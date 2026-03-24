La Dieta SDM de Laura Pausini: el método proteico con el que la italiana perdió 20 kilos

¿Puede una cantante con problemas de páncreas, que confiesa odiar el ejercicio, perder 20 kilos de forma real y sin atajos médicos? Laura Pausini lo hizo, y lo que más sorprende no es el resultado, sino el método: nada de fármacos de moda, nada de ayunos extremos. Solo disciplina, pesado al gramo y un plan nutricional con nombre propio.

Lo que la italiana logró a partir de abril de 2024 no fue un "antes y después" de revista. Fue un proceso de un año y medio bajo supervisión médica, combinado con gimnasia tres veces por semana y una gira mundial de más de 80 conciertos donde quemaba energía durante tres horas cada noche. Los resultados hablaron solos.

Laura Pausini y el secreto que nadie esperaba: una dieta sin nombre famoso

Cuando Laura Pausini reveló su transformación física en redes sociales, la pregunta de sus seguidores fue inmediata: ¿Ozempic? ¿Inyecciones? La respuesta de la cantante fue tajante: "No he usado los métodos que van de moda para adelgazar rápido". Su herramienta fue la dieta SDM, un protocolo proteico por fases que lleva años siendo referente en Italia y que en España sigue siendo poco conocido.

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Lo que hace diferente a este método no es su nombre, sino su estructura. No se trata de eliminar grupos de alimentos de golpe ni de pasar hambre: se trata de reorganizar el metabolismo en tres etapas progresivas que permiten perder grasa sin sacrificar masa muscular, algo especialmente relevante para alguien con la agenda física de Pausini.

Qué es la dieta SDM que siguió Laura Pausini y por qué funciona

Laura Pausini explicó que comenzó en abril de 2024 trabajando con una nutricionista, pesando cada alimento con precisión milimétrica durante los primeros cinco meses. La dieta SDM es un régimen proteicamente equilibrado e hipocalórico, muy restrictivo con los carbohidratos, que induce un estado de cetosis controlada para activar la quema de grasa acumulada de forma progresiva.

El plan se divide en tres fases: una inicial de adelgazamiento donde se alcanza la cetosis, una de transición para reintroducir alimentos de forma gradual y una final de mantenimiento donde el ejercicio físico cobra mayor protagonismo. Pausini no se saltó ninguna etapa, y ese rigor fue, según ella misma, la clave de su éxito.

El papel del ejercicio en la transformación de la italiana

Laura Pausini reconoció públicamente que nunca ha sido amante del deporte: "Sudar está entre las cosas que menos me gustan. Sin embargo, fue precisamente esa honestidad lo que hizo más creíble su proceso. Se comprometió con gimnasia tres veces por semana durante todo un año, una rutina que combinó con zumba, carrera al aire libre y el desgaste físico de sus propios conciertos.

La actividad sobre el escenario no fue un extra: tres horas cada noche, en más de 80 actuaciones de su gira mundial, supusieron un gasto calórico considerable que sumó al plan alimentario. El resultado fue una pérdida sostenida de entre 18 y 20 kilos, sin rebote documentado y con una transformación que los expertos califican de ejemplar por su ritmo y control.

Por qué Laura Pausini rechazó los fármacos de moda para adelgazar

Uno de los aspectos más comentados del proceso de Laura Pausini fue su rechazo explícito al Ozempic y otros medicamentos inyectables que se han popularizado entre celebrities. Su razón no fue solo filosófica: la cantante tiene un problema previo de páncreas que le impide recurrir a ese tipo de fármacos, lo que la obligó a apostar por un camino más clásico pero más seguro.

Lejos de presentarlo como una limitación, Pausini lo convirtió en un mensaje: "Para bajar de peso, al menos en mi caso, se necesita toda la fuerza de voluntad". Una declaración que resonó especialmente en un contexto donde la solución química se ha normalizado entre figuras públicas, y que posicionó a la italiana como un referente de adelgazamiento responsable y sin atajos.

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Fase de la dieta SDM Duración aproximada Objetivo principal Fase 1: Adelgazamiento 2-5 meses Inducir cetosis y quemar grasa Fase 2: Transición Variable Reintroducir alimentos gradualmente Fase 3: Mantenimiento Indefinida Consolidar peso y potenciar ejercicio Actividad física complementaria Todo el proceso Preservar masa muscular Control profesional Mensual Ajustar el plan según evolución

El futuro del método Pausini: ¿se consolida la dieta SDM en España?

El caso de Laura Pausini ha impulsado el interés por la dieta SDM más allá de Italia, y los nutricionistas españoles empiezan a recibir consultas específicas sobre este protocolo. La tendencia apunta hacia métodos de adelgazamiento supervisados, graduales y sin dependencia farmacológica, justo lo contrario del camino rápido que promueven algunas tendencias virales de 2025 y 2026.

El consejo que se desprende de la experiencia de Laura Pausini es tan antiguo como efectivo: ningún plan funciona sin constancia, y la supervisión profesional marca la diferencia entre perder peso y perderlo bien. La dieta SDM no es una moda, es un método estructurado que, con el respaldo adecuado, puede adaptarse a personas con condiciones de salud complejas. El ejemplo de la italiana demuestra que los resultados duraderos siempre tienen el mismo ingrediente secreto: el tiempo y la disciplina.