Mucho se habla de la gasolina, pero el consumo real de un híbrido enchufable no es el que te venden

Los coches híbridos enchufables nacieron como el puente ideal hacia la movilidad eléctrica. La promesa era sencilla: batería para el día a día en ciudad y un motor de gasolina para viajar sin miedo.

Sin embargo, los datos actuales dibujan un escenario muy distinto. Un estudio reciente del Instituto Fraunhofer confirma que estos vehículos consumen un 300% más de lo que dicen sus fichas de venta. La diferencia no es un error de cálculo, es una brecha enorme que deja su beneficio ambiental bajo sospecha.

​Tras analizar casi un millón de coches en Europa entre 2021 y 2023, la cifra media de gasto se sitúa en 5,9 litros cada 100 kilómetros. Es un número muy lejano a los consumos de un litro o menos que firman las marcas en sus anuncios. El motivo del fallo es humano y estructural: los conductores no los enchufan. Los datos reflejan que solo se circula con electricidad entre un 27% y un 31% del tiempo. El resto del trayecto, el coche se mueve como un vehículo de combustión tradicional, pero con el peso extra de una batería que no se usa.

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BMW, MERCEDES Y AUDI, LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES PEOR PARADOS EN CUANTO A CONSUMO

​Esta situación se agrava en los segmentos más altos. Los SUV de gran tamaño y las berlinas de marcas como BMW, Mercedes o Audi son los que peor parados salen en las pruebas reales. Son coches caros, con mucha potencia, que a menudo se compran como vehículo de empresa por sus ventajas fiscales. El usuario recibe los beneficios de la etiqueta de bajas emisiones, pero si no carga el coche a diario, solo conduce un coche de gasolina pesado.

​Incluso en los casos donde el dueño es responsable y carga la batería a menudo, los resultados no llegan a lo prometido. En las mejores flotas analizadas, el consumo no baja de los 2,8 litros. Esto indica que el sistema de medición actual tiene fallos de base. No es un fraude mediante programas informáticos, como ocurrió hace años, sino un sistema de homologación que no se parece en nada a la conducción por carretera abierta.

El coche híbrido enchufable sigue consumiendo más de lo que dicen los números reales Fuente: Lexus

​La realidad del bolsillo aprieta más que los estudios. En este mes de marzo de 2026, el precio de la gasolina se acerca a los 1,9 euros por litro, mientras que el diésel ya toca los 2 euros en muchos puntos de España. Con estos precios, el error de cálculo en el consumo se traduce en cientos de euros de pérdida al año para el usuario. Las petroleras mantienen los precios altos y las bajadas en el mercado internacional no llegan con la misma rapidez al surtidor de la calle.

​Este aumento del coste de la energía está forzando a muchos conductores a saltar directamente al coche eléctrico puro. El modelo híbrido enchufable empieza a perder sentido si no se tiene un punto de carga siempre a mano. La industria intenta reaccionar proponiendo que los coches avisen en pantalla cuando lleven muchos kilómetros sin cargarse, pero los expertos creen que eso apenas reduciría las emisiones de forma real.

​EUROPA ENDURECE LAS REGLAS

​La Unión Europea ya ha tomado nota. Los criterios para medir cuánto contamina un coche van a cambiar de forma drástica. Para 2027, las normas serán mucho más duras con los híbridos enchufables. El objetivo es que la cifra legal se acerque a lo que gasta un conductor real en su rutina. Aun así, se espera que siga existiendo un desfase del 40%, una cifra todavía alta pero más honesta que el triple actual.

​Mientras tanto, marcas chinas como BYD, MG o Chery ganan terreno con apuestas eléctricas más sencillas o sistemas de carga mucho más rápidos. El mercado se mueve hacia productos más tecnológicos y con ciclos de vida más cortos. El coche que duraba 20 años en el garaje está desapareciendo para dejar paso a vehículos que dependen totalmente de actualizaciones de programas y de la eficiencia real de sus celdas de energía.

​El camino hacia el abandono de los combustibles fósiles está lleno de obstáculos. No solo es el consumo, sino también la dependencia de materiales como el cobalto o el níquel de países fuera de la Unión Europea. La economía circular y el reciclaje de baterías todavía son proyectos de futuro que no se esperan con fuerza hasta el año 2050.

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El consumo del híbrido enchufable sigue siendo una de sus principales taras Fuente: Europa Press

​Con todo, el coche híbrido enchufable está en una encrucijada. Si no se usa el enchufe, el coche no cumple su función. Con el precio del carburante disparado y la vigilancia de las autoridades sobre las emisiones reales, estos modelos corren el riesgo de quedar como una solución a medias que no convence a nadie. El usuario busca ahorro real y los datos demuestran que, por ahora, ese ahorro solo existe sobre el papel del catálogo.