Juan Roig y el éxito de las colmenas: Mercadona factura más de 1.000 millones online

Mercadona ha marcado un hito en la distribución española al conseguir que su plataforma de comercio electrónico sea plenamente rentable. Durante el ejercicio de 2025, la compañía presidida por Juan Roig alcanzó una facturación de 1.061 millones de euros a través de su canal online.

O lo que es lo mismo, un incremento del 26% respecto al año anterior. Este volumen de negocio ya supone el 2,5% de las ventas totales del grupo valenciano. La clave de esta rentabilidad reside en una operativa específica que separa la gestión de los pedidos digitales de la actividad diaria en las tiendas convencionales, evitando interferencias y optimizando costes.

​Para sostener este crecimiento, la empresa de Juan Roig se apoya en sus denominadas 'colmenas', almacenes destinados exclusivamente a preparar y repartir los pedidos realizados por internet. Actualmente, Mercadona dispone de seis centros de este tipo ubicados en Valencia, Barcelona, Madrid (Getafe y Boadilla del Monte), Alicante y Sevilla, donde trabajan más de 3.000 profesionales.

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EL ÉXITO DEL MODELO 'COLMENAS' DE JUAN ROIG Y MERCADONA

Este plan de expansión continúa en 2026 con la apertura de una séptima colmena en el distrito madrileño de Vallecas, que tendrá capacidad para gestionar hasta 5.000 pedidos diarios. Este despliegue de la compañía valenciana de Juan Roig busca reducir el peso de la "última milla", un factor que puede llegar a suponer el 20% del coste total del proceso.

Juan Roig impulsa la rentabilidad de Mercadona con su red de colmenas Fuente: agencias

​Por su parte, Dia ha logrado elevar el peso del comercio electrónico hasta representar el 4% de su negocio total, con el objetivo de alcanzar el 6% en los próximos ejercicios. En 2025, la cadena registró un crecimiento del 12% en el número de pedidos, una tendencia que se ha acelerado de forma notable en los dos primeros meses de 2026. Entre enero y febrero de este año, la compañía incorporó a más de 19.000 nuevos clientes digitales, lo que supone un aumento del 18% en su base de usuarios activos a través de la web y la aplicación móvil.

​La propuesta de Dia se basa en la omnicanalidad, combinando su extensa red de tiendas de barrio con un servicio digital rápido y eficiente. En el último año, el 91% de los pedidos se entregaron el mismo día en que fueron solicitados.

Esta capacidad para ofrecer entregas en el día se ha convertido en el estándar de servicio de la cadena para este inicio de año. Al aprovechar sus puntos de venta como pequeños centros de distribución logística, la empresa consigue reducir los tiempos de espera y fidelizar a un perfil de consumidor que valora la comodidad del entorno digital sin renunciar a la frescura de los productos de proximidad.

​CARREFOUR DESPLIEGA LA MAYOR RED NACIONAL

​Carrefour compite en esta carrera ampliando su cobertura geográfica y reforzando su flota de reparto. La compañía de origen francés ha puesto especial énfasis en mercados clave como Madrid, Barcelona, Vizcaya y Tenerife, donde ha incrementado en un 27% el número de vehículos dedicados al servicio online.

Esta inversión permite que el 90% de los pedidos nacionales se entregen en un plazo máximo de 24 horas. Actualmente, Carrefour presume de ser el minorista de alimentación que cubre un mayor número de códigos postales en España, alcanzando al 90% de los clientes potenciales en todo el territorio, incluyendo los archipiélagos canario y balear.

El canal online de Carrefour ha alcanzado el 90% de cobertura en la red nacional Fuente: Carrefour España

​La pugna por el mercado digital no se limita a estos tres gigantes. Operadores como El Corte Inglés, Lidl y cadenas de ámbito regional como Ahorramas también están dirigiendo sus inversiones hacia la mejora del canal online. Los datos de la consultora NIQ reflejan que/ el egocio digital de los minoristas de alimentación crece un 17,7%, una cifra muy superior al 9,1% de los supermercados pequeños o al 7,6% de las grandes superficies físicas. El peso del online en la cesta de la compra total de los españoles ya se sitúa en el 7,3%, impulsado por una mayor frecuencia de compra por parte de los usuarios, quienes encuentran en la tecnología una herramienta para ahorrar tiempo y gestionar mejor sus gastos mensuales.

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​AMAZON, MERCADONA Y GLOVO LIDERAN LAS ENTREGAS RÁPIDAS

​Si analizamos la cuota de valor del mercado digital de alimentación de forma global, el pódium presenta actores diversos. Amazon lidera la clasificación con una cuota del 36,6%, aprovechando su dominio en la logística de productos no perecederos y su servicio de suscripción.

En segunda posición se consolida Mercadona con un 9,8%, siendo el primer operador multicanal tradicional en la lista. El tercer puesto lo ocupa Glovo con un 4,8%, lo que demuestra la importancia creciente de las plataformas de entrega rápida que colaboran con diversas enseñas de distribución para cubrir la demanda de inmediatez.

​La consolidación de este canal en 2026 marca un cambio de ciclo en el sector. Lo que en pandemia fue una solución de emergencia por el confinamiento, se ha convertido ahora en una vía de crecimiento casi de raíz y, lo más importante para las empresas, en una fuente de beneficios.

La inversión en tecnología, la automatización de almacenes y la mejora de las rutas de reparto han permitido superar la barrera de los costes operativos que históricamente lastraban al supermercado online. La batalla de la distribución ya no se juega únicamente en los lineales de las tiendas de calle, sino en la capacidad de llevar la cesta de la compra al domicilio del cliente con la máxima rapidez posible. Este escenario obliga a las compañías a mantener un ritmo de innovación constante para no perder relevancia en un entorno donde el consumidor es cada vez más exigente con los plazos y la calidad.