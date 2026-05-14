Keanu Reeves y su 'Movida celestial', una película que se olvida de los más básico de la comedia

Keanu Reeves de ángel despistado, Aziz Ansari con mono de trabajo y Seth Rogen haciendo de rico de internet. La premisa de Movida celestial prometía una comedia moderna y gamberra que actualizase ¡Qué bello es vivir! con ironía del siglo XXI. El resultado es cualquier cosa menos divertido: una película mustia que se enreda en su propia crisis existencial y olvida lo más básico — hacer reír.

La cinta acaba de aterrizar en streaming y la crítica ya la ha despachado con un encogimiento de hombros. Y con razón.

Qué es exactamente 'Movida celestial'

El argumento es tan simpático como retorcido. Gabriel (Reeves) es un ángel tan torpe que decide cambiar la vida de Arj (Ansari), un tipo que malvive en su coche y encadena trabajos de la gig economy, con la de Jeff (Rogen), su antiguo jefe y un millonario sin oficio conocido. El plan es que Arj experimente la vacuidad del lujo y valore lo que tenía. Pero el tiro sale por la culata: Arj está encantado con su nueva vida de rico y no piensa devolverla.

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La película de Ansari — que también escribe y dirige — intenta ser una revisión cínica del clásico de Frank Capra. En lugar de la moraleja luminosa de “tu vida es maravillosa”, nos topamos con un tipo que prefiere la riqueza sin sentido antes que volver a la precariedad. Una idea con chispa, sin duda, pero que naufraga en una realización plomiza y en un humor que brilla por su ausencia.

Por qué esta comedia no tiene ni pizca de gracia

El mayor problema de Movida celestial es su falta de energía. Reeves agota toda su vis cómica en los primeros tres minutos y el resto del metraje se arrastra entre discursos morales y una romantización de la pobreza que resulta algo ridícula. Los gags son tan escasos que cuesta imaginar a Ansari esbozando una sonrisa al escribirlos.

La película, ademas, se vuelve sermoneadora cuando se acerca el desenlace: un tono de autoayuda que chirría con el punto de partida irreverente. Ni comedia inteligente ni existencialismo que cale hondo; un híbrido fallido que deja al espectador con la sensación de haber visto un borrador muy alargado.

El precedente que esta peli se olvidó de mirar

No es la primera vez que Hollywood intenta darle la vuelta a Capra. Ahí está El milagro de la calle 34 o, más recientemente, la relectura en clave de terror que fue Krampus. Pero nadie había osado convertir la fábula patriótica en un lamento sobre la clase trabajadora estadounidense. El problema no es el riesgo, sino que Ansari no tiene el pulso cómico para semejante encaje.

Comparada con la sátira feroz de Paul Thomas Anderson en 'Licorice Pizza' o 'El hilo invisible', Movida celestial parece un ejercicio de autocompasión disfrazado de comedia. Donde Anderson encuentra la épica sardónica del declive americano, Ansari se pierde en diálogos planos y moralejas subrayadas. La intención es noble — hablar del fracaso del sueño americano — pero el resultado es un tedio con forma de película.

El chisme en 3 claves (TL;DR)