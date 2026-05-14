Forza Horizon 6 se corona en Metacritic con su candidatura a GOTY 2026

Playground Games no ha necesitado pedir permiso para volver a hacer historia. Con las primeras 31 reviews sobre la mesa, Forza Horizon 6 se planta con un 91 de nota media en Metacritic —y un 89 en PC—, confirmando que la saga sigue siendo la reina indiscutible de la conducción arcade. El juego, que se ambienta por fin en Japón, acaba de recibir el sello de «obra maestra» por parte de la crítica, y aunque todavía quedan análisis por publicarse, la impresión inicial es demoledora.

El veredicto de la crítica: 91 en Xbox y 89 en PC

Los datos los ha recopilado Metacritic y los hemos visto en Areajugones: 31 medios han puntuado la versión de Xbox con una media de 91, mientras que la de PC se queda en un 89 muy digno. Ningún Forza Horizon ha bajado del sobresaliente en toda su historia, pero este sexto capítulo se mantiene cómodamente en la élite, a solo un punto de las dos entregas anteriores (FH4 y FH5 lograron un 92).

Lo que más sorprende es la unanimidad: casi todos los análisis destacan la ambición del mapa japonés, la fluidez técnica y la creatividad de los eventos. No es casualidad que estemos ante uno de los mejores juegos de conducción de la historia.

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Japón como nunca lo habías visto (ni oído)

El salto al país del sol naciente no es un lavado de cara: es una declaración de intenciones. Las carreteras serpentean entre cerezos, los circuitos callejeros atraviesan barrios de neón y las pruebas especiales te ponen a repartir comida en una furgoneta o a esquivar los brazos de un meca gigante. La variedad de eventos rozan la perfección, y el estudio ha sabido en en mantener ese listón de obras maestras que no entiende de generaciones.

Si a eso le sumas el regreso del sistema de pulseras —ese guiño nostálgico que los veteranos llevábamos años reclamando—, entiendes por qué Playground Games ha dejado a la comunidad con una sonrisa de lado a lado.

¿Es realmente el mejor? Una ligera caída en el pedestal

Colocar un 91 en el contexto de la saga tiene su miga. Forza Horizon 3 ya alcanzó el 91, y tanto el 4 como el 5 se fueron al 92. Esta pequeña bajada no es un drama: la franquicia sigue siendo sinónimo de calidad absoluta, pero tal vez refleje que la fórmula empieza a rozar su techo o que algunas expectativas eran difíciles de cumplir.

Nosotros, tras haber probado el juego, creemos que el hype está justificado. Japón le sienta increíblemente bien, el rendimiento es de escándalo y la originalidad de las misiones secundarias demuestra que no se han dormido en los laureles. Eso sí, el modo multijugador todavía tiene letra pequeña que habrá que vigilar de cerca.

Dejémoslo en un «ya veremos». Pero, hoy por hoy, pocos lanzamientos de 2026 pueden mirar a Forza Horizon 6 a los ojos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9.2/10. Playground Games ha vuelto a clavar la entrega con un Japón que es puro arte y una jugabilidad que no se oxida. La ligera caída en la nota media no empaña una obra que, salvo sorpresa, será el juego de carreras del año. El único riesgo: que la comunidad exija un salto mayor en la próxima iteración.

El resumen para vagos (TL;DR)