Las nuevas Converse 'blue sea' con cuña que desbancan a las Samba: cómodas e hiperveraniegas

Reconócelo: llevas dos veranos calzando las Samba y tu armario pide un cambio. Converse te ha escuchado y acaba de lanzar las Chuck Taylor All Star Move en un azul turquesa 'blue sea' que son puro verano. Una zapatilla con suela de cuña que desbanca a las icónicas zapatillas de Adidas por comodidad y estilo.

Cuestan 90 euros y vienen con una plataforma que ya no es plana: tiene una ligera elevación en el talón, como una cuña discreta pero muy efectiva. El resultado es un zapato que te hace más alta sin perder ni un ápice de comodidad. La horma sigue siendo la de las All Star de toda la vida, así que si ya las conoces, sabes que no necesitas periodo de adaptación.

El color del verano que te lo pone todo más fácil

El azul 'blue sea' es un turquesa suave, entre el azul bebé y el verdoso del mar, que encaja de lujo con cualquier prenda de entretiempo. Desde la misma web de Converse ya están compartiendo combinaciones que te van a encantar: minifalda vaquera, camiseta blanca oversize y estas All Star a tus pies. El conjunto gana altura visual y un toque boho-chic que levanta hasta el look más básico. La clave está en que el color refresca y el botín con cuña estiliza sin perder ese aire desenfadado que tanto nos gusta en los días de calor.

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Por qué estas Converse le comen la tostada a las Samba (y a cualquier otra)

La Samba, con su silueta icónica, ha sido la reina del street style en los últimos años. Pero la llegada de este modelo de Converse cambia las reglas: la cuña ligera, el color 'blue sea' y la versatilidad que aportan la convierten en la apuesta más fresca de 2026. Mientras la Samba juega en la liga de lo plano y lo retro, las Chuck Taylor All Star Move suman centímetros sin parecer un zapato de tacón. Además, el azul turquesa es mucho más veraniego que los tonos tierra y negro que dominan el catálogo de Adidas. Si tu prioridad es un calzado que respire estío y te haga más alta, el fichaje está claro.

¿Merecen la pena 90 euros? Nuestra opinión sincera

Noventa euros por una Converse que viene con cuña y un color tan especial nos parece un precio ajustado. No es el chollo del siglo, pero sí una inversión inteligente si buscas un zapato versátil, cómodo y con un punto de altura. Las All Star clásicas ya andan por los 70-75 € en muchos modelos, así que estos diez euros extra los pagas por una silueta reinventada y un diseño que se sale del molde. Y sí, las hemos visto ya en los pies de las que más saben de moda en redes, que las combinan con vestidos midi, bermudas y pantalones anchos. Veredicto: si quieres que tu calzado haga la declaración de intenciones este verano, son un sí rotundo.

🛒 Directo al grano

Precio: 90 €. Precio habitual. Dónde comprar: web oficial de Converse y en tiendas seleccionadas como El Corte Inglés o Foot Locker.

Yo ya las tengo fichadísimas. Tú me contarás.