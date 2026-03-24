El bochornoso final de 'Casados a primera vista' ha incendiado las redes sociales

El cierre de 'Casados a primera vista' prometía ser el clímax de la temporada con ese reencuentro tres meses después del experimento, pero terminó siendo un auténtico desastre de producción de Telecinco. La gala en directo, que presentaba un Carlos Sobera que vimos más apurado de lo habitual, se le fue de las manos a la dirección del reality de una forma estrepitosa. No es ya que las parejas tuvieran cuentas pendientes, es que el propio programa se convirtió en el enemigo número uno de la audiencia por una gestión del tiempo que rozó el insulto.

Lo que debía ser una gala de reencuentro equilibrada para conocer el destino de las seis parejas, tres meses después de finalizar el experimento, se transformó en un escenario de quejas por una evidente falta de organización. Esta situación ha provocado que la audiencia estalle en plataformas digitales, señalando una gestión deficiente de la escaleta que impidió profundizar en los conflictos más esperados por los espectadores.

Un cronómetro que castigó a los favoritos del público en 'Casados a primera vista'

Un cronómetro que castigó a los favoritos del público en 'Casados a primera vista' | Fuente: Telecinco

El problema no fue el contenido, sino el reparto de minutos. La organización del programa decidió, de forma bastante incomprensible, regalarle casi toda la noche a los primeros en salir. Stefan y Estefanía, junto a Luciana y Borja, se extendieron a gusto, resolviendo dramas y rencillas con una calma que terminó matando el final de la gala. Mientras ellos hablaban, el reloj seguía corriendo y el resto de los protagonistas esperaban en el backstage.

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Cuando apenas faltaba media hora para el cierre, la dirección de 'Casados a primera vista' tuvo que meter la tijera en vivo para que Milton y Natalia, y luego Lorenzo y Laura, pudieran al menos dejarse ver. El propio Sobera tuvo que pedir perdón en un momento que fue de lo más incómodo de la noche. "Se nos está echando el tiempo encima. Tenemos que cortar porque no nos da tiempo", soltó el presentador antes de ventilar meses de relación de Natalia y Milton en solo ocho minutos. Un sinsentido que los espectadores no perdonaron.

Fatal Sobera! Con lo bien q ha estado todas las semanas, Casados a Primera Vista, no ha tenido el último programa q merecía. A parte..... Tenían que haber estado los expertos !!! #CasadosParaSiempre — Esther Luna (@Esther_M_F) March 24, 2026

Las críticas eran unánimes: mala organización y falta de respeto. "Me parece fatal la organización del programa de hoy. Se han excedido muchísimo con la parte de Stefan y Estefanía, cuando lo realmente importante era el conflicto entre Milton y Natalia. Ahí había contenido para un programa entero", denunciaba un seguidor en X (el antiguo Twitter).

Para lo que ha quedado el programa en directo de casados a primera vista, para que la tía de Ana le toque el culo al Sobera ☠️#CasadosParaSiempre — Candela (@Sarandonga58) March 24, 2026

La indignación fue a más cuando se vio que personajes secundarios tenían más voz que los propios casados que se jugaban el futuro. "Han hablado más los padres de Laura y Lorenzo, que Milton y Natalia. Esto es una basura de programa", sentenciaba una telespectadora. La sensación de que se habían cargado el interés del final por no saber cuadrar una escaleta era total.

Qué mal llevado este inicio del reencuentro de ‘Casados a primera vista’…

Con lo bien que lo hacen en ‘La isla de las tentaciones’ ya podían haberse fijado un poco…

No están yendo a las cuestiones que nos interesan!#CasadosParaSiempre — Berto Molina (@BertoMolina) March 23, 2026

"¿La manera en la que han estado 40 minutos con unas parejas y 3 minutos con otras? Y no por falta de chicha, sino por mala organización", lamentaba otra seguidora que se quedó con las ganas de ver un desenlace digno.

La bomba de Stefan y el perdón de Estefanía

La bomba de Stefan y el perdón de Estefanía | Fuente: Telecinco

A pesar del caos, hubo momentos en que consiguieron salvar los muebles del morbo. El gran bombazo lo protagonizó Stefan. Sobera, con tono solemne, soltó la noticia: “Uno de los participantes mantuvo una relación con una tercera persona mientras estuvo en el experimento”. El mensaje de una tal Paolina fue el detonante: “Soy Paolina, tuve una relación con Stefan durante su participación en el programa”.

Stefan, contra las cuerdas, intentó justificarse diciendo que era una chica de Barcelona que conoció antes del casting y que acogió en casa de sus padres porque estaba "desamparada". Según él, al empezar con Estefanía "se acabó todo". Aunque Estefanía admitió estar “en un proceso de curar una herida” y que le había dolido mucho, decidió perdonarle. "Él me lo explicó todo bien, al principio no lo entendía, me llevé decepción y le perdoné porque no me ha sido infiel. Es una traición porque me ocultó algo, pero no ha sido una infidelidad", explicaron confirmando que siguen viviendo juntos en Lanzarote.

Perfume, desplantes y un grupo de WhatsApp roto

Perfume, desplantes y un grupo de WhatsApp roto | Fuente: Telecinco

Borja y Luciana confirmaron que cada uno va por su lado, aunque él le pidió perdón por los comentarios de sus amigos en la boda. Pero la palma se la llevaron Milton y Natalia. Él, en un gesto de lo más infantil, perfumó el sofá entero para reírse de las quejas de ella sobre su olor corporal. Natalia fue clara sobre por qué aguantó tanto:“La última vez no sabía lo que venía después, solo quería tener una conversación con él y cerrar las cosas bien. Éramos dos personas incompatibles y me obsesioné con que tenía que salir bien, pero sentía que no era mi persona”.

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Marc y Ainhoa tampoco se quedaron cortos. Ella le acusó de hacer puro teatro para la audiencia: “Él pasaba más tiempo con los miembros del equipo que conmigo y cuando llegaban las cámaras se acercaba a mí. No voy a forzar una situación”. Él, por su parte, se quejó del nivel de exigencia de su pareja: “Siempre he estado pasando un examen, con respuestas tajantes, duras, eso es muy difícil. Me has gustado, te considero maravillosa y me he enamorado de ti. Yo he sentido que el listón cada vez era más alto”. El lío terminó con el resto de chicas reprochándole a Ainhoa su actitud tras saberse que había sido expulsada (o se había ido) del grupo de WhatsApp.

El amor triunfó en las distancias cortas

Ana y Luija se confirmaron como la pareja roca de 'Casados a primera vista'. A pesar de los roces típicos, siguen juntos y felices. “La convivencia muy bien, me lo han hecho todo muy fácil, tanto ella como los hijos y hasta la suegra”, decía Luija. Ana remataba: “Que la vida siga avanzando, apuesto mucho por esto, porque es él la persona”.

Ana y Luija hablan de su convivencia ❤️



💍 #CasadosParaSiempre

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Laura y Lorenzo también dieron la sorpresa positiva. Superaron los celos y las movidas con la suegra y soltaron el bombazo: “Nosotros somos de distancias cortas y en dos semanas ella se viene a vivir conmigo”, desveló el sevillano antes de sellar el final de la temporada con un beso.