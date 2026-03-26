Cómo configurar el nuevo Spotify en Auto para que Google no bloquee tus listas en ruta

¿Tu Spotify se corta, cambia de lista o simplemente deja de sonar en cuanto enciendes el coche? No es un fallo del coche: es una cuestión de configuración mal ajustada entre Spotify y el ecosistema Google. Millones de conductores en España llevan meses experimentando este problema sin saber que tiene solución en menos de cinco minutos.

Desde el Google I/O 2025, Android Auto cambió su arquitectura de reproducción para unificar la experiencia sonora entre todas las apps de música. Eso afecta directamente a Spotify y explica por qué muchas configuraciones antiguas han quedado obsoletas de un día para otro. Lo bueno: el ajuste correcto existe y es más sencillo de lo que parece.

Qué cambió en Spotify con la nueva versión de Android Auto

Google rediseñó completamente la interfaz de apps de música dentro de Android Auto a partir del anuncio en el Google I/O 2025, adoptando una capa visual unificada que aplica a Spotify, YouTube Music y Amazon Music por igual. El resultado es una pantalla de reproducción casi idéntica en todas las plataformas, lo que obliga a Spotify a adaptarse a un nuevo protocolo de control de medios.

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Este cambio, aunque estético en apariencia, tiene consecuencias prácticas: los permisos de reproducción en segundo plano de Spotify deben estar configurados correctamente en Android o la app pierde el control de la cola musical en cuanto Google Assistant entra en escena. Si no revisas ese ajuste, Google simplemente toma el mando.

Los permisos de Spotify que debes revisar antes de salir

El primer paso es asegurarse de que Spotify tiene acceso completo a la reproducción en segundo plano. Ve a Ajustes > Aplicaciones > Spotify > Batería y selecciona "Sin restricciones". Con la opción "Optimizada" activa, Android limita la actividad de la app cuando detecta inactividad, y eso es exactamente lo que provoca los cortes en ruta.

El segundo ajuste clave está en Android Auto directamente: abre la app, entra en el menú de configuración y verifica que Spotify aparece como aplicación activa en el lanzador personalizado. Si no está marcada, el sistema puede priorizar YouTube Music o cualquier otra app vinculada a tu cuenta de Google como reproductor predeterminado.

Cómo evitar que Google Assistant cambie tu lista sin permiso

Google Assistant tiene una configuración que muchos desconocen: si no le indicas explícitamente que use Spotify como reproductor predeterminado, el asistente elegirá por ti, generalmente optando por YouTube Music si tienes una cuenta Google activa. Para corregirlo, ve a la configuración del asistente de voz, accede al apartado "Música" y selecciona Spotify como app principal.

Una vez hecho este cambio, cualquier comando de voz como "pon música relajante" o "reproduce mi lista de viajes" irá directamente a Spotify sin desvíos. Es el ajuste que más diferencia hace en el uso cotidiano y, paradójicamente, el que menos conductores tienen configurado correctamente.

Spotify Jam y las listas colaborativas: la novedad que debes activar

Una de las funciones más llamativas del nuevo Spotify en Android Auto es Spotify Jam, la herramienta de sesiones colaborativas que permite a tus acompañantes añadir canciones a la cola escaneando un código QR desde la pantalla del coche. El conductor mantiene el control absoluto como anfitrión, con la posibilidad de eliminar participantes o canciones en cualquier momento.

Para activarla, accede a la pantalla "Reproduciendo ahora" dentro de Spotify en Android Auto y busca el icono de sesión colaborativa. Esta función está disponible desde la actualización de julio de 2025 y funciona tanto en cuentas gratuitas como premium, aunque con algunas limitaciones en la versión sin suscripción.

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Función Cuenta gratuita Cuenta Premium Spotify Jam (sesión colaborativa) Disponible con límites Disponible completa Listas descargadas en ruta No disponible Sí, sin conexión Control por voz con Assistant Básico Completo Reproducción automática sin cortes Puede interrumpirse Estable con config. correcta Acceso al nuevo diseño unificado Sí Sí

El futuro de Spotify en el coche: lo que viene en 2026

La tendencia es clara: Spotify seguirá integrándose más profundamente con el ecosistema Google, y eso significa que la configuración manual que hoy resuelve los conflictos irá evolucionando hacia sistemas automáticos de sincronización. Google ya trabaja en Android Auto 14.0 con controles de climatización y mejoras en la interfaz de música que harán el entorno aún más cohesionado.

El consejo de un usuario avanzado es este: revisa tus permisos cada vez que actualices Android Auto o Spotify, porque las actualizaciones frecuentemente restablecen configuraciones a los valores predeterminados del sistema. Un minuto de revisión antes de un viaje largo puede ahorrarte la frustración de llegar al destino habiendo escuchado la lista de reproducción equivocada.