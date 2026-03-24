Un nuevo asesino habita en ‘La Promesa’

El próximo martes 24 de marzo, las pantallas de Televisión Española arderán a partir de las 18:35 horas con la esperadísima emisión del capítulo 800 de 'La Promesa' y desde ya te adelantamos todos los detalles que te mantendrán pegado a la tele toda la tarde. Un nuevo manto de dudas caerá de forma fulminante sobre el palacio, arrastrando a los personajes hacia un abismo de sospechas inimaginables.

La trama tomará senderos sumamente oscuros y pondrá a prueba la resistencia de todos los habitantes. Prepararemos nuestras mentes para una entrega llena de situaciones impactantes, puesto que una simple prenda de ropa desatará el terror más absoluto en la zona del servicio.

El hallazgo que paralizará a ‘La Promesa’ y la aterradora pista sobre Ana

El hallazgo que paralizará a ‘La Promesa’ y la aterradora pista sobre Ana | Fuente: La Promesa en X

Durante la emisión de este episodio de 'La Promesa', la planta del servicio se convertirá rápidamente en el epicentro del terror cuando un acto aparentemente cotidiano cambie el rumbo de la investigación policial. Pía se encontrará tranquilamente planchando la ropa de Ricardo, una tarea rutinaria que, sin embargo, esconderá una sorpresa mayúscula. Al revisar los bolsillos de las prendas del hombre, la trabajadora sacará a la luz un objeto que la dejará sin capacidad de reacción.

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El objeto en cuestión será una octavilla publicitaria del "As de Copas". Este detalle no pasará desapercibido bajo ningún concepto, puesto que sabremos que este es exactamente el mismo local donde trabajaba Ana. En ese preciso instante, la duda se instalará en la mente de Pía. Ante esta prueba, la mujer de servicio se preguntará si Ricardo esconderá oscuros secretos y si tendrá alguna implicación directa o indirecta en lo ocurrido.

El audaz movimiento de Martina frente a la hostilidad del Patronato

El audaz movimiento de Martina frente a la hostilidad del Patronato | Fuente: La Promesa en X

Por otro lado, la sobremesa del martes nos regalará un momento absolutamente decisivo para el futuro del proyecto del refugio. Martina acudirá puntualmente a su cita con el Patronato, pero desde el primer segundo notará que el ambiente no jugará en absoluto a su favor. La presidenta de la institución, doña Pilarcita, la recibirá con una frialdad cortante y una actitud distante, evidenciando de forma clara que no le pondrá las cosas nada fáciles para conseguir la aprobación.

Os dejamos, en exclusiva, un avance de los próximos capítulos de #LaPromesa 🎬 pic.twitter.com/QyUoKU9Nv6 — La Promesa (@lapromesa_tve) March 22, 2026

Sin embargo, el destino le guardará un as bajo la manga. Justo cuando estará a punto de iniciar la rigurosa presentación técnica que Jacobo le había preparado previamente, ocurrirá algo inesperado. Verá entrar por la puerta principal a Adriano, quien llegará escoltado por Samuel, Petra y Simona. Esta aparición sorpresa le inyectará una enorme dosis de motivación y confianza. En un valiente arranque, Martina decidirá abandonar por completo el discurso memorizado y optará por hablar directamente desde el corazón.

Para dar peso a su brillante intervención, cederá generosamente el turno de palabra a sus acompañantes. Ellos tomarán el relevo y conseguirán conmover hasta las lágrimas a los miembros del Patronato gracias a la sinceridad de sus testimonios.

A pesar de salir victoriosa de su complejo encuentro oficial, la alegría de la protagonista durará muy poco tiempo. Martina regresará al palacio rebosante de entusiasmo e ilusión junto a Adriano, esperando compartir las excelentes noticias con su entorno más cercano. No obstante, la reacción que se encontrará será radicalmente opuesta a lo que ella imaginará en su cabeza. La familia Luján no compartirá en absoluto su euforia y le recriminará su forma de actuar frente a los directivos.

Los nervios ante el emisario real y la rotunda negativa de Leocadia

Los nervios ante el emisario real y la rotunda negativa de Leocadia | Fuente: La Promesa en X

Curro y Manuel experimentarán un nerviosismo extremo ante la inminente visita de un emisario directo de la Casa Real. Ambos personajes buscarán desesperadamente la fórmula exacta para anticiparse a los acontecimientos y garantizar que el informe final de dicho representante resulte favorable para la ansiada restitución del título.

En medio de esta complicada estrategia a contrarreloj, Alonso entrará en acción con un plan arriesgado. El hombre intentará por todos los medios persuadir a Leocadia para que fije una postura pública a favor de Curro y le brinde su respaldo incondicional ante el emisario. Pero sus súplicas caerán en saco roto, fracasando estrepitosamente en su intento. Leocadia se negará rotundamente a participar.

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Por un lado, María Fernández se enterará de que Carlo acudió a espaldas suyas a Manuel para pedirle ayuda con el fin de conseguir una casa para ellos. Lejos de alegrarse por el gesto, María lo confrontará y le confesará mirándole a los ojos que ya no se siente segura a su lado.

En otro oscuro rincón de 'La Promesa', la situación matrimonial entre Ciro y Julieta se volverá del todo insostenible. La palpable complicidad que no parará de crecer entre Julieta y Manuel servirá como arma de destrucción. Leocadia, experta en manipular los sentimientos ajenos, aprovechará este evidente acercamiento para provocar cruelmente a Ciro.

Lorenzo a Ciro: “A veces, retirarse es la única manera de evitar una derrota completa” #LaPromesa



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Le insinuará con inmensa malicia que él no tiene ningún tipo de control sobre lo que hace su propia esposa. Para poner el broche de oro a este capítulo, Curro le explicará a Pía que Ángela tiene motivos muy sólidos para creer firmemente que Cristóbal es su verdadero padre.