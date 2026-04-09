María del Monte habla claro sobre su pasado con Isabel Pantoja: la confesión que nadie esperaba

¿Puede una persona guardar silencio durante décadas sobre una relación que marcó su vida y seguir siendo completamente honesta? María del Monte lleva años demostrando que sí, y lo que dijo esta semana en el aeropuerto de Sevilla vuelve a sacudir la crónica social española. Hay silencios que hablan más que cualquier declaración.

Tras ser fotografiada con su ahijada Isa Pantoja durante la Semana Santa de 2026, la cantante sevillana atendió a los medios con esa serenidad que la caracteriza. Lo que dijo —y especialmente lo que no dijo— sobre su pasado con el clan Pantoja ha dejado a más de uno con la boca abierta. Porque hay frases que, cuando las dice María del Monte, pesan como losas.

María del Monte y la pregunta que no quiso responder sobre Isabel Pantoja

Cuando un periodista le preguntó por la reconciliación entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, María del Monte respondió con una frase que lo dijo todo sin decir nada: «Obviamente tengo mi opinión, pero es mía». No hay ambigüedad en esa respuesta: hay criterio formado, distancia consciente y una decisión clara de no alimentar el circo mediático.

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Ante la insistencia sobre si el perdón entre madre e hijo le parecía sincero, la artista fue aún más contundente: «Yo mis cosas las llevo para mí». Para quien lleva más de dos décadas siendo discreta sobre su pasado con la tonadillera, esta respuesta no es esquivar la pregunta. Es posicionarse sin necesidad de escándalo.

La relación de María del Monte con Isa Pantoja, el vínculo que lo explica todo

Las imágenes publicadas por la revista Lecturas durante la Semana Santa de 2026 fueron el detonante: María del Monte junto a su ahijada Isa en un balcón sevillano, con el pequeño Albertito de por medio. Una estampa que resumía años de distancias, silencios y un afecto que, contra todo pronóstico, ha sobrevivido a todo. La madrina dejó claro ante la prensa: «Conmigo ha contado siempre, sin lugar a duda. Pase lo que pase, ella y yo, ella y yo, nadie más».

Que Isabel Pantoja y María del Monte tuvieran una de las amistades más comentadas del mundo del espectáculo español es historia conocida. Que esa amistad se rompiera de forma abrupta hace décadas, también. Lo que pocos esperaban es que el vínculo con Isa Pantoja se mantuviera tan sólido y que fuera precisamente ese lazo el que obliga hoy a la cantante a pronunciarse, aunque sea con palabras medidas.

El nuevo proyecto musical que demuestra que María del Monte sigue siendo una fuerza

Lejos de quedarse encasillada en la polémica, María del Monte aprovechó su aparición ante los medios para hablar de su nuevo trabajo musical. La artista ha introducido mariachis en sus sevillanas, una fusión que ella misma describe como «darles un toquecito de por ahí» y que sus seguidores han recibido con entusiasmo. Es el tipo de movimiento artístico que solo se permite quien tiene una carrera sólida y ningún miedo a sorprender.

«No es ni mejor ni peor, pero sí distinto», explicó con esa honestidad que la distingue. María del Monte no necesita validación externa para tomar decisiones creativas, y eso se nota en cómo habla de su música. Su identidad artística permanece intacta mientras experimenta con sonidos nuevos, algo que a sus 60 años dice más sobre su vigencia que cualquier declaración mediática.

El juicio de Antonio Tejado y cómo María del Monte gestiona el dolor sin perder la calma

Preguntada por cómo afronta el próximo juicio contra su sobrino Antonio Tejado —acusado de ser el presunto cerebro del violento robo en su domicilio en agosto de 2023— María del Monte eligió responder desde la emoción, no desde el rencor: «Ahora mismo estoy ilusionada, estoy contenta. La felicidad no es un estado eterno, pero conseguirla a ratos es una delicia». Es difícil no admirar esa templanza.

La cantante ha aprendido a seleccionar lo que comparte públicamente y lo que guarda para sí misma, un aprendizaje forjado a golpe de exposición mediática y adversidad. Esta actitud no es postura ni estrategia de comunicación: es el resultado de años vividos con consciencia, y se nota cada vez que habla. Su bienestar emocional es su prioridad número uno, y ninguna pregunta incómoda puede con eso.

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Momento clave Contexto Postura de María del Monte Ruptura con Isabel Pantoja (años 90) Fin de una amistad histórica Silencio absoluto durante décadas Declaraciones en Y Ahora Sonsoles (2024) Revelaciones de Isa Pantoja sobre su madre Apoyo público a Isa, indignación contenida Nacimiento de Cairo (jun. 2025) Isa atraviesa depresión posparto «Claro que estoy en contacto con ella» Semana Santa 2026 Fotos con Isa y reconciliación Kiko-Pantoja Discreción total sobre Isabel, afecto hacia Isa Nuevo proyecto musical (abril 2026) Mariachis en sevillanas Enfoque en el arte, sin polémicas

María del Monte y lo que viene: una artista que mira al futuro sin mirar atrás

A sus más de cuarenta años de carrera, María del Monte sigue siendo una referencia de autenticidad en la música española. La Medalla de las Artes de Andalucía 2025 es solo el reconocimiento institucional de algo que su público ya sabía: que estamos ante una artista que no necesita escándalos para mantenerse relevante. Su nuevo trabajo musical y su actitud ante la prensa confirman que está en uno de sus mejores momentos.

El futuro de María del Monte pasa por los escenarios, por seguir experimentando con su música y por mantener esa coherencia que la ha convertido en un modelo a seguir. Cuando el ruido mediático se calme —y siempre se calma—, lo que quedará son sus canciones, su trayectoria y esa forma suya de hablar: diciendo lo justo, en el momento exacto, sin que nadie pueda reprocharle nada.