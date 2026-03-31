Qué es el círculo azul de Meta AI en WhatsApp y por qué está apareciendo en tu móvil

¿Cuándo fue la última vez que WhatsApp te añadió algo sin preguntarte? Pues acaba de volver a hacerlo. Ese círculo azul que ha aparecido en la esquina inferior derecha de tu pantalla no es una notificación atascada ni un fallo de la app: es un asistente de inteligencia artificial que Meta ha integrado directamente en la aplicación de mensajería más usada de España.

Lo que muchos usuarios no saben es que detrás de ese botón hay un chatbot con memoria, capaz de responder preguntas, generar imágenes, traducir textos y resumir conversaciones enteras. Llegó a Europa en marzo de 2025, con casi un año de retraso respecto a Estados Unidos, precisamente por las estrictas regulaciones de privacidad de la Unión Europea. Y ahora está en tu teléfono, tanto si lo has invitado como si no.

Qué es exactamente ese círculo azul de WhatsApp

Se llama Meta AI y es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook. No ocupa espacio extra en tu teléfono ni requiere ninguna descarga adicional: viene integrado directamente en la última actualización de WhatsApp, y su acceso se abre al pulsar ese círculo animado que aparece en la pantalla principal de chats.

Publicidad

Funciona como una conversación normal: escribes tu pregunta o petición y Meta AI responde en segundos. Puedes invocarlo también dentro de cualquier chat grupal escribiendo @MetaAI, lo que lo convierte en un participante más de la conversación que todos los miembros del grupo pueden ver e interactuar.

El modelo detrás de WhatsApp: qué es Llama 3

No toda la inteligencia artificial es igual. El cerebro que mueve Meta AI en WhatsApp se llama Llama 3, el modelo de lenguaje de código abierto más avanzado desarrollado por Meta hasta la fecha. Fue lanzado en abril de 2024 con versiones de 8.000 y 70.000 millones de parámetros, lo que lo sitúa en la misma liga que los grandes modelos de OpenAI o Google.

La diferencia clave de Llama 3 respecto a sus competidores es que Meta lo ha liberado parcialmente como código abierto, lo que permite a desarrolladores y empresas construir sobre él. En el caso de WhatsApp, ese modelo se traduce en un asistente que entiende el contexto, recuerda lo que le dices dentro de la misma conversación y puede generar respuestas matizadas en español sin dificultad.

Para qué sirve Meta AI dentro de WhatsApp

Las funciones más usadas van desde resolver dudas cotidianas —horarios, recetas, definiciones— hasta tareas más complejas como redactar un mensaje difícil, traducir una conversación en otro idioma o generar una imagen a partir de una descripción de texto. WhatsApp se convierte así en algo más que una app de mensajería: es también un asistente productivo disponible las 24 horas.

También puedes pedirle a Meta AI en WhatsApp que resuma hilos largos de un grupo, que te sugiera respuestas en contextos profesionales o que te ayude a organizar una lista de tareas. Estas capacidades convierten al círculo azul en una herramienta real del día a día, aunque muchos usuarios todavía no sepan que la tienen al alcance de la mano.

Privacidad y dudas: lo que debes saber antes de usarlo en WhatsApp

La llegada de Meta AI a WhatsApp no ha estado exenta de polémica. Los principales reparos giran en torno a la privacidad de las conversaciones: ¿lee Meta lo que le escribes al asistente? La respuesta corta es sí: las interacciones con Meta AI no están protegidas por el cifrado de extremo a extremo que sí protege tus chats personales. Lo que le cuentes al círculo azul puede ser usado para mejorar el modelo.

Esto no significa que tus conversaciones privadas con amigos o familia estén expuestas. El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp sigue intacto para los chats normales. El punto de atención es específicamente lo que escribas directamente a Meta AI, que funciona bajo las políticas de datos de Meta y no bajo las garantías del chat convencional.

Publicidad

Función WhatsApp clásico Meta AI en WhatsApp Cifrado extremo a extremo ✅ Sí, siempre ❌ No aplica Requiere descarga extra ❌ No ❌ No Disponible en grupos ✅ Sí ✅ Sí (con @MetaAI) Genera imágenes ❌ No ✅ Sí Responde preguntas en tiempo real ❌ No ✅ Sí

El futuro del círculo azul: hacia dónde va Meta AI en WhatsApp

Lo que ha llegado en 2025 a los móviles españoles es solo la primera versión de algo que Meta tiene pensado expandir de forma agresiva. La hoja de ruta del gigante tecnológico contempla integrar Meta AI con mayor profundidad en WhatsApp Business, lo que afectará directamente a millones de pequeñas empresas en España que usan la app para atender clientes. La IA podría responder automáticamente, filtrar consultas y gestionar pedidos sin intervención humana.

El consejo de los expertos es claro: en lugar de ignorar el círculo azul o intentar eliminarlo, la actitud más inteligente es aprender a usarlo con criterio. WhatsApp seguirá siendo la misma app de siempre para tus conversaciones personales, pero el asistente ya está dentro de la casa. Conocer sus límites, especialmente en materia de privacidad, es lo que marca la diferencia entre un usuario informado y uno que simplemente pulsa sin saber.