¿Por qué se enfadó Kiko Rivera? Jessica Bueno confiesa hoy la verdad sobre su polémica reunión con Irene Rosales

¿Puede una simple imagen sin abrazos ni declaraciones encender la furia de Kiko Rivera? La respuesta, según Jessica Bueno, es sí. El DJ no se molestó por un ataque, ni por una entrevista, sino por algo mucho más inesperado y revelador de su estado emocional actual.

El 8 de abril de 2026, en el programa El tiempo justo de Telecinco, la modelo sevillana puso nombre y fecha al detonante. Lo que ocurrió en un plató de televisión unas semanas antes desencadenó una reacción pública que dejó a España sin palabras y obligó a Jessica Bueno a coger el teléfono.

Kiko Rivera explota: la frase que sacudió a sus dos exparejas

En su última aparición en ¡De Viernes!, Kiko Rivera lanzó una frase que recorrió todos los titulares: "Son las madres de mis hijos, y hasta ahí. Que no les pase nada, para que no le hagan daño a mi niño, pero a mí me la pelan las dos enormemente". Una declaración que él mismo reconoció más tarde como fruto de su irritación acumulada.

Publicidad

El tono despectivo de esas palabras no pasó desapercibido ni en el sector profesional ni en el personal. Jessica Bueno fue clara al respecto: esas afirmaciones la exponen directamente como colaboradora de televisión, y eso tiene consecuencias laborales y personales que van más allá de una simple discusión de ex.

Kiko Rivera y el momento exacto que lo encendió todo

Cuando le preguntaron qué había detrás de ese enfado, Kiko Rivera recibió la respuesta desde el otro lado: fue Jessica Bueno quien señaló el origen. "Creo que el motivo es porque nos vio a Irene y a mí en ¡De Viernes! en esa imagen que estábamos las dos, no unidas, sino en buena sintonía", declaró la modelo, poniendo sobre la mesa una lectura que muchos no habían contemplado.

La clave no fue una alianza ni una conspiración. Fue simplemente que Irene Rosales y Jessica Bueno se mostraron cordiales y respetuosas en un mismo espacio, sin conflicto, sin tensión. Y eso, al parecer, fue suficiente para que el DJ sintiera que algo se le escapaba del control.

La llamada que nadie esperaba: Jessica frente a frente con su ex

Lejos de quedarse callada, Jessica Bueno decidió actuar: llamó directamente a Kiko Rivera el sábado siguiente para decirle en privado lo que sentía. "Mi enfado y lo que yo siento realmente se lo dije a él", confesó. Una conversación que, según ella misma, fue conciliadora y resolutiva, y que el DJ escuchó sin mayor conflicto.

Durante esa llamada, Jessica le trasladó un mensaje claro: cuando habla en esos términos sobre su exmujer y sobre ella, la expone profesionalmente. No es solo un asunto personal. Es una cuestión de imagen, de trabajo y de respeto hacia el hijo que ambos comparten, que tiene 13 años y lo ve todo.

Irene Rosales en la ecuación: la postura de Jessica no deja dudas

Sobre Irene Rosales, la modelo sevillana no ha dudado: "No creo que Kiko esté siendo justo con ella". Una afirmación que pesa, porque viene de alguien que también fue pareja del DJ y que podría haber optado fácilmente por el silencio o la indiferencia. En cambio, Jessica eligió el respeto como postura pública.

La relación entre las dos exparejas de Kiko Rivera no es de amistad, sino de cortesía adulta. Precisamente esa normalidad, ese no atacarse, ese aparecer en el mismo plató sin tensión visible, fue lo que generó en el DJ una reacción que sus propias palabras terminaron de confirmar: Kiko Rivera no esperaba esa sintonía.

Publicidad

Momento clave Quién interviene Consecuencia Imagen conjunta en ¡De Viernes! Jessica Bueno e Irene Rosales Enfado público de Kiko Rivera Declaración "me la pelan las dos" Kiko Rivera Polémica mediática y críticas generalizadas Intervención en El tiempo justo Jessica Bueno Revela el detonante real del enfado Llamada privada a Kiko Jessica Bueno Conversación conciliadora; el DJ la entiende Defensa pública de Irene Rosales Jessica Bueno Rompe su neutralidad habitual

Qué viene ahora para Kiko Rivera y sus relaciones públicas

El patrón que muestra Kiko Rivera en 2026 revela a un personaje que sigue reaccionando de forma impulsiva ante estímulos que percibe como amenazas a su imagen o a su control emocional. La buena noticia es que, según Jessica Bueno, la conversación privada funcionó: el DJ escuchó y entendió el impacto de sus palabras.

El reto ahora para Kiko Rivera es claro: o aprende a gestionar sus apariciones públicas con mayor madurez, o seguirá generando polémicas que se vuelven en su contra. La audiencia de 2026 premia la autenticidad, pero castiga con dureza el desprecio gratuito. Irene Rosales y Jessica Bueno han demostrado que se puede coexistir con dignidad; la pregunta es si el DJ está dispuesto a aprender de ese ejemplo.