Filtrado el OnePlus Nord 6: debutará en abril con el Snapdragon 8s Gen 4 y un salto de potencia brutal

¿De verdad necesitas gastarte mil euros para tener un móvil que no se quede corto en 2026? El OnePlus Nord 6 lleva semanas acaparando filtraciones que apuntan a algo que el mercado de gama media no había visto antes: especificaciones de buque insignia a precio de acceso.

Los datos ya están ahí, avalados por su paso por Geekbench y confirmados por OnePlus India con sus teasers oficiales. Una puntuación multicore de 6.520 puntos frente a los 5.090 del Nord 5 no es una mejora incremental: es un zarpazo.

El OnePlus Nord 6 y el chip que lo cambia todo

El corazón del OnePlus Nord 6 es el Snapdragon 8s Gen 4, un procesador que Qualcomm diseñó para situarse justo por debajo de su gama tope pero con una diferencia de rendimiento mínima respecto a él. En pruebas de Geekbench, el chip alcanza un máximo de 3,21 GHz y una arquitectura de ocho núcleos que rivalizaría con flagships de hace apenas doce meses.

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Lo que hace especial este salto es el contexto: su antecesor, el Nord 5, montaba un chip claramente inferior y aun así fue un superventas. Con el Snapdragon 8s, el OnePlus Nord 6 entra directamente en terreno de dispositivos que cuestan el doble, y eso es difícil de ignorar.

OnePlus Nord 6: pantalla, cámara y lo que sabemos de su diseño

Las filtraciones del OnePlus Nord 6 apuntan a una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de 165 Hz, un salto notable respecto a los 144 Hz del modelo anterior. La caja minorista filtrada también confirma una cámara trasera de 50 MP con OIS y un sensor frontal de 32 MP con autoenfoque.

En cuanto al Snapdragon 8s, la familia de chips Qualcomm lleva años siendo el estándar de referencia en Android, y la variante Gen 4 supone el debut de esta arquitectura en la gama media de OnePlus. El OnePlus Nord 6 llegará en tres colores —negro, menta y plata— con opciones de 8 GB o 12 GB de RAM, aunque sin variante de 512 GB de almacenamiento esta vez.

Una batería que desafía la lógica del segmento

El OnePlus Nord 6 incorpora una batería de 9.000 mAh, una cifra que hasta hace poco se reservaba a tablets de productividad o móviles gaming de nicho. Con 80 W de carga rápida SuperVOOC, el dispositivo podría pasar de cero al cien en menos de 70 minutos según estimaciones del sector basadas en modelos anteriores de la marca.

Para poner esto en perspectiva: la mayoría de teléfonos premium de 2025 no superaban los 5.000 mAh. El OnePlus Nord 6 duplica esa cifra sin abandonar el segmento de precio accesible, lo que convierte la autonomía en su argumento de venta más inesperado y potencialmente más poderoso.

Rendimiento real: qué esperar del OnePlus Nord 6 frente a la competencia

El OnePlus Nord 6 no solo mejora a su predecesor: según los benchmarks filtrados, supera en multicore al Google Pixel 10a, que marca 4.608 puntos frente a los 6.520 del Nord 6. Esto lo coloca en una posición de liderazgo claro dentro de su franja de precio, especialmente en tareas exigentes como edición de vídeo o juegos con gráficos intensivos.

La pantalla de 165 Hz y el almacenamiento UFS 4.1 completan un conjunto que, sobre el papel, no deja huecos evidentes. El único punto de fricción que señalan los analistas es la ausencia de opción de 512 GB: los usuarios con grandes bibliotecas multimedia o de juegos deberán conformarse con 256 GB o recurrir a la nube.

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Característica OnePlus Nord 5 OnePlus Nord 6 Chipset Snapdragon anterior Snapdragon 8s Gen 4 Pantalla 144 Hz AMOLED 165 Hz AMOLED 1,5K Batería ~5.000 mAh 9.000 mAh Carga rápida 80W 80W SuperVOOC Geekbench multicore 5.090 6.520

El OnePlus Nord 6 y lo que viene después: ¿el mejor valor de 2026?

Con lanzamiento confirmado para la primera semana de abril —probablemente el 7— el OnePlus Nord 6 se posiciona como el dispositivo más competitivo de su segmento en lo que llevamos de año. Si el precio se mantiene en el rango de los 350-400 euros que manejan los analistas, la propuesta de valor será difícil de rebatir.

La clave para el mercado español será la disponibilidad: OnePlus ha ampliado progresivamente su distribución en Europa, y todo indica que el Nord 6 llegará a las tiendas del continente semanas después de su debut en India. Para quienes buscan un dispositivo que aguante sin cargar durante días y rinda como un flagship en el día a día, la espera tiene pinta de merecer la pena.