New Balance ABZORB 5030: diseño Y2K y acabado metálico que te transporta a los 2000

Reconócelo, a ti también te flipaba el rollo futurista de los videojuegos y la ropa metalizada de principios de los 2000. Pues New Balance acaba de sacar unas zapatillas que parecen sacadas de esa época, pero con toda la comodidad de 2026. Se llaman ABZORB 5030 y salen mañana, 15 de mayo, por 130 euros. Y tienen pinta de agotarse en horas.

La nueva colección Grey Days llega justo a tiempo para los amantes de la estética Y2K que llevamos viendo en pasarelas y en el armario de los más atrevidos. Estas zapatillas no solo traen un diseño sacado de un túnel del tiempo: son la excusa perfecta para darle a tus looks un punto metálico sin caer en el disfraz.

El diseño que parece titanio líquido en tus pies

Nada más verlas, las ABZORB 5030 te recuerdan a aquellos videojuegos de carreras futuristas o a las zapatillas que llevaban los personajes de Matrix Reloaded. El secreto está en el empeine acolchado, que sigue siendo igual de cómodo por dentro, pero por fuera luce unas líneas en relieve que fluyen como titanio líquido sobre la zapatilla. Es un detalle que New Balance ha trabajado con mimo para la colección Grey Days, en la que el color gris metalizado es el protagonista absoluto.

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Debajo, las prominentes cápsulas de absorción de impacto de la suela ABZORB prometen el confort diario que ya conocemos de otros modelos de la marca. Así que sí, aquí tienes un zapato vanguardista que no sacrifica la pisada cómoda. Y si el gris te parece poco, la colección incluye también las ABZORB 2010 con el mismo tono metálico, pero las 5030 son las que realmente gritan “soy del futuro”.

Cómo combinar unas zapatillas metálicas sin disfrazarte de androide

Vale, admito que unas zapatillas con acabado líquido pueden dar un poco de respeto si no sabes con qué ponértelas. Pero el truco es tan sencillo como dejarlas ser las protagonistas. Unos jeans anchos y una camiseta oversize bastan para que las ABZORB 5030 brillen sin que el conjunto parezca un uniforme de película de ciencia ficción. Yo las he visto en fotos con pantalones cargo y sudaderas con capucha y el resultado es igual de top.

La clave está en mantener el resto del look en tonos neutros y tejidos naturales, para que el metalizado no sature. Si te animas con un toque de color en la parte de arriba, mejor que sea un tono apagado, como un verde militar o un azul marino. Ya me contarás cómo te va cuando las estrenes.

La actitud es lo de menos: ellas se encargan de atraer todas las miradas. No necesitas más.

¿Valen 130 euros? La opinión sincera

Lo primero: 130 euros no es una locura si los comparamos con otros lanzamientos Y2K de marcas como Adidas o Nike, que a menudo se van por encima de los 150. Aquí pagas la comodidad de la tecnología ABZORB, un diseño con identidad y ese punto coleccionable que tanto gusta a los fans de New Balance. Además, la colección Grey Days es limitada, así que es probable que el valor de reventa suba en unos meses.

¿La pega? Si eres de los que prefieren zapatillas discretas, estas no son para ti. Las ABZORB 5030 piden protagonismo y saben que lo tienen. Pero si te va la marcha Y2K y quieres un par que aguante el trote diario con estilo, la inversión merece la pena. Y más si las pillas mañana mismo, antes de que empiecen a volar.

🛒 Directo al grano

Precio: 130 €. Fecha de lanzamiento: a partir del 15 de mayo de 2026. Dónde encontrarlas: en la web oficial de New Balance y en tiendas seleccionadas.

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No digo más. Si estabas esperando la excusa para revivir los 2000 sin renunciar a la comodidad, mañana tienes la oportunidad. Ya nos contarás qué tal te quedan.