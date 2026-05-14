Josué Rarujo presenta su nuevo single, “Ya no somos niños”

osué Rarujo da un paso decisivo en su carrera con la presentación de “Ya no somos niños”, un single que explora la complejidad de la madurez emocional y el desgaste en las relaciones. A través de una narrativa que transita entre la frustración y la claridad, el artista apuesta por el crecimiento personal y la honestidad, marcando un punto de inflexión en su trayectoria artística.

Este lanzamiento supone el debut de su alianza estratégica con Virgin Spain. El impacto visual de la propuesta queda patente en su videoclip, una pieza de alta factura técnica que cuenta con la colaboración especial del prestigioso bailaor “El Yiyo”. La acogida del público ha sido inmediata, alcanzando en tiempo récord la cifra de 1,6 millones de views en YouTube.

Una trayectoria forjada en la autenticidad

Rarujo, figura clave de la comunidad flamenca gitana actual, inició su camino de forma orgánica. Su asociación creativa con Obed Hernández (hijo de Moisés Hernández, de Los Yakis) ha generado una sinergia que perdura hasta hoy, dando como resultado un catálogo de más de 300 temas que fusionan la pureza del género con sonidos contemporáneos.

Publicidad

Su consolidación definitiva llegó con “Miedo al Amor”, un éxito que supera los 14 millones de reproducciones digitales y que ha definido su identidad como intérprete y compositor.

Sold Out en Madrid: El fenómeno del directo

El éxito en plataformas se traduce ahora en un fenómeno de masas sobre los escenarios. La gira “Miedo al Amor 2.0” ha recorrido recintos emblemáticos como Razzmatazz y Apolo en Barcelona, Paris 15 en Málaga y Industrial Copera en Granada.

La próxima gran cita tendrá lugar el 21 de mayo en la icónica sala La Riviera de Madrid. La expectación es máxima: el cartel de “Sold Out” se colgó con un mes de antelación, confirmando a Josué Rarujo como uno de los artistas con mayor capacidad de convocatoria del año.

Esencia y vanguardia

Inspirado por maestros de la talla de Parrita o Camarón, Josué Rarujo mantiene intacta su vocación de conectar con las vivencias cotidianas de sus oyentes. Con más de 200 millones de reproducciones totales en su canal de YouTube, el artista madrileño se posiciona como un proyecto fundamental para seguir de cerca durante este 2026.