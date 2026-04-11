Bnet, a por la Final Internacional de Red Bull Batalla: "Cuando termine, la gente sabrá cosas de mi música"

Este sábado 11 de abril, Bnet será uno de los representantes españoles en la Final Internacional de Red Bull Batalla. El Movistar Arena de Santiago de Chile será testigo, por tercera vez, de la mayor competición de freestyle en español, con representantes de España y Latinoamérica.

Los otros dos españoles son Chuty y Gazir, quienes junto El Menor y Éxodo Lirical suponen los MCs ya clasificados directamente. Competirán frente a 15.000 personas con el resto de la élite del freestyle en español, que se ha ganado su puesto en las competiciones nacionales celebradas estos meses atrás.

Bnet (Javier Bonet González, 12 de mayo de 1998, Madrid) llega tras regresar al circuito después de un periodo fuera del contexto de las batallas, convirtiéndose en 2025 en el vigente campeón nacional de España —ya lo hizo en 2018— y quedando subcampeón en el evento Red Bull Batalla Nueva Historia. Ahora, quiere su segundo cinturón de campeón internacional de Red Bull, y en el diario Qué! hemos podido charlar un ratito con él sobre freestyle, estilos, competición y, sí, también sobre qué pasa con su música.

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Bnet llega como uno de los favoritos a la Final Internacional de Red Bull Batalla

Pregunta: A nivel mental, una Internacional de Red Bull es uno de los escenarios de mayor presión que existen para un freestyler. ¿Cómo llegas tú emocionalmente a Chile y qué has aprendido de experiencias internacionales anteriores?

Respuesta: Llego muy bien, muy tranquilo. Me siento bien... Yo me tomo igual todas las competiciones, no siento una presión extra porque sea la Final Internacional, y obviamente la experiencia es un grado, y el haber estado ya en tres como participante con esta me hace saber perfectamente a lo que vengo.

P: Ya sabes que todo últimamente va de formatos y que tú precisamente eres un freestyler mucho más natural. ¿Intentas "desintoxicarte" del 'formateo' o tienes claro que para ganar una Red Bull hay que ser más directo y efectivo aunque tu rapeo sea más simple?

R: Intento desligarme de todo eso mucho, pero, obviamente, también hay que saber el contexto en el que uno se encuentra. Y saber que, al final, hay muchas cosas aquí que se valoran y que hay que incorporar. No vale con solo salir a hacer freestyle libre, pero intento hacerlo siempre en base a mi estilo y mi manera de improvisar.

P: Lo cierto es que durante años has sido referencia de un estilo más puro frente a la profesionalización extrema del circuito: agendas, ligas, giras, contenido. ¿Cómo entrena alguien que precisamente intenta no "prepararse" nada?

R: Nosotros, cuando no estábamos en estas competiciones, cuando solo éramos chavales que improvisaban en el anonimato, en el parque, ya hicimos ese trabajo de lanzarnos a la piscina todas esas veces. Entonces, la gente de mi escuela, por así decirlo, los que hicimos freestyle desde un principio, lo que hacemos es recoger los frutos de todo el tiempo que dedicamos a educar a nuestra mente a improvisar de verdad, sin pensar en nada. Y, al final, seguimos haciendo eso mismo.

P: ¿Has sentido presión por convertirte en producto o has tenido que decir muchos 'noes' para proteger tu manera de vivir el freestyle?

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R: No, no he sentido ninguna presión. Creo que al revés, estoy agradecido de todas las oportunidades que he podido tener. Cuando algo no me ha cuadrado he dicho no, y creo que al final uno sabe qué valores tiene, qué cosas le apetece hacer y qué cosas no, y creo que ahí está el equilibrio sano. Agradecido por las oportunidades y sabiendo que hay cosas que no me cuadran con mi persona, con mi artista o con mi forma de ser.

Bnet regresó al circuito en 2025 | Fuente: Red Bull Batalla

P: Uno de los aspectos que más destaco de tu puesta en escena es la capacidad para conectar con el público sin necesidad de forzar gestos ni actitudes, y sobre todo de no alzar la voz constantemente. ¿Qué crees que genera esa conexión tan orgánica con la gente?

R: Pienso que cualquier conexión que uno haga con el público al final es lo que crea un vínculo entre el artista y el público. Creo que con el paso del tiempo conseguí transmitirle mi filosofía o mi esencia a la gente que sigue las batallas de freestyle, y ya esa conexión establece una propia esencia. Ellos ya saben cómo es Bnet, saben lo que esperar, y yo al final les ofrezco esa parte de mí que han sabido comprender.

P: Tu figura ha influido muchísimo en la nueva generación que ve el freestyle más como expresión artística que como simple competición. ¿Te reconoces en esa etiqueta de influencia artística? ¿Y qué responsabilidad sientes respecto a esa ola nueva?

R: Eso es algo que no depende de uno, es más de la gente. A toro pasado, tanto tiempo después de haber estado presente en la escena del freestyle, de verdad hay muchos chavales y mucha gente a la que he inspirado. Sé que sí, que es así.

Para mí es un tremendo orgullo. Me alegro muchísimo de que lo que yo he hecho con una disciplina que amaba y que empecé a hacer porque me inspiró, también se lo vea hacer a otra gente. Que haya servido para que yo mismo inspire a una nueva generación, y que haya mucha gente que haya conocido esa vertiente del freestyle y que lo que quiere es hacer ese tipo de freestyle. Es un orgullo tremendo pensar que algo que hice a mi manera y como a mí me gustaba le ha terminado gustando y llenando a tanta gente. Es muy bonito.

"El freestyle es espontaneidad y variedad"

P: Precisamente a raíz de los últimos grandes eventos se habla mucho de que las batallas han perdido lo que las hacía atractivas, con una nueva generación que tira demasiados conceptos y discursos lejos del ataque directo y el insulto que te hace saltar del asiento. Una batalla entre Invert y Babi, o el desempeño de Piezas en el evento por los 20 años de Red Bull, han sido mucho más celebrados. ¿Cuál es tu postura al respecto?

R: Creo que en la variedad está la riqueza. Al final es verdad que, a lo mejor, muchas veces se cae en tendencias muy similares y se hace muy preestablecido el freestyle, y cuando sale gente que de forma genuina improvisa y aporta algo que es muy suyo, rompiendo eso, los moldes de lo establecido, creo que se agradece y se celebra porque eso es el freestyle, espontaneidad y variedad. Por eso se celebra, y me gusta ver que la gente sabe valorar y que echa de menos todo tipo de maneras de hacer el freestyle y de perfiles dentro de las batallas. Creo que es lo importante. Como digo, está la riqueza en la variedad.

P: ¿Qué va a pasar con Bnet después de la Inter? La gente quiere verte más a menudo en el circuito.

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R: Lo veremos y lo decidiremos todo después de la Inter. Ahora estamos centrados aquí en terminar esta temporada, que era el objetivo, y una vez terminemos la temporada, descansaremos, reflexionaremos y veremos qué viene después.

P: Me vas a permitir que me salga un poco del contexto de las batallas. Te hemos escuchado en MissingNo. bajo el nombre smokyBens junto a S3RR4 SSJ. ¿Tienes ya en mente dar el pistoletazo de salida a tu carrera musical? ¿Te escucharemos en más temas?

R: Tengo mucha música hecha. Yo aún no he sacado nada como tal. No he subido nada de mi música, de mis proyectos de todos estos años. Tengo muchas cosas escritas y cuando termine esta temporada, la gente sabrá cosas. Están cerca de que les cuente mucho sobre mi música.

P: La última. Si pudieras enviarle un mensaje al Bnet que empezaba en las plazas, con todo lo que has vivido ya —incluida esta nueva Internacional—, ¿qué le dirías sobre el éxito, la presión y la fidelidad al estilo propio?

R: Le diría que va a llevar bien todo eso, que disfrute del proceso, que disfrute las experiencias y las oportunidades que se le van a dar y que no cambie. Le diría que disfrute, que esté preparado y que lidie bien con todas esas cosas. Y, sobre todo, que no deje que le afecte demasiado la exposición, por así decirlo. Soy una persona reservada, no me gusta sentirme el foco de atención. Que disfrute el proceso y que no se agobie con eso.