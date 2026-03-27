¿Adiós al bebé de María? El durísimo revés que sacude ‘La Promesa’

El conflicto económico no dejará de crecer durante la emisión de 'La Promesa' este viernes. Ciro estallará al saber que Manuel cuenta directamente con Julieta para invertir, un movimiento que considerará del todo inaceptable. El hombre intentará tomar decisiones unilaterales sobre las finanzas sin consultar absolutamente nada con su esposa. Sin embargo, esta vez no conseguirá salirse con la suya.

Manuel se mantendrá firme en su posición inicial. Demostrará que no dará un paso sin tener en cuenta a Julieta. Esta determinación de la joven fascinará a Manuel, con quien cada día se entiende mejor y forja una alianza más sólida. Ella, por su parte, empezará a apoyarse cada vez más en él para frenar los impulsos de su marido. Temerá que Ciro ponga en riesgo su dote y dejará muy claro ante todos que no piensa quedarse al margen de los negocios.

Ángela claudicará ante el peso de los secretos familiares de Leocadia dentro y fuera de 'La Promesa'

Ángela claudicará ante el peso de los secretos familiares de Leocadia dentro y fuera de 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Lejos de los asuntos de dinero, el drama familiar cobrará un protagonismo. Ángela seguirá obsesionada con descubrir la verdad sobre su padre. Estará totalmente convencida de que todo encaja en torno a la figura de Cristóbal. Ante estas sospechas, la joven presionará a su madre para que le revele la identidad de su progenitor, pero Leocadia se negará rotundamente a proporcionar esa información.

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Su madre insistirá en que deje de investigar y le advertirá seriamente de que remover el pasado será muy peligroso para todos los implicados. La presión resultará constante. Finalmente, Ángela tomará una decisión difícil y abandonará su investigación.

Por su parte, Cristóbal seguirá negando ante Curro haber conocido a Leocadia en el pasado. El hombre solo admitirá haberla visto o coincidido con ella en otras casas donde trabajó anteriormente. Esa simple afirmación dejará la duda en el aire y no calmará las sospechas dentro de los pasillos de 'La Promesa'.

Las dolorosas rupturas y confesiones que sacudirán el servicio del palacio

Las dolorosas rupturas y confesiones que sacudirán el servicio del palacio | Fuente: La Promesa en X

El ambiente entre los empleados de 'La Promesa' sufrirá situaciones importantes. El mayordomo, totalmente influenciado por la declaración de amor de Leocadia, decidirá romper su relación con Teresa para evitar seguir en el punto de mira. El ama de llaves aceptará esta drástica decisión, aunque lo hará con una evidente tristeza.

Mientras tanto, la distancia entre Pía y Ricardo no pasará desapercibida para el resto de los trabajadores. Ante el agotamiento mental que esto le produce, Pía le confesará a Petra que algo se ha roto definitivamente entre ella y Ricardo. Llegará a admitir que ya no reconoce al hombre que ha regresado a 'La Promesa'.

El proyecto solidario de Martina desatará la furia incontrolable de Jacobo y María podría perder a su bebé por Carlo

El proyecto solidario de Martina desatará la furia incontrolable de Jacobo y María podría perder a su bebé por Carlo | Fuente: La Promesa en X

La trama de los señoritos también ofrecerá momentos de altísima tensión. Martina seguirá adelante con su proyecto. Gracias a la intervención de Adriano, la joven conseguirá contactar con el periodista que podrá darle visibilidad al refugio. Llena de entusiasmo por este logro, aceptará ser entrevistada por el reportero y decidirá llevarle personalmente al lugar para mostrarle las instalaciones.

Esta maniobra profesional tendrá repercusiones inmediatas en su entorno sentimental. La reacción de Jacobo será fulminante y no tardará en llegar. El joven estallará contra Adriano y ambos protagonizarán un duro enfrentamiento.

El verdadero clímax del avance de 'La Promesa' legará de la mano de los empleados más jóvenes de la finca. Carlo compartirá con Cristóbal y Santos que Manuel ya ha encontrado una casa para él y María. Parecerá una excelente noticia para el futuro de la pareja, pero la situación se complicará rápidamente cuando Santos decida intervenir en el asunto amoroso.

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El sacerdote le revelará a la doncella que Carlo ha ido a ver la casa que Manuel les ha buscado sin contarle absolutamente nada a ella. La confrontación entre la doncella y el lacayo será completamente inevitable tras conocerse la verdad. En pleno fragor de la pelea, María sufrirá un preocupante y fuerte dolor abdominal. Este repentino ataque médico paralizará la discusión al instante, dejando en el aire el estado de su embarazo.