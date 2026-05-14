Instagram lanza Instants: fotos efímeras sin filtros que desaparecen al verlas

Instagram ha metido la tijera a los filtros y al postureo digital. La red social acaba de anunciar Instants, una nueva función de fotos efímeras que desaparecen tras ser vistas y que no permiten ni un solo retoque. Según la publicación en el blog oficial de Instagram, el objetivo es recuperar la espontaneidad que la plataforma perdió cuando se obsesionó con los Reels.

Así que no, no podrás añadir stickers ni ajustar el brillo. Solo escribir un texto rápido y enviar. Y ojo, bloquea las capturas de pantalla para que el destinatario no se guarde nada, en plan Snapchat pero con el sello de Meta. Si te arrepientes, hay un botón de 'Deshacer' que te permite retirar la imagen antes de que la vean.

Cómo funciona Instants: lo básico

Las instantáneas viven en la esquina inferior derecha de tu bandeja de entrada. Para enviar una, solo tocas el icono de la cámara y eliges a quién se la envías —amigos cercanos o los seguidores que también sigues. Nada de historias elaboradas. Una vez que alguien abre la foto, se evapora, aunque tú la conservas en un archivo privado hasta un año, desde donde puedes montar un resumen y subirlo a tus historias si te apetece.

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Por qué Instagram le ha declarado la guerra al filtro

No es casualidad. La fatiga del contenido ultracurado es real, y plataformas como BeReal han crecido justo por ofrecer lo contrario: instantáneas sin artificios. Instagram se ha dado cuenta de que la gente añora compartir lo cotidiano sin presión estética, y quiere colarse en ese hueco antes de que sea tarde. Al fin y al cabo, si no puedes editar ni hacer captura, ¿para qué vas a fingir?

Instagram también está probando una app independiente llamada Instants que se salta la plataforma principal: abres la cámara y compartes al momento. Por ahora solo está disponible en un puñado de países que la compañía no ha detallado, y llegará a iOS y Android sin fecha concreta. Huele a estrategia de Meta para ocupar la pantalla de inicio antes que nadie.

BeReal ya lo intentó (y a Instagram le ha gustado la idea)

La sombra de BeReal es alargada. Aquella app francesa se hizo viral en 2022 por obligar a los usuarios a publicar una foto al día sin filtros y en un momento aleatorio. Luego perdió fuelle, pero la semilla de la anti-edición quedó plantada y ahora Instagram la riega con su inmenso alcance. La diferencia es que aquí no hay notificación sorpresa: tú decides cuándo disparar. Además, la herencia de controles parentales de Instagram se extiende automáticamente a Instants, con notificaciones a los padres si sus hijos descargan la app independiente. Un guiño a la seguridad que BeReal nunca tuvo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Instagram copia a BeReal con Instants y le añade bloqueo de capturas y archivo de un año. Interesante, pero sin el factor sorpresa de la original, es difícil que rompa moldes. Si la app independiente despega, subirá la nota — de momento, un 'ya veremos' con algo de escepticismo.

El resumen para vagos (TL;DR)