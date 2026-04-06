Misterio resuelto: tras 130 años, la ciencia explica por qué los gatos siempre caen de pie

Los gatos son una de las mascotas más frecuentes en los hogares de gran parte del mundo, y aunque llevan mucho tiempo entre nosotros, aún hay algunos de sus comportamientos y acciones que están por descubrir, pero ahora hay un misterio resuelto que ha llegado de la mano de los científicos sobre estos files.

Tras 130 años, la ciencia explica por qué los gatos siempre caen de pie, un misterio que durante décadas ha sido una obsesión científica. Sin embargo, finalmente se ha podido encontrar la explicación a este "superpoder" que tienen estos animales y que, de alguna manera, los hace aún más especiales.

LOS GATOS SIEMPRE CAEN DE PIE

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Siempre se ha dicho que los gatos siempre caen de pie, si bien es cierto que, aunque la probabilidad es muy alta de que así ocurra, la realidad es que no se da en todos los casos. La obsesión científica para probar este misterio ha estado latente desde hace décadas.

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Todo comenzó en el año 1894, cuando el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey usó una de las primeras cámaras de alta velocidad para captar a un gato en plena caída. En las fotos, que fueron publicadas en la revista Nature, se veía cómo el animal se retorcía en el aire, desafiando la ley de conservación del momento actual.

No fue hasta 1969 cuando las matemáticas pudieron demostrar que estos pequeños felinos tenían la capacidad de poder reorientarse en el aire, al ser capaces de girar más unas partes de su cuerpo que otras.

Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de los estudios se centraban exclusivamente en la física. Ahora, de la mano del fisiólogo veterinario Yasuo Higurashi, de la Universidad de Yamaguchi (Japón), se puede conocer cuál es el origen biológico de este movimiento. El gran secreto para caer bien está en el diseño de su columna vertebral, que no tiene la misma flexibilidad en todas sus partes.

EL SECRETO POR EL QUE LOS GATOS CAEN SIEMPRE DE PIE

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Ya sabemos el gran poder del ronroneo de los gatos para nuestra salud, pero ahora podemos encontrar la respuesta a una de las cuestiones que siempre han intrigado a los científicos. Los investigadores han encontrado el secreto por el que los gatos caen siempre de pie, o al menos casi siempre.

Tras analizar las columnas vertebrales de cinco gatos dominados por la ciencia, se conservan intactos tanto los ligamentos como los discos intervertebrales. Luego introdujeron distintas secciones de las espinas en una máquina de torsión para comprobar hasta dónde aguantaban el giro.

Al hacerlo, se encontraron con un contraste impresionante entre la mitad delantera y la trasera, con una parte frontal (sección torácica) que se retuerce con mucha más facilidad que la zona lumbar. Concretamente, tiene el triple de rango de movimiento y es un tercio menos rígida que esta.

Asimismo, los expertos se encontraron con una "zona neutra" de unos 47 grados en la parte delantera, que es un margen que permite que el cuerpo gire casi sin esfuerzo. La zona lumbar, por su parte, es completamente rígida.

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EL GATO NO GIRA TODO SU CUERPO A LA VEZ

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Los gatos, cuyo origen es completamente diferente al que creíamos, también fueron expuestos a otra prueba. Los investigadores dejaron caer dos gatos vivos desde más o menos un metro de altura hacia un cojín y lo grabaron a cámara lenta.

De esta forma pudieron comprobar a través de las imágenes que, en el momento en el que un cago cae, no gira todo su cuerpo al mismo tiempo en un único movimiento, a pesar de que a simple vista no parezca así.

Realmente, los felinos hacen este movimiento por fases, de manera que en primer lugar rota la mitad delantera, aprovechando que esa parte de la columna es muy flexible y concentra menos peso. Luego, apenas 70-90 milisegundos después, le sigue la parte trasera, que es más rígida y pesada.

Los científicos consideran que la clave detrás de la enorme agilidad que tienen los gatos a la hora de correr, saltar o hacer giros cerrados a toda velocidad se encuentra precisamente en esa misma forma de rotar. En cualquier caso, ya tenemos la explicación a uno de los grandes misterios de estos pequeños felinos.