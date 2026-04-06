Arbeloa se queda solo: el vestuario ignora sus avisos y fía su cuello a la Champions

​El Real Madrid camina por el alambre. La derrota en Son Moix no solo ha distanciado al equipo a siete puntos del liderato, sino que ha dejado al descubierto una desconexión preocupante entre el banquillo y el césped. Álvaro Arbeloa, que llegó para reconstruir un bloque que ya languidecía con Xabi Alonso, observa cómo sus mensajes caen en saco roto. El técnico salmantino fue contundente antes de viajar a las islas al afirmar que "Mallorca es un partido muy complicado, por el que me han saltado 750 alarmas", pero sus jugadores saltaron al campo sin la tensión necesaria.

Con solo ocho jornadas por delante para el cierre del campeonato doméstico, la remontada parece una tarea remota. Esta situación coloca el foco exclusivamente en la máxima competición continental.

​El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un momento de dudas en su rendimiento colectivo. A pesar de contar con futbolistas determinantes como Mbappé, Courtois, Valverde o Vinicius, el bloque no ha logrado una regularidad sólida a lo largo de los meses. Estos jugadores han resuelto partidos mediante acciones individuales en momentos específicos, pero el juego grupal no ha terminado de cuajar bajo la dirección del técnico salmantino.

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​Un camino con baches durante toda la campaña del Real Madrid

​La trayectoria del conjunto madrileño en esta temporada 2025-2026 ha sido inestable. El proyecto comenzó con Xabi Alonso en el banquillo, logrando un arranque esperanzador con doce victorias en los primeros trece encuentros. Sin embargo, el rendimiento decayó de forma notable a partir de noviembre. La pérdida del liderato y la derrota en la final de la Supercopa de España precipitaron la salida del entrenador vasco tras ocho meses de trabajo en Valdebebas.

​La llegada de Arbeloa supuso un cambio de rumbo que no ha traído los resultados esperados de forma inmediata. Su estreno oficial estuvo marcado por la eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete, equipo que milita en la Segunda División. Aquel resultado supuso un golpe anímico para la plantilla y la afición. Ahora, tras el tropiezo contra el Mallorca, las opciones de pelear por el título de Liga han quedado bajo mínimos, dejando a la plantilla ante un escenario de "información confidencial" y análisis interno sobre el futuro deportivo.

​Falta de contundencia y errores defensivos

​El técnico blanco ha intentado ajustar piezas en el sistema, pero el equipo sigue mostrando carencias en la elaboración y en la intensidad defensiva. En la rueda de prensa previa al último choque liguero, Arbeloa advirtió de los peligros del rival.

Álvaro Arbeloa sigue siendo sin ser del todo crítico con los errores de este Real Madrid

Sus palabras fueron claras: "Mallorca es un partido muy complicado, por el que me han saltado 750 alarmas". El desarrollo del encuentro confirmó sus temores, ya que los futbolistas no mostraron la energía necesaria para superar el entramado táctico del conjunto balear.

​Tras el pitido final, el preparador reconoció que la plantilla no estuvo a la altura de la exigencia del duelo. Admitió que sus jugadores no supieron leer la dificultad del compromiso y que "hoy sin el 200% no íbamos a ganar". Esta autocrítica refleja el sentir de un vestuario que ve cómo sus posibilidades nacionales se desvanecen mientras la presión por cumplir en Europa aumenta cada semana.

​La mística de la primavera como última esperanza

​Históricamente, el mes de abril y mayo suelen ser los periodos donde el Real Madrid muestra su mejor versión competitiva. El propio Arbeloa se aferra a esta tradición reciente del club para intentar salvar el año.

El técnico afirmó que "en la primavera, este club siempre da lo mejor de sí mismo". El objetivo es recuperar la solidez en defensa y la eficacia goleadora para superar las eliminatorias restantes en la Champions League.

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El Real Madrid podría volver a encadenar una segunda temporada consecutiva sin títulos Fuente: Agencias

​Si el equipo no logra alzar el trofeo continental, el Real Madrid cerraría su segundo año en blanco en lo que va de siglo XXI. La exigencia en las oficinas del Santiago Bernabéu es máxima y no se contempla una temporada sin celebraciones en la fuente de Cibeles. La Champions League aparece ahora como el único camino para transformar una campaña difícil en un éxito rotundo. El calendario aprieta y el margen de error ha desaparecido por completo para los jugadores blancos. El equipo necesita recuperar el hambre de victoria y la cohesión para competir contra los mejores clubes de Europa en las rondas decisivas que se avecinan.

Más información: Arbeloa hereda los atascos de un Real Madrid que juega a impulsos.