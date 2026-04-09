Eclipse solar 2027: guía completa para ver en España el fenómeno astronómico más largo del siglo

Aunque este verano ya se disfrutará de un eclipse solar en España, los expertos ya hablan del que tendrá lugar en el próximo año 2027, cuando tendrá lugar el que será el eclipse solar más largo del siglo, con una duración de más de 6 minutos y que hará que se oscurezca gran parte de nuestro planeta.

En este sentido, se estima que de nuevo habrá una gran cantidad de personas que llegarán a España para disfrutar de este evento astronómico, sobre todo si tenemos en cuenta que será el único país europeo donde el sol desaparecerá por completo. Te traemos la guía completa para disfrutar de este fenómeno en nuestro país.

ESPAÑA SE PREPARA PARA UNA TRÍADA DE ECLIPSES SOLARES

Ya nos estamos preparando para el eclipse solar 2026, pero con un ojo puesto en el eclipse solar 2027, que será el segundo de la tríada de eclipses solares que se podrán disfrutar en España en los próximos años.

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El próximo 12 de agosto, el sol se ocultará por completo por una franja de totalidad que recorrerá nuestro país de oeste a este y que permitirá que se pueda disfrutar desde distintas capitales de provincia, como Oviedo, Lugo, A Coruña, Valencia o Tarragona.

Este fenómeno, que permitirá disfrutar de una oscuridad total, no tenía lugar en España desde el año 1959 y solo se pudo contemplar en las Islas Canarias. En la Península Ibérica se lleva sin ver un eclipse total de sol desde el año 1912. Por lo tanto, más de un siglo después se podrá disfrutar de este evento único.

Casi un año más tarde, el 2 de agosto de 2027, se podrá disfrutar de un eclipse solar total que permitirá disfrutar del eclipse más largo del siglo XXI, llegando a alcanzar una duración de 6 minutos y 23 segundos de totalidad, cerca de Luxor, en Egipto.

ESPAÑA, EL ÚNICO PAÍS DE EUROPA DONDE SE VERÁ EL ECLIPSE SOLAR TOTAL DE 2027

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En este fenómeno astronómico, en el que la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol hasta tapar este último completo, hará que disfrutemos de una noche breve en una pequeña franja del planeta. La sombra comenzará en el Atlántico Norte y entrará por Marruecos antes de cruzar el estrecho de Gibraltar.

El extremo sur de la Península Ibérica podrá sumirse en una penumbra, con ciudades como Málaga, Ceuta, Melilla o Cádiz que se encontrarán en la franja de totalidad. Es necesario tener en cuenta que España será el único país europeo que disfrutará de un eclipse solar total, pues en casi todo el continente, gran parte de África y parte de Asia, solo contemplarán un eclipse parcial.

5 MINUTOS DE OSCURIDAD EN ESPAÑA CON EL ECLIPSE SOLAR DE 2027

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Al igual que con el eclipse total de este verano, que ha causado furor y provocado una gran demanda de alojamiento en ciertos lugares de España, se espera que suceda lo propio con el eclipse solar 2027 que viviremos en España.

El mejor punto de la geografía española para disfrutar de este fenómeno no es en la Península Ibérica, sino en el norte de África, concretamente en la ciudad autónoma de Ceuta, donde la oscuridad total se prolongará a lo largo de 4 minutos y 48 segundos a media mañana, tal y como informa el Instituto Geográfico Nacional.

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A partir de ahí, la sombra se irá deslizando hacia el este por la costa norte de África, atravesando Argelia, Libia y Egipto, siendo este último donde, cerca de los templos de Luxor, alcanzará su punto álgido, con 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total en pleno día. Esto hará que sea el eclipse total más largo visible del planeta en décadas.

TRÍADA DE ECLIPSES SOLARES

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Este eclipse solar total del año 2027 será el segundo de la tríada de eclipses que se podrá disfrutar en España. Todo comenzará el próximo 12 de agosto de 2026 con el primero de ellos, un eclipse total que supondrá el primer oscurecimiento completo visible desde la Península en más de un siglo.

En 2027 se repetirá la hazaña desde el sur y finalmente se completará con el eclipse anular de Sol que tendrá lugar el 26 de enero de 2028. En este caso, la franja de anularidad cruzará la península desde el suroeste al noreste, cubriendo gran parte del territorio nacional.

En este último caso se completará la tríada con un fenómeno que se podrá disfrutar en casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares.