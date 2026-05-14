La película de The Legend of Zelda adelanta su estreno

Nintendo acaba de darnos una de esas noticias que te hacen comprobar el calendario dos veces: la película live-action de The Legend of Zelda no solo va en serio, sino que se estrena una semana antes de lo que todos teníamos apuntado. El 30 de abril de 2027 será el día en que Link, Zelda y —crucemos los dedos— algún que otro cuco aparezcan en la gran pantalla. Y sí, lo ha confirmado el propio Miyamoto, así que el hype está más que justificado.

Del retraso eterno al adelanto exprés

En un universo paralelo, las adaptaciones de videojuegos al cine se eternizan en el infierno de la producción. Pero aquí Nintendo ha decidido ir contracorriente. Según ha trascendido a través de un comunicado que recoge IGN España, el rodaje de The Legend of Zelda marcha tan bien que han podido acortar los plazos. La fecha original prevista para mayo de 2027 se ha movido al 30 de abril, una maniobra que huele a confianza absoluta en el proyecto. Si tenemos en cuenta que la película se anunció hace menos de un año, esto es prácticamente un «vamos sobrados» de los grandes.

Miyamoto lo ha dicho y ya no hay marcha atrás

Shigeru Miyamoto no es de los que firman cheques en blanco. El padre de Zelda y Mario lleva años resistiéndose a dar el salto al live-action con sus criaturas —tras el fiasco de la película de 1993, quién no—, así que su implicación directa en esta cinta es el mejor sello de calidad. «Gracias por vuestra paciencia», dijo el creativo japonés, dejando caer que el resultado merecerá la espera. La participación de Avi Arad como productor y la dirección de Wes Ball (el de la trilogía de ‘El corredor del laberinto’) completan un equipo que, al menos sobre el papel, promete no meter la pata con la mitología de Hyrule.

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La maldición de las adaptaciones live-action de videojuegos

Aquí es donde conviene hacer un poco de memoria. La historia del cine está llena de cadáveres ilustres cuando Hollywood ha intentado trasladar consolas a la pantalla. Desde ‘Street Fighter’ hasta ‘Assassin's Creed’, pasando por el sonoro batacazo de ‘Super Mario Bros.’, la maldición parecía irrompible. Sin embargo, el éxito animado de Mario en 2023 —más de 1.000 millones de dólares en taquilla— cambió las reglas del juego. Ahora Nintendo quiere repetir jugada, pero con personajes de carne y hueso y un tono mucho más serio. La pregunta es si el público está preparado para un Link que hable más de dos frases seguidas. Y, sobre todo, si la película se atreverá a romper con la tradición del héroe silencioso o nos regalará un protagonista que suelte chascarrillos como si fuera un Marvel más. Yo, de momento, me quedo con el dato del adelanto: si algo lleva años gestándose y Nintendo decide acortar plazos, es porque el material tiene que ser muy bueno. O muy desastroso no hay término medio cuando se juega con una leyenda de este calibre.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Nintendo ha aprendido la lección con Mario y se rodea de gente que entiende el medio. El adelanto del estreno es un gesto de confianza que no se ve todos los días. Si el guion está a la altura del lore de Hyrule, podríamos estar ante la adaptación que tumbe la maldición para siempre. Eso sí, como metan a Tingle, yo me desapunto.

El resumen para vagos (TL;DR)