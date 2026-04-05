Cocodrilos a dos patas: el fósil de 225 millones de años que cambia la historia de los reptiles

Los cocodrilos son unos grandes reptiles semiacuáticos y carnívoros que son ampliamente temidos por su fortaleza y sus poderosas mandíbulas. Durante mucho tiempo se ha creído que es una especie que ha permanecido inalterada con el paso de los años, pero ahora un estudio ha demostrado que hubo cocodrilos a dos patas.

Un fósil de 225 millones de años ha cambiado para siempre la historia de estos reptiles, confirmando que un antiguo pariente de ellos tenía una apariencia similar a la de los dinosaurios ligeros. Se trata de un gran avance para poder entender mejor cómo eran y cómo se comportaban sus antepasados.

LOS COCODRILOS LLEGARON A DESPLAZARSE A DOS PATAS

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Un fósil de 225 millones de años ha revelado un comportamiento inesperado de un antiguo pariente de los cocodrilos que, como recoge el estudio publicado en Journal of Vertebrate Paleontology, llama especialmente la atención por su forma de desplazarse.

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En este se habla del Sonselasuchus cedrus, un reptil del Triásico tardío que se ha demostrado que podría desplazarse sobre dos patas durante parte de su vida, en un hallazgo clave para conocer el pasado de este temido animal.

Los restos fueron analizados por investigadores a partir de fósiles que fueron encontrados en el Petrified Forest National Park, en Arizona. Tras analizar sus huesos, se pudo confirmar que el animal experimentó grandes cambios en su locomoción a medida que crecía, lo que es poco habitual en reptiles emparentados con los cocodrilos.

LOS ANTEPASADOS DE LOS COCODRILOS SE PARECÍAN A LOS DINOSAURIOS

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Ahora que sabemos que la evolución de la vida compleja fue diferente a lo pensado, también podemos encontrar información importante con respecto al pasado de los cocodrilos. El mencionado Sonselasuchus cedrus tenía un tamaño similar al de un perro pequeño, así como una anatomía que recuerda a algunos dinosaurios ligeros y corredores.

Según los investigadores, poseía una estructura corporal esbelta, patas largas y grandes cavidades oculares, teniendo un aspecto que era muy diferente al de los cocodrilos que podemos encontrar en la actualidad. Además, tenían un pico sin dientes y huesos huecos.

Estas características guardan similitudes con los ornitomímidos, que eran dinosaurios conocidos por su velocidad y que eran comparados con avestruces. No obstante, los científicos han querido dejar claro que esta similitud no significa que hubiese un parentesco directo entre ambos.

GRANDES CAMBIOS EN LA EVOLUCIÓN DE LOS COCODRILOS

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Tras un hallazgo en Cantabria en el que se ha descubierto una especie animal desconocida de hace más de 100 millones de años, ahora este estudio muestra el cambio de locomoción de este antepasado de los cocodrilos a lo largo de su vida. La clave de todo se encuentra en la proporción de los huesos de las extremidades.

Al hacer la comparación entre diferentes ejemplares, los investigadores se encontraron con que las patas traseras se desarrollaban en mayor medida que las delanteras a medida que el animal iba madurando y creciendo.

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Este crecimiento desigual fue el que provocó cambios en su equilibrio corporal. De esta manera, los individuos adultos tenían la capacidad de desplazarse sobre dos patas, mientras que es probable que los ejemplares más jóvenes caminasen sobre cuatro extremidades, como sucede con los cocodrilos actuales.

En este caso, los fósiles que han sido utilizados para este estudio han sido encontrados en uno de los enclaves paleontológicos más importantes de Norteamérica, donde se iniciaron las excavaciones en 204 y en el lugar en el que se han recuperado más de 3.000 huesos fóiles.

Entre ese material se hallaron 950 restos pertenecientes al Sonselasuchus cedrus, pero también se han encontrado restos fósiles de anfibios, peces, dinosaurios y otros reptiles.