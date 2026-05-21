Malta te regala ChatGPT Plus gratis un año entero solo por hacer un curso de dos horas de IA que incluye Copilot

Malta nos acaba de dar una lección de incentivos: haz un cursillo ridículo de dos horas sobre inteligencia artificial y te regalan un año entero de ChatGPT Plus. Sin pagar ni un céntimo extra por el modelo que normalmente cuesta 20 pavos al mes. Y encima, si te va Microsoft, te dan acceso a Copilot en su versión de pago. Vamos, que casi te pagan por aprender.

¿Pero qué incluye realmente este chollo?

El programa se llama 'AI for Everyone' y es el primer caso en el mundo en que un gobierno se asocia con OpenAI para pillar suscripciones gratuitas a ChatGPT Plus para toda la población que complete el maldito cursillo. No solo eso: Microsoft se ha sumado al carro y la oferta incluye también Microsoft 365 Personal Copilot durante el mismo año sin coste alguno. Como para no leer las diapositivas del curso, ¿no?

El plan es sencillo: te apuntas a la formación online desarrollada por la Universidad de Malta, dedicas unas dos horitas a absorber nociones básicas de IA — qué es, para qué sirve, qué límites tiene y cómo no hacer el tonto usándola —, y cuando terminas, la Malta Digital Innovation Authority te activa la suscripción. OpenAI confirma que la primera fase arranca este mismo mes de mayo y que el programa irá abriéndose por fases a más residentes y ciudadanos malteses en el extranjero.

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¿Por qué Malta se lanza a esto?

El país es un laboratorio perfecto: pequeño, con cobertura 5G al 100% y unos índices de digitalización que, según la Comisión Europea, ya dan envidia. Pero no es solo postureo. Malta sabe que tener infraestructura puntera sin gente que la sepa usar es como tener un Ferrari en un arcén. El gobierno de Silvio Schembri, ministro de Economía, insiste en que el objetivo no es regalar tecnología, sino dar a la población una competencia básica para incorporar la IA a tareas reales, desde estudiar hasta gestionar una pequeña empresa.

La gracia está en el planteamiento: no es "dadme vuestros datos", es "dadme vuestra atención dos horas y yo os enseño a usar el bicho". Y encima te dejan probar la versión premium un año, que es más que suficiente para que te enganches y decidas pagarla después. Un anzuelo educativo con premio inmediato, no un panfleto institucional aburrido.

El cursillo de dos horas: ¿me la cuelo o aprendo algo?

Aquí está el truco. Dos horas no alcanzan ni para hacer la cola del súper en un simulacro de incendio, pero Malta sabe a quién va dirigido: al que nunca ha oído hablar de prompt engineering ni de ética algorítmica. El contenido lo ha preparado la universidad local y se centra en qué puede hacer la IA en casa y en el curro, con qué límites y cómo evitar creerse todo lo que escupe. No es un máster, pero al menos no sales pensando que el ChatGPT es un oráculo infalible.

La cuestión de fondo es si dos horas dan para alfabetizar de verdad o solo para pasar de "no tengo ni idea" a "sé lo justito". Mi apuesta es que mucha gente hará el curso sin pestañear, activará la suscripción y luego usará la IA para que le resuma los emails. Y oye, tampoco está tan mal.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7.5/10. Malta se curra un movimiento inteligente y barato que puede sentar precedente en la UE. Eso sí, el verdadero salto vendrá cuando veamos cuántos malteses acaban usando la IA para algo más que escribir felicitaciones de cumpleaños. Mejor que un cursillo de dos horas, en cualquier caso, que pasarse el año sin enterarse de nada.

El resumen para vagos (TL;DR)