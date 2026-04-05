El momento de Van Aert: el ciclista belga busca en Flandes el éxito que le falta tras sus caídas

​El ciclismo entra en su tramo más intenso. Los nombres de Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Remco Evenepoel centran todas las miradas. Estos cuatro corredores son los dueños del asfalto actual.

Ahora llega el momento de la verdad con el Tour de Flandes y la París-Roubaix. Son dos domingos de abril donde el esfuerzo se lleva al límite sobre los adoquines y las cuestas más duras de Europa. Se trata de una quincena donde se mide la verdadera resistencia de los campeones.

​Tadej Pogacar llega con una preparación distinta. El esloveno ha pasado muchas horas en el gimnasio este invierno. Sus piernas muestran ahora una musculatura más fuerte.

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​La nueva musculatura de Tadej Pogacar para el pavés

Pogacar busca ganar los cinco Monumentos del ciclismo. Ya tiene dos trofeos de Flandes en su vitrina, pero le falta el éxito en Roubaix. Solo ha corrido allí una vez y quedó segundo. A sus 27 años, tiene el objetivo de igualar a las leyendas belgas que ganaron las cinco grandes citas de un día. Su equipo confirma que todo el trabajo previo ha ido directo a estas carreras de primavera.

​Mathieu van der Poel es su gran rival. El neerlandés vive por estas carreras. Su meta es clara. Quiere ganar su cuarto Tour de Flandes. Si lo logra, será el primero en la historia en alcanzar esa cifra. Rompería el empate con nombres como Tom Boonen. Van der Poel prepara estas citas en Alicante. Busca que los números y los resultados hablen por él. Entre él y Pogacar han ganado casi todos los grandes premios desde el año 2023. Son los grandes dominadores del pelotón actual y se reparten la riqueza de los triunfos.

​El sufrimiento y las derrotas de Wout van Aert

​Wout van Aert representa la cara más dura de este deporte. Es el ciclista que siempre pelea pero que pocas veces encuentra el premio final. Ha sufrido muchas caídas y lesiones graves en los últimos años.

Tiene segundos y terceros puestos en casi todas las grandes clásicas. El año de la pandemia ganó la San Remo, pero desde entonces la suerte le ha dado la espalda. Hace pocos días volvió a perder en los metros finales ante el empuje de Ganna. Su lucha es contra sí mismo y contra un destino que parece no querer darle la gloria.

Van Aert presenta su candidatura para Flandes Fuente: Agencias

​Luego, Remco Evenepoel cierra este grupo de elegidos. Con 26 años, todavía tiene tareas pendientes en su tierra. Es belga, pero no ha corrido el Tour de Flandes hasta ahora. Muchos dicen que le falta ese peso de corredor de muros para ser un ídolo total en su país. Necesita demostrar que puede brillar en el pavés igual que lo hace en las subidas de montaña. Es un corredor único que a veces choca con sus propios límites. Busca su sitio entre los más grandes del ciclismo de siempre mediante victorias en suelo belga.

​El escenario para esta pelea está listo. El domingo 5 de abril la carrera va de Amberes a Oudenaarde. El domingo 12 de abril llega el turno de los bosques y las minas abandonadas de Francia. Son días de sudor y barro donde solo gana el más fuerte. Pogacar y Van der Poel parten como los favoritos principales. Los dos se reparten los triunfos con una autoridad absoluta. El esloveno cuenta con la fuerza de sus músculos para aguantar los botes sobre la piedra. El mundo del deporte mira con atención este duelo de gigantes sobre dos ruedas.