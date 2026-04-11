La UE abre el tren gratis a miles de jóvenes: viajar por Europa ya no es solo para quien puede pagarlo

Buenas noticias para los jóvenes, la UE viene con boletos de viajes totalmente gratis el próximo 2027. ¿Te imaginas recorrer Europa en tren sin pagar billete? ¿Dormir en una ciudad y despertarte en otra sin mirar el saldo de tu cuenta? Durante años, viajar así parecía reservado para unos pocos, pero eso está empezando a cambiar.

La Unión Europea ha vuelto a poner sobre la mesa una de esas oportunidades que cuesta creer, miles de jóvenes podrán moverse gratis por el continente durante semanas. No es un sorteo cualquiera, es una puerta abierta a una experiencia que puede marcar un antes y un después.

Y lo más interesante no es solo el viaje en sí, sino lo que representa, viajar ya no es solo para quien puede permitírselo, sino también para quien se atreve a intentarlo.

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Un billete gratis para recorrer Europa (y algo más que eso)

Poder diseñar tu propia ruta, improvisar sobre la marcha y descubrir ciudades que ni siquiera tenías en mente. Fuente: Agencias

El programa DiscoverEU vuelve con fuerza y con una idea muy clara, facilitar que los jóvenes de 18 años puedan conocer Europa sin que el dinero sea el principal obstáculo. En esta edición, se repartirán 40.000 pases gratuitos para viajar en tren durante un máximo de 30 días.

Pero no se trata solo de moverse de un país a otro. La gracia está en cómo se vive ese viaje. Poder diseñar tu propia ruta, improvisar sobre la marcha y descubrir ciudades que ni siquiera tenías en mente. Es ese tipo de experiencia que no se planifica del todo y que, precisamente por eso, termina siendo inolvidable.

Requisitos, fechas y lo que nadie te cuenta del proceso

Hay que completar un cuestionario en el Portal Europeo de la Juventud, con preguntas sobre la UE. Fuente: Agencias

Para optar a uno de estos billetes hay una condición básica, tener 18 años en el momento de la convocatoria. En concreto, en esta edición pueden participar quienes hayan nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 y residan en un país de la Unión Europea o asociado al programa Erasmus+.

El proceso no es complicado, pero tampoco automático. Hay que completar un cuestionario en el Portal Europeo de la Juventud, con preguntas sobre la UE y una cuestión adicional que suele servir de desempate. Es decir, no basta con apuntarse, hay que poner un poco de intención. Aun así, comparado con lo que ofrece, es un esfuerzo mínimo.

Viajar sin dinero, pero con oportunidades reales

Hay apoyo adicional para jóvenes con menos recursos, personas con discapacidad o quienes viven en zonas con menos conexiones. Fuente: Agencias

Una de las claves de este programa es que intenta ser accesible de verdad. No se queda en el titular bonito. Hay apoyo adicional para jóvenes con menos recursos, personas con discapacidad o quienes viven en zonas con menos conexiones. En algunos casos, incluso se permite viajar con acompañante.

Además, el viaje no termina en el transporte. Los seleccionados también acceden a descuentos en alojamiento, cultura y actividades. Y, sobre todo, a algo más difícil de medir, conocer gente de otros países, mejorar idiomas y salir de la burbuja habitual. Porque viajar así no es solo moverse, es cambiar la forma en la que ves el mundo.

Al final, lo interesante de todo esto no es que haya trenes gratis. Es que alguien ha decidido que viajar también puede ser una herramienta de igualdad. Que descubrir Europa no debería depender solo del bolsillo.

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Y quizá esa sea la parte más potente de la historia, que hay oportunidades ahí fuera que no todo el mundo aprovecha. Así que si estás en el momento adecuado, o conoces a alguien que lo esté, este es el tipo de información que merece compartirse. Porque a veces, un simple clic puede acabar en el viaje de tu vida.