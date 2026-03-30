El misterio de la "Silla del Diablo": la leyenda negra de la Universidad de Valladolid que todavía asusta a los estudiantes

¿Es realmente posible que la Universidad de Valladolid custodie en sus entrañas un objeto capaz de arrebatar la vida o conceder sabiduría prohibida a quien ose desafiarlo? Durante siglos, los pasillos de esta institución han susurrado que el conocimiento no solo se encuentra en los libros, sino en un trono maldito que perteneció a un hombre acusado de los crímenes más atroces imaginables por la mente humana.

Esta no es una simple historia de fantasmas para asustar a novatos, sino un relato documentado que se cruza con los archivos de la Santa Inquisición. La pieza, conocida como la Silla del Diablo, arrastra una sombra que ha sobrevivido a reyes y revoluciones, manteniendo intacto un miedo atávico que todavía hoy obliga a los conservadores a tomar precauciones inusuales.

El origen del médico nigromante en Valladolid

La Universidad de Valladolid fue el escenario donde Andrés de Proaza, un joven de origen luso-judío, destacó por sus asombrosos conocimientos de anatomía en pleno siglo XVI. Su destreza era tan inusual para la época que pronto levantó las sospechas de sus vecinos y colegas, quienes no comprendían de dónde extraía tanta información precisa sobre el cuerpo humano.

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Cuando el rastro de un niño desaparecido condujo a las autoridades hasta el sótano de Proaza, el horror se hizo tangible entre los muros de la Castilla medieval. Allí encontraron restos humanos y al médico sentado en su silla, confesando bajo tortura que un espíritu familiar le dictaba los secretos de la medicina mientras descansaba en aquel mueble de madera de cedro.

La condena de la Inquisición y el pacto oscuro

El tribunal del Santo Oficio no tuvo piedad con el estudiante de la Universidad de Valladolid, sentenciándolo a morir en la hoguera por sus prácticas de hechicería y nigromancia. Antes de subir al cadalso, Proaza lanzó una advertencia que quedaría grabada en la memoria colectiva de la ciudad, asegurando que su silla estaba protegida por un poder sobrenatural.

Según la leyenda, el médico afirmó que solo un doctor en medicina podría sentarse en ella sin peligro; cualquier otro moriría al tercer día o recibiría una iluminación macabra. Esta declaración convirtió al objeto en una reliquia maldita que la institución decidió conservar, quizás por prudencia o por un oscuro respeto hacia lo desconocido.

Tres muertes y un destino bajo el techo

La crónica negra de la Universidad de Valladolid registra al menos dos casos de bedeles que, ignorando las advertencias, decidieron descansar en la silla y fueron encontrados sin vida poco después. Estos eventos fortuitos alimentaron el pavor entre el personal, consolidando la fama letal del mueble que parecía reclamar el alma de los imprudentes que buscaban un respiro en su asiento.

Para evitar más tragedias y poner fin a la curiosidad de los estudiantes más temerarios, las autoridades académicas tomaron una decisión drástica en el siglo XIX. La silla fue colgada del techo de la capilla de la Universidad de Valladolid, colocada boca abajo para que nadie pudiera sentarse en ella nunca más, quedando suspendida como un recordatorio constante de los límites del saber.

El análisis técnico de una reliquia maldita

Desde un punto de vista puramente artístico, el mueble custodiado por la Universidad de Valladolid es una silla de brazos desmontable, típica de la época, realizada en madera de cedro. A pesar de su apariencia austera y funcional, el aura que la rodea ha impedido que sea tratada como una pieza de mobiliario común, elevándola a la categoría de objeto de culto para los amantes de la leyenda.

Expertos en mobiliario antiguo señalan que la estructura conserva los anclajes originales que permitían su transporte, lo que refuerza la idea de que Proaza la utilizaba de forma habitual. No obstante, el barniz oscuro y el cuero desgastado del respaldo parecen absorber la luz, otorgándole ese aspecto inquietante que ha alimentado la leyenda urbana más famosa de la ciudad.

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Elemento de la Silla Material / Característica Estado Actual Estructura Madera de cedro del siglo XVI Conservación excelente Respaldo Cuero repujado Desgastado por el uso original Ubicación Museo de la Universidad (MUVa) Protegida y fuera de uso Riesgo asociado Maldición de muerte súbita Mitificado por la leyenda

Previsión del mercado museístico y valor cultural

En el contexto actual de 2026, el interés por objetos con trasfondo sobrenatural ha disparado las visitas a los museos que albergan curiosidades históricas como la de la Universidad de Valladolid. El turismo de misterio se ha profesionalizado, y piezas como la Silla del Diablo son activos fundamentales para entender la psicología social de la España renacentista y su relación con lo prohibido.

Mi consejo para el visitante moderno es que observe la silla no como un objeto de terror, sino como una cápsula del tiempo que representa la tensión entre la ciencia naciente y la superstición religiosa. La leyenda es el envoltorio de un drama humano real, el de un hombre que buscó el conocimiento por caminos que su tiempo no estaba dispuesto a perdonar ni a comprender.

El peso de la historia en las aulas vallisoletanas

Hoy en día, la Silla del Diablo ya no cuelga del techo, sino que descansa en una vitrina del Palacio de Santa Cruz, sede del rectorado de la Universidad de Valladolid. Aunque los tiempos han cambiado y la razón impera sobre el mito, todavía hay quien baja la voz al pasar frente a ella, respetando el silencio secular de un objeto que ha visto pasar los siglos sin perder su poder de fascinación.

La verdadera maldición de la silla no es la muerte física, sino el olvido de la lección que encierra: que el ansia de saber puede ser tan peligrosa como la ignorancia misma. La leyenda de Andrés de Proaza sigue viva, recordándonos que en cada rincón de la Universidad de Valladolid late un pasado que se niega a ser enterrado bajo la lógica moderna.