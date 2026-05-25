Paralives se lanza hoy en early access en Steam: el rival de Los Sims ya está aquí

Por fin. Después de años de hype, tráilers alucinantes y una comunidad que ya se había resignado a vivir con los mismos bugs de siempre, Paralives aterriza hoy en Steam en acceso anticipado. Y no, no es otro simulador de vida que promete el oro y se queda en latón. Viene armado con personalización hasta el tuétano, construcción libre y un precio que da ganas de meter la tarjeta sin pasar por Confirmation. 40 dólares y la boca abierta.

La hora exacta y el primer 'pero': adiós a la precarga

El lanzamiento oficial es a las 10 de la mañana en la costa este de EE UU, o sea, a las 16:00 en España. Para los madrugadores de Sydney, el juego se desbloquea mañana a las 00:00. Pero malas noticias para los que querían tenerlo listo a las tres de la tarde: no hay precarga. Nada de descargar antes. Tendrás que hacer la descarga al comprarlo el mismo día de lanzamiento.

Por suerte, Paralives no es un mastodonte de 100 GB. La instalación pesa 7,62 GB (los 8 GB que piden los requisitos mínimos), así que incluso desde una conexión ADSL renqueante podrás estar dándole al creador de personajes en menos de una hora. La comunidad ya se está relamiendo, aunque algunos se quejan de que sin precarga te pierdes unos minutos valiosos del gran estreno. Cosas de la era de la inmediatez.

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Lo que Paralives tiene que Los Sims llevan dos décadas sin ofrecernos

Si hay algo por lo que este simulador indie ha generado un hype descomunal es por su editor de personajes y el modo construcción. Olvídate de pagar 20 euros por una ventana redonda.

El equipo de Paralives Studio ha prometido libertad total: alturas paramétricas, muebles que se deforman, personalización de colores con códigos hex, e incluso una herramienta de patrones. Todo sin DLCs de pago. El early access no viene pulido los propios desarrolladores reconocen que es un 'diamante en bruto', pero el consenso es que la base es sólida y que, si funciona, Los Sims 4 va a tener que ponerse las pilas de verdad.

La comunidad llevaba una década pidiendo competencia real, y Paralives llega con la mejor baza: un equipo que escucha y no te cobra por cada ventana que pongas.

La competencia a Los Sims no es nueva: Life By You intentó hacer lo mismo y se quedó en un prototipo que ni siquiera llegó a ver la luz. Paralives tiene la ventaja de estar ya en manos de los jugadores, con un estudio independiente que ha ido mostrando cada paso en redes y un roadmap que promete contenido gratis.

He podido trastear un rato con la versión de prensa —sí, el press kit funciona— y la sensación es de estar tocando algo con alma. Los menús son claros, los avatares tienen expresiones que dan ternura, y el ritmo de la simulación se siente más vivo que en otros intentos de 'Sims killers'. Vamos, que te olvidas de que es un early access hasta que te topas con un bug visual o un mueble que flota. Pero eso es parte del encanto, ¿no?

¿Será este el 'Sims killer' definitivo o otro globo pinchado?

Voy a ser claro: Paralives tiene a favor todo lo que Life By You no supo hacer: una demo jugable, transparencia y una base de personalización que ya hace sombra a Los Sims 4. Pero también arrastra los riesgos de cualquier early access: contenido limitado, bugs que te pueden sacar de la experiencia, y una comunidad que se cansa rápido si no hay actualizaciones constantes.

El precio de 40 dólares —que, pasando a euros por el cambio, ronda los 35-36€— es justo para lo que ofrece, y el equipo ha confirmado que no habrá micropagos durante el acceso anticipado. Eso sí, el plan es añadir mascotas, estaciones y otros añadidos más adelante sin pasar por caja. Si cumple, le habrá dado un golpe en la mesa a EA. Si no, se convertirá en otro proyecto prometedor que se quedó en el limbo del 'potencial infinito'.

En cualquier caso, hoy es un gran día para los amantes del género. Por fin hay una alternativa real, hecha con mimo, y que puedes probar desde ya mismo en Steam. Lo demás, que lo diga el tiempo.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Los Sims necesitan un competidor como el comer, y Paralives aterriza con la mejor carta de presentación que podíamos pedir: personalización extrema, sin DLCs abusivos y un estudio que escucha a su comunidad. No está pulido, pero la base es tan sólida que da hasta rabia no haberlo tenido antes. Compra recomendada para los fans del género; para el resto, espera un par de meses que se asienten los bugs.

El resumen para vagos (TL;DR)