David Bisbal se rompe en 'El Hormiguero' al recordar a su padre fallecido: "Aparece cada mañana en mi mente"

David Bisbal se ha roto en directo en 'El Hormiguero' al recordar a su padre, José, fallecido en febrero pasado. Las lágrimas del cantante pararon el show de Pablo Motos y dejaron uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Qué pasó en el plató de 'El Hormiguero'

La visita de Bisbal era para presentar su nueva gira, pero la conversación dio un giro íntimo que nadie esperaba. Pablo Motos le preguntó por su padre, el boxeador José Bisbal, y el almeriense se vino abajo. “Aparece cada mañana en mi mente”, dijo con la voz entrecortada, mientras el público guardaba un silencio absoluto. Motos, también conmovido, le dijo: “Es normal, nosotros te queremos mucho”. El abrazo que se dieron duró más de diez segundos y el público estalló en un aplauso de apoyo.

El cantante no pudo contener las lágrimas y Motos se levantó a abrazarle. La escena, sin música ni puesta en escena, ha corrido como la pólvora en redes sociales. “Es la primera vez que le veo llorar en televisión”, comentaba una usuaria en X (Twitter) que resume el sentir general.

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José Bisbal, el boxeador que luchó contra el Alzheimer

José Bisbal no era un padre cualquiera: fue boxeador profesional y una figura clave en la vida de David. El alzhéimer empezó a borrar sus recuerdos hace años y el cantante ha hablado públicamente de lo duro que fue ver su deterioro. Falleció el pasado febrero, y desde entonces Bisbal no había recordado tan a pecho descubierto su figura en un plató. En una entrevista radiofónica reciente confesó: “Echo de menos hasta sus regañinas”.

Según datos de la Fundación Alzheimer España, más de un millón de personas conviven con esta enfermedad en nuestro país. La mayoría de las personas tiene un familiar cercano que la ha sufrido, y por eso el momento de Bisbal ha tocado tantas teclas.

Por qué este momento ha traspasado la pantalla

Bisbal no es un artista dado a los desbordes emocionales en público; de hecho, su imagen siempre ha estado vinculada a la energía y la simpatía. Verle quebrarse delante de una cámara y, sobre todo, hacerlo sin filtros, ha sido un shock para sus fans. Además, el contexto de la enfermedad (un problema que cruza generaciones) ha amplificado la repercusión. Miles de personas compartieron el fragmento con sus propias historias de pérdidas. Alzhéimer y televisión no suelen ir de la mano, pero esta vez el media training se quedó en la puerta y lo que entró fue pura verdad.

El Hormiguero, que suele ser sinónimo de juegos y humor, se convirtió anoche en un espacio de catarsis. Algo que, según los expertos, es justo lo que la televisión puede hacer cuando deja los maquillajes: conectar con la vulnerabilidad colectiva. Porque el recuerdo de un padre no entiende de edades ni de profesiones, y Bisbal ha puesto voz a un duelo que muchos espectadores reconocen.

El chisme en 3 claves (TL;DR)