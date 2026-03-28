La alianza entre Santiago Segura y Netflix puede hacer que 'Torrente presidente' compita con Christopher Nolan

Santiago Segura, Torrente, sigue sumando críticas, algunas positivas y otras no tanto, pero ha logrado hacerse viral en las últimas semanas, al punto de atraer la atención de más de uno, tanto en España como fuera, e incluso captando la atención de plataformas de streaming como Netflix. ¿Puede una película española plantar cara al estreno más esperado de Hollywood? ¿Puede una comedia gamberra competir en conversación con una superproducción de 250 millones? A veces no es cuestión de presupuesto, sino de timing.

Eso es lo que podría pasar este año con Torrente presidente y La Odisea de Christopher Nolan. No porque compitan directamente en taquilla, sino porque podrían coincidir en algo cada vez más importante: la conversación en streaming.

Y ahí es donde entra Netflix, las ventanas de estreno y una coincidencia que, si se confirma, puede ser tan curiosa como reveladora de cómo ha cambiado el negocio del cine.

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Del cine al streaming: la ventana que lo cambia todo

Christopher Nolan estrena La Odisea, una de las películas más grandes y esperadas de los últimos años. Fuente: Agencias

Torrente presidente se estrenó en cines el 13 de marzo y, aunque no hay fecha oficial para su llegada a Netflix, el propio Santiago Segura confirmó que será este verano. Si se mira lo que ha pasado con otras películas españolas recientes, la ventana entre cine y plataformas está rondando los cuatro meses.

Eso nos lleva directamente a julio. Y julio no es un mes cualquiera en 2026, porque es cuando Christopher Nolan estrena La Odisea, una de las películas más grandes y esperadas de los últimos años. Es decir, mientras una superproducción llega a los cines, una comedia española podría estar aterrizando en Netflix casi al mismo tiempo. No compiten en el mismo sitio, pero sí en el mismo momento de atención del público.

Dos formas de entender el cine… y el negocio

Santiago Segura, en cambio, entiende perfectamente cómo funciona el público actual. Fuente: Agencias

Lo interesante de esta posible coincidencia no es quién recauda más, sino que representan dos formas completamente distintas de entender el cine. Nolan sigue defendiendo el cine como experiencia en salas, con rodajes en IMAX, presupuestos gigantes y estrenos mundiales pensados para verse en pantalla grande.

Santiago Segura, en cambio, entiende perfectamente cómo funciona el público actual, primero evento en cines, luego segunda vida en streaming, donde realmente está la audiencia masiva. No es casualidad que sus películas funcionen muy bien en salas, pero luego tengan una segunda explosión cuando llegan a plataformas. Su cine no vive solo de la taquilla, vive de la popularidad.

La coincidencia que demuestra cómo ha cambiado Hollywood

Ahora las películas ya no solo compiten por la entrada del fin de semana, sino por el tiempo del espectador. Fuente: Agencias

Hace no tanto, era impensable que una película española pudiera “coincidir” con un estreno de Hollywood sin ser aplastada en taquilla. Pero el tablero ha cambiado. Ahora las películas ya no solo compiten por la entrada del fin de semana, sino por el tiempo del espectador, y ahí el streaming juega en otra liga.

Si Torrente presidente llega a Netflix en julio, coincidiría en fechas con el estreno en cines de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan. Mientras unos irán al cine a ver una epopeya de 250 millones de dólares, otros estarán en casa viendo al personaje más políticamente incorrecto del cine español. Dos formas de consumo totalmente distintas, pero al mismo tiempo.

Lo interesante es que esto demuestra algo muy claro: el gran estreno ya no es solo el del cine, también es el del streaming. Y a veces, para mucha gente, es más importante el estreno en plataforma que el estreno en salas. Por eso esta posible coincidencia no es una anécdota, sino un ejemplo perfecto de cómo el cine ha cambiado: ahora la batalla no es solo por la taquilla, es por la atención.

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La verdadera batalla ya no está en el cine

Media España esté hablando de Torrente desde el sofá mientras la otra media habla de Nolan desde el cine. Fuente: Agencias

Hace años, la pelea era por el número uno en taquilla del fin de semana. Ahora la pelea real es por algo mucho más grande, ser la película de la que habla todo el mundo. Y eso ya no depende solo de los cines, sino de Netflix, redes sociales y del boca a boca digital.

Si Torrente presidente llega a Netflix cerca del estreno de La Odisea, puede pasar algo muy curioso, que media España esté hablando de Torrente desde el sofá mientras la otra media habla de Nolan desde el cine. Dos películas opuestas, dos presupuestos opuestos, dos estilos opuestos… pero compartiendo conversación al mismo tiempo.

Y eso, en 2026, vale casi tanto como ganar la taquilla. Porque hoy el éxito no es solo el dinero que haces el primer fin de semana, sino cuánto tiempo consigues que la gente siga hablando de tu película. Y en eso, Santiago Segura lleva más de 25 años demostrando que sabe jugar muy bien sus cartas.