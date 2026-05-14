El ministro de Defensa de Israel acusa a Lamine Yamal de "incitar al odio"

Lamine Yamal ha metido al Barça en un lío diplomático de los gordos. Y todo por ondear una bandera.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. No todos los días un ministro israelí señala por nombre y apellidos a un chaval de 18 años que acaba de ganar la Liga. Esto arde para rato.

Qué ha pasado exactamente con la bandera de Palestina

Todo ocurrió durante la rúa de celebración del título de Liga del FC Barcelona. En plena euforia culé, Lamine Yamal agarró una bandera de Palestina que alguien le lanzó y la ondeó delante de miles de aficionados. El gesto, que en otras circunstancias se habría quedado en una anécdota más de las celebraciones, esta vez ha cruzado todas las fronteras.

Publicidad

Lamine Yamal celebra el título de La Liga ondeando la bandera de Palestina. pic.twitter.com/UiauqqJIaf — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) May 11, 2026

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, no ha tardado ni 24 horas en responder. En un comunicado recogido por Europa Press, Katz acusa directamente al futbolista de 'incitar y fomentar el odio' contra Israel. Vamos, que no se ha andado con medias tintas: nombre propio, apellido y acusación directa.

La reacción del ministro eleva el gesto de Yamal a una categoría que ni el propio jugador imaginaba cuando en el autobús descapotable le pasaron la tela blanca, negra, verde y roja. Porque una cosa es que el gesto se viralice en redes y otra muy distinta es que un gobierno lo convierta en asunto de Estado.

El momento que está incendiando las redes

Las imágenes ya acumulan millones de reproducciones en X y TikTok. El vídeo muestra a Yamal sonriendo mientras sujeta la bandera con una naturalidad que a unos les ha parecido un acto de solidaridad y a otros una provocación en toda regla.

El debate está partido en dos trincheras irreconciliables. De un lado, quienes defienden que un deportista tiene derecho a expresar solidaridad con la población civil palestina. Del otro, quienes recuerdan que el gesto, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y en plena guerra en Gaza, tiene una lectura inevitablemente política.

Aquí viene lo bueno. Katz no se ha limitado a condenar el gesto en genérico, ha personalizado la acusación contra el futbolista de 18 años. Y eso abre un melón diplomático nada menor: ¿qué pinta un ministro de Defensa extranjero señalando a un jugador español por un gesto en territorio español?

Por qué este precedente le complica la vida al Barça y a Lamine

No es la primera vez que el fútbol se enreda con el conflicto palestino-israelí. En 2021, la UEFA multó al Celtic de Glasgow por las banderas palestinas que ondeó su afición en un partido de previa de Champions. Aquella sanción llegó tras un tira y afloja de meses.

Pero lo de Yamal es distinto por dos motivos. Primero, porque la acusación no viene de una afición rival ni de un organismo deportivo, sino de un gobierno. Y segundo, porque el chaval tiene 18 años, una proyección estratosférica y ahora mismo es la imagen del Barça junto a Pedri.

Publicidad

Al club azulgrana la situación le pilla con el pie cambiado. Celebrar un título de Liga debería ser pan comido en comunicación de crisis, pero cuando tu estrella emergente aparece en los telediarios de medio mundo junto a la palabra 'odio', el relato se te va de las manos en cuestión de minutos.

La RFEF o el CSD podrían verse forzados a pronunciarse si el gobierno israelí eleva el tono en los próximos días. Lo que empezó como una fiesta en Canaletes puede acabar en un expediente incómodo. Lo dicho, la han liado gorda.

El chisme en 3 claves (TL;DR)