio rural.

​Los datos oficiales indican que el importe de la leche cruda en España es superior a la media de la Unión Europea. Mientras el valor medio comunitario se sitúa en los 0,44 euros por litro, los ganaderos españoles perciben alrededor de 0,52 euros. Esta diferencia incentiva la entrada de excedentes de otros países miembros donde los costes de producción pueden ser menores. La industria transformadora utiliza esta brecha para justificar los ajustes a la baja en los nuevos contratos nacionales. Por su parte, los productores sostienen que los gastos específicos de las granjas locales impiden equiparar los precios sin incurrir en pérdidas económicas graves. El debate sobre el valor del producto nacional frente al importado centra las reuniones entre los representantes agrarios y los responsables políticos.

Vacas pastando Fuente: Freepik

​Una de las soluciones planteadas por la federación industrial consiste en la rebaja de los impuestos aplicados a todos los productos lácteos. La reducción del IVA permitiría abaratar el precio final en los supermercados sin necesidad de recortar el pago en origen a los productores. España produce un 30% menos de lo que consume, lo que obliga a importar más de un millón de toneladas anuales para satisfacer la demanda interna. Los expertos sugieren fomentar el consumo de leche de origen nacional mediante un etiquetado más claro que diferencie la procedencia del producto. La estabilidad del sector depende de encontrar un equilibrio financiero que proteja al consumidor final y garantice la viabilidad de las explotaciones ganaderas en un entorno de alta inflación energética.