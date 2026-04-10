La influencia de Guardiola y los veteranos en el nuevo Girona de Míchel

El Girona de Míchel atravesó un periodo de gran dificultad al inicio de la competición liguera. El equipo catalán ocupó puestos de descenso durante los primeros meses del calendario. La plantilla sufrió cuatro derrotas en las cinco jornadas iniciales y acumuló quince goles en contra.

El proyecto deportivo alcanzó las vacaciones de Navidad con únicamente tres triunfos en su casillero. "La sensación que teníamos era de equipo roto y los jugadores le han dado la vuelta", admite el entrenador madrileño.

La fragilidad defensiva y la escasez de puntos situaron al grupo en una posición de extrema vulnerabilidad. Las fuentes internas de la entidad reconocen que el ánimo de los futbolistas estaba muy afectado por los resultados negativos.

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​La gran victoria en Mallorca y el papel de los veteranos cambió la dirección del Girona de Míchel

​El rendimiento del grupo experimentó un cambio drástico a partir del mes de enero. El cuerpo técnico identifica un encuentro específico como el motor del avance actual. "El momento clave fue la victoria en Mallorca", explica Míchel sobre el triunfo logrado el 4 de enero. A partir de esa fecha los integrantes de la plantilla modificaron su mentalidad competitiva.

El técnico destaca la importancia de los jugadores con más experiencia dentro del club. "Cuando pierdes, el jugador intenta salvarse él. Y ahí tener un vestuario veterano con sentimiento de pertenencia ayudó", afirma el preparador. La solidaridad entre los miembros del equipo permitió construir una estructura sólida para abandonar el fondo de la clasificación.

​El 'efecto City Group': ¿Será Míchel el sucesor de Guardiola en el Manchester City? Fuente: GironaFC

​El respaldo de la directiva y relación con la familia Guardiola

​La estabilidad institucional ha sido fundamental para mantener la continuidad del entrenador. Quique Cárcel confió en el trabajo del cuerpo técnico a pesar de ocupar la última posición de la tabla.

El presidente del Consejo de Administración también mantuvo su apoyo firme durante las semanas de crisis. Míchel mantiene un contacto frecuente con el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, para intercambiar análisis deportivos. "Pep me ha llamado para echarme una mano, hablamos mucho. Tenemos una relación muy buena", reconoce el técnico del Girona. Estas conversaciones han servido para gestionar la situación del equipo y la adaptación de los nuevos talentos que llegan cedidos desde Inglaterra.

​La llegada de futbolistas en el mercado de invierno ha transformado la dinámica del grupo. El central brasileño Vitor Reis se ha consolidado como un pilar en la zona defensiva desde su aterrizaje en verano. Por su parte Claudio Echeverri aporta una capacidad ofensiva esencial en los tramos finales de los partidos. La integración de jugadores como Ounahi o Vanat ha mejorado la calidad de los entrenamientos y la competencia interna. Míchel prioriza la transparencia en el trato diario con sus dirigidos para mantener un ambiente de trabajo saludable. "La comunicación es continua. Que los jugadores sientan la cercanía para no engañarles y exigirles hacia dónde va el equipo", detalla el entrenador sobre sus métodos de gestión humana.

Míchel suena como posible entrenador del Manchester City Fuente: Europa Press

​Una evolución en la clasificación que permite a los de Míchel ser ambiciosos

​El Girona se sitúa actualmente en la 12a posición de la Liga con una ventaja de ocho puntos sobre el descenso. El equipo ha pasado de luchar por la permanencia a mirar de cerca los puestos que permiten disputar competiciones europeas. La victoria reciente ante el Villarreal demuestra el crecimiento del conjunto respecto a la primera vuelta.

La plantilla viaja ahora al Santiago Bernabéu con la intención de competir contra el Real Madrid. El técnico observa el futuro con optimismo y se siente capacitado para asumir retos de máxima exigencia. "Yo sí me veo preparado para entrenar al City. Ahora me veo preparado para entrenar a cualquier equipo", asegura Míchel ante el interés de clubes extranjeros.

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​El éxito de la recuperación reside en la fluidez del lenguaje y la apertura de las puertas del vestuario. El preparador insiste en que la unidad del grupo es el factor diferencial para superar los momentos duros. El Girona ha logrado recuperar su identidad de juego basada en la posesión y el orden táctico. La mejora en las cifras goleadoras y la solidez atrás han permitido escalar posiciones de forma constante. La entidad busca consolidar este crecimiento para terminar la temporada en la zona alta de la tabla. El compromiso de los futbolistas y la claridad de las ideas del cuerpo técnico definen el presente del club. El equipo encara el tramo final de la liga con la seguridad de haber superado su etapa más crítica.