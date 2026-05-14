El pleno histórico de Mask Singer que ha dejado a todos sin palabras: Lydia Lozano era la Pizza y Rappel la Tortuga

Anoche Mask Singer hizo historia. No por un disfraz imposible ni por un playback milimetrado, sino por algo que parecía reservado a otra dimensión: un pleno histórico que los investigadores jamás habían conseguido. Los cuatro acertaron de una tacada quién estaba debajo de la Pizza y de la Tortuga, y en la redacción aún estamos frotándonos los ojos.

Lydia Lozano, la Pizza más cotizada del prime time

Cuando la máscara cayó y apareció la periodista del corazón, el plató enloqueció. Lydia Lozano llevaba semanas escondida bajo ese trozo de masa con pepperoni y su identidad fue el primer gran triunfo de la noche. Boris Izaguirre y Ana Milán la calaron por sus gestos: la actriz mencionó ese baile tan suyo, el “chuminero”, que luego repitió con Arturo Valls en una escena que ya es meme.

Ella, entre risas, confesó que la experiencia le había devuelto a sus tiempos de paparazzi. “Me recordaba a mi época de persecuciones”, soltó con una media sonrisa. Nadie esperaba a Lydia en un talent show de disfraces, pero ahí estaba, demostrando que el salseo patrio también se canta.

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Rappel, la Tortuga que ya lo había predicho todo

La segunda revelación fue para Rappel, que llevaba días anunciando en sus redes que algo grande se le venía encima sin que nadie le hiciera demasiado caso. Bajo el caparazón de la Tortuga el vidente se ha emocionado, ha interpretado los temas a su estilo y ha dejado un reguero de buenas vibraciones que ha contagiado hasta a los investigadores. “Son todos fantásticos. Tenéis todos muy buenas vibraciones y buen rollo. Me he sentido feliz”, dijo, casi entre lágrimas, después de quitarse la cabeza.

El verdadero bombazo no fue solo descubrir a Rappel, sino comprobar que los cuatro jueces lo habían adivinado también. Un pleno al que no estábamos acostumbrados y que demuestra que, a veces, el jurado de Mask Singer no va tan perdido como parece.

El fenómeno Mask Singer y el pleno que confirma su reinado

Con este pleno, el programa de Antena 3 deja claro que sigue siendo una máquina de generar conversación. En redes, el hashtag #MaskSinger se disparó con memes del “chuminero”, pantallazos de Rappel sentenciando su propio desenmascaramiento y teorías sobre si los investigadores han cambiado de estrategia o es que las celebridades ya no saben esconderse.

La tele de máscaras se reinventa a base de nostalgia y aciertos inesperados. Lydia y Rappel representan dos generaciones de famoseo patrio que el público adora reencontrar, aunque sea envueltas en mozzarella o con caparazón. El pleno histórico deja una pregunta en el aire: ¿veremos otra noche así pronto o habrá que esperar otras tres temporadas? Por ahora, esta edición ya tiene su momento álgido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)