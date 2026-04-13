Almodóvar, Sorogoyen y los Javis: distintas generaciones confluyen en Cannes

El Festival de Cine de Cannes viene cargado de sorpresas para los españoles y más específicamente para el cine español. ¿Hace cuánto que el cine español no sonaba tan fuerte fuera de nuestras fronteras? ¿Y cuándo fue la última vez que tres miradas tan distintas coincidieron en el mismo escenario? Cannes 2026 no es solo una cita más, es ese momento en el que varias generaciones se cruzan y, casi sin querer, cuentan una misma historia.

Porque no es casualidad. Lo de este año no va solo de nombres conocidos o de talento emergente. Va de algo más difícil de conseguir, sincronía. Tres formas de entender el cine, tres trayectorias opuestas (Almodóvar, Sotogoyen y los Javis)… y un mismo objetivo, competir en el escaparate más exigente del mundo. Y sí, puede que no vuelva a repetirse en mucho tiempo.

Tres miradas, tres películas y un mismo objetivo: conquistar Cannes

Almodóvar regresa con un relato íntimo y oscuro sobre el duelo. Fuente: Agencias

La presencia de Amarga Navidad, El ser queridoy La bola negra en la Sección Oficial no es solo una coincidencia, es una radiografía bastante precisa del momento que atraviesa el cine español. Cada película juega en una liga distinta, pero todas comparten ambición, personalidad y una clara vocación internacional.

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Almodóvar regresa con un relato íntimo y oscuro sobre el duelo y los límites de la creación, fiel a su universo emocional pero con un tono más áspero de lo habitual. Sorogoyen, por su parte, apuesta por un drama contenido y muy dialogado que pone el foco en las relaciones familiares rotas, mientras que los Javis sorprenden con una propuesta más arriesgada y coral, que mezcla tiempos, referencias literarias y un reparto de alto voltaje.

Lo interesante es que no compiten entre sí, sino que se complementan. Representan tres formas de entender el cine, la consagración, la madurez y la irrupción. Y, juntas, dibujan una idea clara, el cine español no solo está presente en Cannes, está marcando el ritmo.

Tres formas de hacer cine, una misma conversación

Una conversación silenciosa sobre cómo ha evolucionado el cine español en las últimas décadas. Fuente: Agencias

Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y los Javis no compiten solo por una Palma de Oro. Comparten algo más interesante, una conversación silenciosa sobre cómo ha evolucionado el cine español en las últimas décadas.

Almodóvar representa la consolidación. Es el director que convirtió lo local en universal, el que lleva años entrando y saliendo de Cannes como quien vuelve a casa. Su presencia ya no sorprende, pero sigue marcando el listón. Cada nueva película suya se mide contra su propia historia.

Sorogoyen, en cambio, es el punto medio. Ni emergente ni veterano clásico. Su llegada a la Sección Oficial es el resultado de una trayectoria sólida, construida paso a paso, sin atajos. Su cine es más tenso, más contenido, más incómodo… y precisamente por eso encaja en un festival que premia el riesgo.

Y luego están los Javis. Su presencia rompe el patrón. No han seguido el recorrido habitual para llegar hasta ahí, y eso dice mucho. Representan una generación que no pide permiso, que mezcla códigos y que entiende el cine como algo más abierto, más híbrido, más contemporáneo.

Cannes ya no es territorio ajeno para España

España deja de ser una presencia puntual para convertirse en un actor relevante dentro del festival. Fuente: Agencias

Durante años, Cannes fue un terreno casi exclusivo para unos pocos nombres españoles. La sensación era clara, estar ahí era posible, pero no habitual. Este 2026 cambia esa percepción de golpe.

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Tres películas en competición no son solo una cifra histórica. Son una señal. España deja de ser una presencia puntual para convertirse en un actor relevante dentro del festival. Y eso tiene más que ver con el momento de la industria que con una simple coincidencia.

También habla de financiación, de ambición y de una generación de creadores que ha aprendido a moverse en un contexto global. Ya no se trata solo de hacer buenas películas, sino de hacerlas visibles, competitivas y exportables.

Además, hay algo simbólico en todo esto, las tres propuestas son completamente distintas. No hay una “marca España” única. Hay diversidad. Y eso, en un festival como Cannes, juega a favor.

Un relevo generacional que ya está aquí

El foco internacional ya no se centra en una figura concreta, sino en un ecosistema. Fuente: Agencias

Lo más interesante de esta edición no es quién gana. Es lo que representa este cruce de nombres. Porque aquí no hay sustitución, hay convivencia. Almodóvar no desaparece para dejar paso a otros. Sigue presente, pero ya no está solo. Sorogoyen consolida su lugar mientras nuevas voces como los Javis irrumpen sin complejos. Es un relevo sin ruptura, algo poco habitual en el cine.

Esto también cambia la narrativa. Durante mucho tiempo se habló de “la nueva ola” del cine español como algo que estaba por llegar. Ahora ya está aquí, compartiendo espacio con quienes abrieron el camino.

Y eso tiene un efecto directo, el foco internacional ya no se centra en una figura concreta, sino en un ecosistema. En una industria capaz de generar talento en diferentes etapas y estilos. Puede que alguno se lleve la Palma de Oro. O puede que no. Pero, sinceramente, este año eso casi es lo de menos.

Porque lo importante ya ha pasado, tres generaciones distintas del cine español han coincidido en el mismo lugar, en el mismo momento, compitiendo de tú a tú con lo mejor del mundo. Y eso no es solo un logro puntual. Es una señal de hacia dónde va todo lo demás.