Una tienda se adelanta y filtra la fecha exacta de las reservas de GTA VI

Si creías que el hype por GTA VI iba a bajar con el calor de mayo, amigo, estabas muy equivocado. Un simple correo de Best Buy ha bastado para que medio internet se ponga en modo detective, y la filtración apunta directamente a la fecha de las reservas que todos llevamos meses esperando. La cosa es seria: del 18 al 21 de mayo, según ese email, se abrirán las reservas físicas del juego más anticipado del siglo.

El correo que ha puesto en guardia a medio internet

Un creador de contenido compartió la captura de un email que Best Buy enviaba a sus afiliados para promocionar una campaña de 'GTA 6 Pre Order (Physical Game)'. Las fechas eran del 18 al 21 de mayo, y la captura se hizo viral en cuestión de horas. Otro creador, @TGGonYT, corroboró la veracidad: 'He recibido el correo. Todo lo que pone es real. La única duda que me queda es si esto es un error, porque todo es real. Cuesta creerlo, la verdad.'

No es la primera vez que un retailer se va de la lengua antes que el propio estudio, pero con Rockstar, históricamente blindada, la filtración tiene algo de épico y mucho de torpeza ajena. Lo que parecía un farol aislado ha acabado respaldado por varios testimonios, y la comunidad ya no habla de otra cosa.

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Por qué esta semana era la señal que todos estaban esperando

La filtración no cae del cielo. Durante los últimos días, los seguidores más avezados venían notando movimientos extraños: la web de Rockstar se actualizó de forma masiva, Take-Two publicó su informe financiero en uno de los momentos más esperados y, por si fuera poco, la PS Store detuvo todas sus ofertas de repente. Tres señales que, juntas, olían a anuncio gordo.

Y luego está la matemática de andar por casa. Si las reservas empiezan el 19 de mayo, coincidirían justo con los seis meses exactos antes del lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre. Ese número redondo es el tipo de detalle que a los equipos de marketing les hace tilín, y a los fans, aún más.

Rockstar contra el mundo: otra filtración más en una saga que no se calla

Si hay una empresa que ha peleado por mantener el control de sus anuncios, esa es Rockstar. Pero desde el tráiler filtrado de 2022, la historia de GTA VI ha ido siempre un paso por delante de los planes oficiales. Ahora le toca el turno a un socio comercial que, parece, no pudo resistirse a preparar la campaña antes de tiempo. La cuestión es si Rockstar responderá adelantando su propio anuncio o seguirá guardando silencio hasta el último segundo, como suele.

Lo que sí está claro es que el día que se abran las reservas de GTA VI arrancará probablemente la mayor campaña de marketing que haya visto el videojuego. El precio, que lleva meses en boca de todos y podría rondar los 90 o incluso 100 euros, será el siguiente dato explosivo. De momento, la pelota está en el tejado de Rockstar, y nosotros, con la cartera temblando.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La filtración huele a verdad porque encaja con el calendario y con los movimientos corporativos, pero hasta que Rockstar no lo confirme, siempre queda un rescoldo de duda. Aun así, si tienes pensado reservar, ve preparando el plástico.

El resumen para vagos (TL;DR)