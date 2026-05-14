Juan Loste disecciona la decadencia de la aristocracia madrileña en su nueva sátira ‘Menina a mi pesar’

En un contexto marcado por la crispación social y el relevo intergeneracional, el escritor Juan Loste presenta su tercera novela, Menina a mi pesar (Ed. Durii). La obra se adentra en los salones de la familia Cervina para ofrecer un retrato ácido y desmitificador de la alta sociedad madrileña, utilizando el humor negro como herramienta de crítica política y social.

Una saga en vías de extinción

Ambientada en un palacete del Madrid de los Austrias, la trama sigue los pasos de los marqueses de Cervina, una estirpe que lucha por mantener su estatus tras el impacto de sucesivas crisis económicas y la implementación de la Ley de Memoria Democrática. El eje central de la historia es la heredera de la familia, apodada "La Menina", un personaje que, lejos de la pasividad aristocrática, utiliza los secretos ajenos y su propia astucia para asegurar su supervivencia en un entorno hostil.

La novela, narrada en primera persona a modo de confesión, entrelaza la ficción con referencias directas a las tensiones ideológicas del presente. Según destaca la editorial, el estilo de Loste se mueve entre lo literario y lo comercial, buscando conectar con un lector que busca tanto entretenimiento como una reflexión sin solemnidad sobre la actualidad española.

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Del mundo de la banca a las letras

Juan Loste (León, finales de los sesenta) consolida con este título una trayectoria literaria de vocación tardía. Licenciado en Económicas, el autor desarrolló gran parte de su carrera profesional en el sector bancario —con estancias en Nueva York y Frankfurt— antes de dar el salto al mundo de la moda y, finalmente, a la narrativa.

Tras su debut con Confinados en Gower e Isabelle, la astilla de un mal palo, Loste apuesta en esta entrega por un lenguaje popular y directo. “De ardides y triquiñuelas ando sobrada”, afirma la protagonista en uno de los pasajes del libro, resumiendo el espíritu de una obra que promete no dejar indiferente al lector por su mirada irreverente hacia las élites.

Menina a mi pesar ya se encuentra disponible bajo el sello de Ediciones Durii, editorial que continúa reforzando su catálogo de ficción con propuestas que dialogan con el pensamiento y la actualidad.