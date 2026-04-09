¿Favoritismo o imposición real? La Academia San Javier obligada a preparar este exclusivo menú a la princesa Leonor

El día a día dentro de la Academia General del Aire y del Espacio exige un nivel de compromiso absoluto por parte de todos sus alumnos, incluyendo a la princesa Leonor. La jornada transcurre entre maniobras, clases teóricas y una disciplina física que no deja espacio para muchas distracciones.

Sin embargo, el calendario institucional también contempla momentos puntuales donde el rigor castrense da una pequeña tregua. Durante la celebración de actos oficiales, el recinto confía en la alta gastronomía local para agasajar a los presentes, ofreciendo propuestas culinarias que rompen por completo con la dieta habitual de los cadetes.

La estricta vida militar de la princesa Leonor frente a las pausas gastronómicas

La estricta vida militar de la princesa Leonor frente a las pausas gastronómicas | Fuente: Europa Press

Las semanas previas a la incorporación de la hija mayor de los Reyes a las instalaciones de San Javier generaron mucha expectación. Había dudas sobre cómo sería el trato hacia la futura reina de España, pero los responsables del centro militar despejaron cualquier incógnita rápidamente. Luis González, director del lugar, fue tajante al explicar a la prensa cómo sería la estancia de la heredera. "Va a vivir exactamente igual que un alumno de cuarto. Tiene su mismo régimen interno, sus mismos horarios, sus mismas comidas, las salidas...", declaró al diario 'El Mundo'.

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La adaptación a esta exigente rutina implica asumir el mismo menú del comedor que el resto del batallón. Pese a esta igualdad de condiciones, la normalidad se altera cuando se organizan eventos especiales dentro del recinto. En estas fechas marcadas en rojo, el mando confía en empresas externas de prestigio para gestionar los servicios de alimentación. El catering Atutiplén es uno de los habituales en los pasillos de la academia, encargándose de diseñar ágapes que cuidan hasta el extremo la calidad del producto.

Hace unos meses, el equipo liderado por Patricia Pérez visitó de nuevo la institución para montar un servicio muy aplaudido. A través de su propia página web y de su perfil de Instagram, la empresa relató la experiencia de trabajar en un entorno tan singular. “Hace unas semanas tuvimos el honor de preparar un desayuno muy especial para la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier. Un lugar con historia, disciplina y tradición, donde cada detalle importa, y donde nos sentimos muy orgullosos de poder aportar nuestro granito de arena desde la gastronomía”, explicaron los responsables.

Un servicio al milímetro para satisfacer a los asistentes de la academia

La organización de un evento de estas características en una base militar requiere algo más que simplemente llevar bandejas de comida. El objetivo principal de la compañía murciana pasa por “crear una experiencia cuidada y profesional”. Por este motivo, el diseño del menú servido aquella mañana fue analizado minuciosamente para abarcar todas las preferencias de los comensales. "Diseñamos un servicio de coffee-break completo, con una selección equilibrada de productos dulces y salados, fruta fresca cortada, mini bocadillos variados, repostería casera y opciones para todos los gustos”, señalaron desde el catering.

El éxito de la jornada no solo residió en el sabor de los alimentos, sino en una puesta en escena impecable. "Cuidamos la presentación al detalle: vajilla elegante, productos frescos, servicio puntual y un equipo atento a cada necesidad. La logística era clave y todo debía estar listo en hora para recibir a los asistentes en un ambiente distendido, pero formal”, afirmaron con gran satisfacción. El balance que hicieron tras recoger las mesas no pudo ser más positivo, asegurando que “el resultado fue un desayuno que reforzó la imagen del evento institucional”.

Esta relación laboral viene de lejos y suma varios aciertos. En noviembre del año pasado, las redes sociales del catering también se hicieron eco de un contundente almuerzo ofrecido en el mismo emplazamiento. "En esta ocasión, la Academia General del Aire contó de nuevo con nosotros para ofrecer un catering variado, sabroso y 100% artesanal. Entre los platos más comentados: mini hamburguesas jugosas, pan baos rellenos de carrillera, pinchos de tortilla, empanada, asado de carne con patatas y una parte dulce digna de desfile: nuestros patoños de chocolate y crema, langostinos de chocolate y pinchos de fruta fresca", relataron sobre aquel banquete.

Tradición pastelera y un peculiar homenaje de chocolate en Madrid Fusión

Tradición pastelera y un peculiar homenaje de chocolate en Madrid Fusión | Fuente: Europa Press

El nombre de Patricia Pérez está ligado a una enorme herencia familiar en el sector de la repostería. Como representante de la cuarta generación al frente de la Panadería José Antonio, maneja uno de los negocios más reconocidos de toda la región de Murcia. La relación de este obrador con las Fuerzas Armadas abarca tres décadas completas suministrando pan y bollería para los desayunos del recinto castrense. En una charla con el periódico 'La Razón', la pastelera confesó lo emocionante que resulta este vínculo institucional: “hoy ha venido el jefe del Estado Mayor y hace unos días hicieron a mi padre Amigo Predilecto. Fue precioso”.

El escaparate de sus tiendas refleja perfectamente esta conexión. Cuentan con un amplio surtido de elaboraciones donde destacan los trampantojos y el trabajo como maestros chocolateros. De hecho, ofrecen a sus clientes recreaciones dulces y totalmente comestibles del Avión Pilatus y del Avión C101. La calidad de estas piezas los llevó a participar en la reciente edición de Madrid Fusión, donde exhibieron la réplica del Pilatus lanzando un guiño directo a la heredera.

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“El Pilatus es mucho más que un avión; en San Pedro del Pinatar y la zona del Mar Menor es un símbolo de formación, constancia y progreso. Elegir esta aeronave, protagonista de la instrucción en la Academia General del Aire (AGA) y clave en la formación militar de la princesa Leonor, es nuestra forma de contar una historia de futuro sin perder nuestra esencia”, explicaron desde la panadería.

El exigente calendario primaveral y los inminentes exámenes finales

Tras el respiro concedido por las vacaciones de Semana Santa, la actividad vuelve a ser frenética. Este mismo lunes se retoma la disciplina militar en San Javier, dando el pistoletazo de salida al último tramo formativo de la heredera en el Ejército. Los días de descanso sirvieron para desconectar y reunirse con el núcleo familiar, aunque el tiempo compartido con la infanta Sofía fue breve, dado que el calendario lectivo del Forward College de Lisboa retrasó sus vacaciones hasta el Viernes Santo.

Ahora toca enfocarse en las clases y en la instrucción práctica de este tercer curso militar. A corto plazo, la agenda se presenta relativamente tranquila, pero el mes de junio traerá consigo una acumulación de fechas críticas. Entre el lunes día 1 y el viernes 12 se celebrarán los exámenes correspondientes al segundo cuatrimestre, un bloque de pruebas que dará paso a las maniobras finales del año.

El ajuste de este calendario académico ha provocado daños colaterales en la agenda oficial de la familia real. Las fechas de evaluación coinciden de lleno con la anunciada visita del papa León XIV a la capital, evento que movilizará a los monarcas. Asimismo, la presión de los estudios afecta a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas programado para el 30 de mayo, una cita institucional clave a la que la joven de momento no ha podido sumarse por incompatibilidad de horarios.

Despedida de las fuerzas armadas y el esperado anuncio académico

Despedida de las fuerzas armadas y el esperado anuncio académico | Fuente: Europa Press

La fecha límite para cerrar la etapa en el Ejército ya está fijada en el horizonte. El próximo 15 de julio se llevará a cabo la tradicional entrega de despachos reales, un acto solemne que contará con el rey Felipe al mando. Esta ceremonia permitirá ver de nuevo una estampa familiar completa, pues la asistencia de la reina Letizia y de la infanta Sofía está prácticamente garantizada, manteniendo la costumbre de años anteriores.

Ese mismo 15 de julio marcará el inicio de unas ansiadas vacaciones de verano. La tradicional estancia en Mallorca será la primera parada antes de disfrutar de unos días de índole totalmente privada. A diferencia del curso pasado, cuando encadenó sus ingresos en Zaragoza el 17 de agosto, en Marín el 30 de agosto y en San Javier el 1 de septiembre, este año el periodo estival será mucho más holgado al no tener que preparar las maletas para un nuevo cuartel.