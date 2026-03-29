Natalia Estrada: La reina del "Telecupón" que cambió la televisión por los caballos en Italia

¿Puede una estrella de la televisión española abandonar los focos para levantarse cada día a las cinco y media de la mañana a trabajar con caballos en el campo italiano? Natalia Estrada no solo puede: lleva veinte años haciéndolo y asegura que nunca ha sido tan feliz.

Su historia no es la de una retirada discreta. Es la de una mujer que tomó una decisión radical en el momento de mayor presión mediática y construyó, desde cero, una vida completamente distinta a todo lo que el mundo esperaba de ella. Y eso, en 2026, sigue siendo una historia que merece ser contada.

Natalia Estrada, la chica que llegó a Telecinco para sustituir a Penélope Cruz

Con solo 18 años, Natalia Estrada aterrizó en La quinta marcha de Telecinco en 1990 para ocupar el hueco que dejaba Penélope Cruz. Era un reto enorme, pero la gijonesa lo resolvió con una mezcla de desparpajo, gracia escénica y una cámara que la adoraba desde el primer plano.

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Lo que siguió fue una carrera fulgurante en la cadena: Bellezas al agua, Vivan los novios, apariciones en cine junto a José Coronado y María Barranco. Natalia Estrada era, sin discusión, uno de los rostros más populares de la televisión española de principios de los noventa.

El amor italiano que cambió el rumbo de Natalia Estrada

En 1994, Natalia Estrada se casó con el presentador italiano Giorgio Mastrota y se instaló en Milán. Lejos de desaparecer, la asturiana encontró en Italia un segundo capítulo profesional igual de intenso: condujo programas como Discoring, Il Quizzone, Campioni di ballo y Anima mia, convirtiéndose en una figura popular también al otro lado de los Alpes. La Ranch Academy que hoy dirige no existía aún ni en sus sueños más remotos.

Tras separarse de Mastrota, su vida tomó un nuevo giro sentimental con Andrea Mischianti, un instructor de equitación estadounidense y campeón de lazo al que acudió para tomar clases. Lo que empezó como un hobby se convirtió en una obsesión, y esa obsesión en un proyecto de vida.

Ranch Academy: el rancho donde Natalia Estrada encontró su lugar en el mundo

Ranch Academy es el nombre del centro ecuestre que Natalia Estrada y Andrea Mischianti levantaron en Cortazzone, una pequeña localidad italiana en la región del Piamonte. No es una simple escuela de equitación: sigue la filosofía de la Alta Scuola Vaquera Californiana, donde los caballos campan libres en los pastos y solo se les trae con lazo cuando es estrictamente necesario.

El proyecto ha crecido hasta convertirse en una referencia en el mundo ecuestre italiano. Natalia Estrada y su marido han viajado por todo el mundo impartiendo cursos, participando en competiciones y publicando incluso un libro fotográfico llamado Horsepower que documenta sus aventuras a lomos de caballos en distintos rincones del planeta.

La abuela que madruga más que nadie en el rancho

A sus 53 años, Natalia Estrada ya es abuela y sigue levantándose a las cinco y media cada mañana. "Vivimos en el campo. Los caballos están libres en los pastos", explicó al Corriere della Sera en una entrevista que recorrió medios españoles. Sin filtros, sin nostalgia y sin la más mínima intención de volver a los focos.

En 2024, volvió brevemente a Gijón para impartir un curso intensivo de equitación en el Club Hípico Astur. "Cumplí mi sueño de volver a Gijón con los caballos", declaró. Una frase que resume perfectamente el arco vital de una mujer que cambió los platós por el barro del campo y no se arrepiente ni un segundo.

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Etapa Período Lo más destacado Telecinco España 1990–1994 La quinta marcha, Vivan los novios, Bellezas al agua Televisión italiana 1994–2002 Il Quizzone, Discoring, Campioni di ballo Regreso a España 2002–2005 Armas de seducción (Telemadrid), El Club de Flo (La Sexta) Ranch Academy 2005–hoy Centro ecuestre en Cortazzone, libro Horsepower, cursos internacionales Abuela activa 2024–hoy Regreso a Gijón, cursos en Club Hípico Astur, vida en el rancho

Natalia Estrada y el modelo de vida que cada vez inspira a más españoles

El caso de Natalia Estrada no es solo una historia de nostalgia televisiva: en 2026 representa algo más relevante. En un contexto en el que el agotamiento digital y la búsqueda de autenticidad marcan la agenda social, su apuesta por una vida rural, física y conectada con la naturaleza resuena con fuerza entre generaciones que buscan alternativas reales al ritmo urbano.

La Ranch Academy sigue creciendo, sus cursos se llenan y el modelo ecuestre que ella y Mischianti practican gana adeptos en Italia y España. Natalia Estrada demostró que se puede cambiar de vida a mitad del camino, construir algo propio desde cero y que ese salto, cuando es auténtico, acaba siendo el mejor contenido que una persona puede generar: el de una vida bien vivida.