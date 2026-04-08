'La Promesa': María y Samuel consuman el pecado

La tarde en el palacio de los Luján se presenta más movida de lo habitual para este 8 de abril. Lo que parecía una jornada de tensiones contenidas en 'La Promesa' terminará saltando por los aires en el capítulo 809, donde la aristocracia y el servicio se enfrentan a situaciones límite. Por un lado, tenemos a una Martina decidida a todo por su proyecto personal, y por otro, un arrebato pasional en las cocinas que nadie vio venir. La serie, que arranca puntual a las 18:35 en La 1, promete dejar a la audiencia pegada al asiento con una bofetada que es solo el preludio de algo mucho mayor.

No es solo una cuestión de tramas que avanzan; es que los personajes están llegando a puntos de no retorno. Las decisiones que se tomen hoy en el salón y en los pasillos del servicio van a traer cola durante semanas. Si creías que la calma iba a reinar en 'La Promesa' tras los últimos roces, prepárate porque la llegada de la sobremesa trae curvas peligrosas.

Martina se planta ante Jacobo y desata una tormenta familiar en 'La Promesa'

Martina se planta ante Jacobo y desata una tormenta familiar en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Martina se ha cansado de esperar el visto bueno de los demás y soltará una bomba en mitad de la cena: va a pagar el refugio de su propio bolsillo. Como era de esperar, esta noticia sentará mal, especialmente a Jacobo, que se pondrá fuera de sí al ver que ella está dispuesta a dilapidar su patrimonio personal por una causa que él no aprueba. La tensión será tal que Martina anunciará su intención de encararse con el Patronato para exigir explicaciones, pero Jacobo se lo prohíbe de forma tajante, marcando un territorio que ella no parece dispuesta a respetar.

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Mientras la pareja se lanza reproches, Lorenzo y Leocadia se lo pasarán en grande a costa de la joven. No perderán la oportunidad de ridiculizarla y burlarse de su "hazaña" caritativa, creando un clima asfixiante durante la velada. Por su parte, los empleados del palacio en 'La Promesa' también tendrán su opinión al respecto. Para el servicio, el plan de Martina no es más que un parche, una solución temporal que no tiene mucho futuro a largo plazo.

El peligro de Ciro y la advertencia desesperada de Manuel

El peligro de Ciro y la advertencia desesperada de Manuel | Fuente: RTVE

Manuel está viendo venir el desastre y no se va a quedar de brazos cruzados. Sabe que Ciro está jugando con fuego y que Julieta podría ser la que acabe quemándose. Por eso, el heredero hablará con ella para advertirle sobre la actitud tan decidida y peligrosa que está tomando su marido. Manuel tiene claro que, tal y como están las cosas, las consecuencias de los actos de Ciro podrían recaer directamente sobre los hombros de Julieta, y no quiere que ella sea una víctima colateral de esta ambición desmedida.

Pero Ciro no tiene intención de escuchar a nadie. Su determinación es total y hoy mismo irá directo a por el duque de Carril para insistir en su inversión. No hay marcha atrás para él, lo que deja a Manuel en una posición muy complicada intentando salvar a quien parece no querer ser salvada.

Un bofetón y un beso apasionado sacuden el servicio

Un bofetón y un beso apasionado sacuden el servicio | Fuente: La Promesa en X

María Fernández llegará a su límite tras una discusión fortísima con Carlo. En un arranque de furia, le abofetee con todas sus fuerzas. Es un gesto que lo cambia todo y que deja a María en un estado de nervios absoluto. Buscando escapar de la situación y encontrar algo de paz, irá directa a los brazos de Samuel para buscar consuelo.

Lo que empieza como un momento de desahogo emocional terminará de la forma más inesperada posible: con un beso apasionado entre María y Samuel. Este acercamiento romántico abre una brecha enorme en la relación de los tres y pone a la doncella en una situación comprometida, ya que Samuel es el párroco. Este giro radical en la vida de María Fernández es, sin duda, el momento más impactante que veremos esta tarde en 'La Promesa'.

Por otro lado, Ángela sigue tirando del hilo sobre su pasado, pero hoy se llevará una sorpresa. En una conversación sincera con Pía, esta le aclarará uno de los puntos más oscuros de su investigación. Pía le asegura a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella, lo que cierra de golpe una de las teorías que más atormentaban a la joven. Mientras tanto, en las cocinas, Santos recibirá una bronca de Cristóbal por andar cambiando tareas con su padre, pero lejos de achantarse, se defenderá con uñas y dientes, ganándose el respeto inesperado de las cocineras que lo escuchan todo tras los fogones.

Para rematar el caos, la boda de Curro y Ángela volverá a ser el tema de debate nacional en el palacio. Lorenzo se encargará de que todo el mundo opine y discuta sobre el enlace, dejando a los novios sin saber dónde meterse. Tendrá que ser Alonso quien intervenga para decirle a Curro que se deje de historias y arregle sus diferencias con Ángela. Si no lo hacen, el envío de las cartas al rey se quedará en nada y sus planes se irán al traste.