Alejandro Betancourt López, presidente de O'Hara Administration, sostiene que la revolución digital superará a la Revolución Industrial tanto en escala como en velocidad. Su visión, compartida en una entrevista reciente, se fundamenta en una inversión personal en inteligencia artificial realizada cinco años antes del auge actual. Coincide directamente con datos recientes que indican que 92 millones de empleos se verán desplazados para 2030, mientras que se prevé la creación de 170 millones de nuevos puestos.

Betancourt no es dado a predicciones grandilocuentes. Su trayectoria se ha construido sobre apuestas tempranas y específicas, más que sobre afirmaciones generales sobre el futuro. Eso es precisamente lo que hace que su análisis del cambio tecnológico actual merezca ser examinado, y es la base de este artículo.

¿Qué dijo Alejandro Betancourt sobre la revolución digital?

Betancourt ofreció una valoración inequívoca sobre hacia dónde está llevando la tecnología a la economía global:

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«La revolución digital va a cambiar el mundo tanto como la Revolución Industrial, pero de forma aún más rápida y agresiva, y va a haber muchos ganadores, muchos perdedores, y son tiempos interesantes para vivirlos. Se van a crear muchos empleos nuevos, pero desafortunadamente mucho empleo tradicional se va a perder o será reemplazado por esta revolución».

Realizó esa declaración en la misma conversación en la que reveló una importante inversión en inteligencia artificial realizada aproximadamente cinco años antes —antes de la ola de IA generativa— que había multiplicado por 20 su valor original a principios de 2025. Declinó revelar el nombre de la empresa debido a acuerdos de confidencialidad.

El comentario no era teórico. Según interview.net, Betancourt ha forjado su reputación en diversos sectores identificando cambios de mercado antes de que se conviertan en consenso. Su posición en inteligencia artificial sigue el mismo patrón que su acumulación temprana de licencias VTC españolas: leer la trayectoria, moverse antes de que el mercado lo descuente y mantener la posición durante la incertidumbre.

¿Cómo se compara la revolución digital con la Revolución Industrial?

La Revolución Industrial se desarrolló a lo largo de aproximadamente 80 años, desde la década de 1760 hasta mediados del siglo XIX. Desplazó la mano de obra agraria, creó el trabajo fabril y, en última instancia, produjo un nivel de vida más elevado. Sin embargo, el periodo de transición fue brutal para los trabajadores atrapados entre ambas economías.

El argumento de Betancourt es que la revolución digital está comprimiendo ese mismo arco en un periodo mucho más corto. Mientras que el desplazamiento fabril tardó generaciones en materializarse, el desplazamiento impulsado por la inteligencia artificial se está midiendo en años.

Los datos respaldan esta cronología acelerada. Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, se prevé que la inteligencia artificial y la automatización desplacen 92 millones de empleos a nivel global para 2030, al tiempo que crearán 170 millones de nuevos puestos, una ganancia neta de 78 millones de posiciones, pero solo para los trabajadores que puedan realizar la transición. Para Betancourt, la brecha entre creación y desplazamiento no es motivo de pesimismo, sino razón para actuar con precisión.

¿Hacia dónde ve Alejandro Betancourt que fluirá el capital?

La visión de inversión de Betancourt para la economía digital es específica, no generalista. En una entrevista reciente, identificó los sectores que están concentrando la mayor atención dentro del portafolio de O'Hara Administration de cara al futuro.

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Señaló la inteligencia artificial, la robótica y la fabricación tecnológica como las principales áreas de enfoque. «!-- /wp:paragraph -->

Para contextualizar, su inversión anterior en inteligencia artificial fue descrita como una posición de «gran envergadura» que había multiplicado por 20 su valor original a principios de 2025. Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el gasto en inteligencia artificial generativa se multiplicó por ocho en los años posteriores al lanzamiento público de ChatGPT. Betancourt ya mantenía una posición valorada en 20 veces su coste de entrada antes de que comenzara esa expansión.

¿Qué ocurre con los trabajadores que no pueden adaptarse?

La valoración de Betancourt en febrero de 2025 trazó una línea clara entre quienes se beneficiarán de la revolución digital y quienes no. La distinción es estructural, no personal. Refleja la velocidad del cambio en relación con la capacidad de los mercados laborales para absorberlo.

«Se van a crear muchos empleos nuevos», declaró, «pero desafortunadamente mucho empleo tradicional se va a perder o será reemplazado por esta revolución».

Esa tensión está documentada en la investigación actual del mercado laboral. Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 40 % de los empleadores prevé reducir plantilla en funciones donde la inteligencia artificial puede automatizar tareas. Por otra parte, se estima que el 39 % de las competencias actuales quedarán obsoletas entre 2025 y 2030. Los empleos que se están creando requieren capacidades que muchos trabajadores desplazados no poseen actualmente.

Es aquí donde el paralelismo con la Revolución Industrial resulta más instructivo. La economía fabril que surgió en el siglo XIX acabó por generar prosperidad ampliamente compartida. Los trabajadores atrapados a mitad de la transición —tejedores reemplazados por telares, agricultores desplazados por la mecanización— no participaron de esa prosperidad durante el camino ascendente. El planteamiento de Betancourt sugiere que la revolución digital seguirá un arco similar, solo que más rápido.

¿Qué separa a los ganadores de los perdedores en la economía digital?

Betancourt mencionó explícitamente ganadores y perdedores sin predecir exactamente qué industrias o individuos caerían a cada lado. Su marco es estructural: los ganadores serán quienes estén posicionados en la parte correcta de la cadena de valor en el momento adecuado.

Describió la función central de la inteligencia artificial en términos directos: «¿Qué es la inteligencia artificial? Es una máquina que piensa más rápido y encuentra soluciones más rápido. Así que la IA simplemente hace todo más eficiente. No solo en energía, en cualquier cosa».

Por ejemplo, una investigación de McKinsey citada por la firma de análisis laboral Gloat estima que más del 70 % de las competencias demandadas por los empleadores en la actualidad son aplicables tanto en funciones automatizables como en no automatizables. Esto significa que la contribución humana no desaparece con la adopción de la inteligencia artificial, sino que se reubica. Los inversores y trabajadores que identifiquen hacia dónde se está reubicando, y se muevan allí con antelación, son los ganadores que Alejandro Betancourt está describiendo.

Preguntas frecuentes: Alejandro Betancourt López sobre la revolución digital y la inversión en inteligencia artificial

¿Qué dijo Alejandro Betancourt sobre la revolución digital? Betancourt reveló en una entrevista reciente que la revolución digital será «tan transformadora como la Revolución Industrial, pero aún más rápida y agresiva». Predijo tanto una creación significativa de empleo como un desplazamiento considerable del empleo tradicional, en función de la rapidez con que los trabajadores y las instituciones puedan adaptarse.

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¿Invirtió Alejandro Betancourt en inteligencia artificial? Sí. Betancourt reveló que realizó una inversión sustancial en inteligencia artificial aproximadamente cinco años antes —mucho antes del actual auge de la IA generativa— que había multiplicado por 20 su valor original a principios de 2025. Declinó revelar el nombre de la empresa debido a acuerdos de confidencialidad.

¿Qué sectores considera Alejandro Betancourt más prometedores en la economía digital? Betancourt identificó la inteligencia artificial, la robótica y la fabricación tecnológica como las principales áreas en las que O'Hara Administration está concentrando sus nuevas inversiones. Los describió como sectores de «alto riesgo y alta recompensa» y señaló que el portafolio se está desplazando de posiciones tradicionales en energía hacia sectores impulsados por la tecnología.

¿Cuántos empleos desplazará la inteligencia artificial a nivel global para 2030? Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, se prevé que la inteligencia artificial y la automatización desplacen 92 millones de empleos a nivel global para 2030, al tiempo que crearán 170 millones de nuevos puestos. La ganancia neta de 78 millones de posiciones depende de que los trabajadores puedan realizar la transición.

¿Qué es O'Hara Administration? O'Hara Administration es el grupo de inversión internacional liderado por Alejandro Betancourt López. Funciona como una oficina familiar (family office) con participaciones en energía, bienes de consumo, movilidad y, de forma creciente, tecnología e inteligencia artificial.