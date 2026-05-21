'Se tiene que morir mucha gente', la comedia negra de Victoria Martín en Movistar Plus

Reconócelo, desde que 'Estirando el chicle' acabó, llevas meses buscando una serie con la misma mala leche. Pues atención, porque mañana Movistar Plus estrena la respuesta: 'Se tiene que morir mucha gente', la comedia negra de Victoria Martín que adapta su propia novela.

La escritora y cómica debuta como directora (junto a Sandra Romero y Nacho Pardo) en una miniserie de seis capítulos que ya apunta a fenómeno. Y es que, si algo nos faltaba en el catálogo de la plataforma, era una historia que pusiera la amistad femenina patas arriba sin ningún filtro.

De qué va (y por qué pinta a éxito) esta serie de seis capítulos

La trama sigue a Bárbara, Maca y Elena, tres amigas que compartieron pupitre hace dos décadas y ahora se enfrentan a una realidad que no esperaban. Bárbara (Macarena García) está quemada de su trabajo y atrapada en una adicción a las benzodiacepinas. Maca (Anna Castillo) soñaba con ser actriz, pero sigue sirviendo copas. Y Elena (Laura Weissmahr) se ha quedado embarazada de un señor forrado de sesenta años.

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Lo que podría ser un drama generacional, Victoria Martín lo convierte en un torbellino de humor negro y diálogos que te sacan una carcajada incómoda. La crisis existencial de Bárbara obliga a las tres a poner todas las cartas sobre la mesa y a replantearse qué demonios están haciendo con sus vidas. Es de esas series que te duele de lo mucho que te identificas, pero te ríes para no llorar.

Macarena García y Anna Castillo encabezan un reparto de auténtico lujo

No exagero si te digo que solo por ver juntas a Macarena García y Anna Castillo ya merece la pena el precio de la suscripción. Ambas tienen una química brutal y consiguen que los personajes te importen desde el primer minuto.

El resto del elenco no se queda atrás: Sofía Otero (la revelación de '20.000 especies de abejas'), Alba Galocha, Óscar de la Fuente y Ramón Rados redondean un plantel que demuestra el mimo con el que se ha hecho esta serie. Y como guinda, el tema principal lo firma Amaral (sí, has leído bien).

La era post-‘Estirando el chicle’ y por qué esta serie nos llega justo cuando la necesitamos

Victoria Martín nos conquistó con su podcast y su libro (más sobre su trayectoria). Ahora, saltar al audiovisual con Movistar Plus era el paso lógico para una voz que conecta de lleno con los treintañeros desencantados (que somos muchos).

La serie se estrena en un momento en el que el humor ácido femenino está más vivo que nunca. Y aunque pueda recordarte a otras comedias negras, aquí la mirada es genuina, sin pretensiones de agradar. Si te gustó 'Fleabag' o 'Girls', esta te va a parecer una prima hermana con un toque muy español.

En mi opinión, no le va a faltar público. Los seis capítulos caen de un tirón, perfectos para un fin de semana de sofá y manta negra. Ya me contarás si no acabas recomendándosela a tu grupo de amigas.

🛒 Directo al grano

Disponible: desde mañana en Movistar Plus (incluida en la suscripción). Episodios: 6, todos de estreno simultáneo. Ideal para: fans del humor negro y del universo de Victoria Martín.