Mercadona hunde a Somatoline: El nuevo producto de 5 euros para tener piernas de infarto

El buen tiempo ya se asoma. Con el inicio de la primavera llega ese momento del año en el que empezamos a pensar en guardar los abrigos y sacar las prendas más ligeras. Lucir el ombligo y enseñar las piernas se convierte en la norma de muchas. Y con ello surge el clásico objetivo de belleza que moviliza a muchas consumidoras. Se busca una dermis más firme, lisa y visiblemente más uniforme y Mercadona nos trae la solución.

Justo en este escenario previo al calor, la cadena de supermercados liderada por Juan Roig mueve ficha. Lanza al mercado una novedad que entra de lleno en el radar de las compradoras y promete revolucionar las rutinas de cuidado corporal sin exigir un gran desembolso económico. Hablamos de una nueva crema corporal anticelulítica reafirmante bajo el sello Deliplus. Una propuesta sensorial que está llamada a convertirse en un paso imprescindible en el baño de cualquier casa.

La revolución anticelulítica de Mercadona gracias al silicio biofuncional

La revolución anticelulítica de Mercadona gracias al silicio biofuncional | Fuente: Mercadona

Lo que hace destacar a este nuevo lanzamiento de Mercadona es su impecable lista de ingredientes. El protagonista absoluto de esta fórmula es el silicio biofuncional. Este activo es ampliamente reconocido en el sector de la belleza por su potente acción reestructurante. Su misión principal es ayudar a reafirmar el tejido y, sobre todo, mejorar de forma visible el aspecto de la temida “piel de naranja”.

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Este componente trabaja desde el interior reforzando la propia estructura cutánea. Con el uso continuado, aporta una sensación de mayor firmeza que se nota al instante al tacto. Todo esto se ofrece al público por un precio de solo 5,50 euros, democratizando así el acceso a tratamientos corporales que habitualmente exigen presupuestos elevadísimos.

El silicio no actúa en solitario. La base de esta loción es altamente hidratante. Aquí entran en juego componentes vitales como la glicerina y los triglicéridos caprílicos y cápricos. Su función es muy clara. Mantienen la superficie corporal nutrida, suave y enormemente flexible. Esta hidratación profunda resulta clave para que las piernas luzcan más uniformes y saludables. Una zona bien hidratada refleja mucho mejor la luz y ayuda a disimular visualmente cualquier irregularidad.

El poder del aceite de jojoba y la vitamina E en un solo frasco

Para entender la eficacia real de este producto de Mercadona, hay que analizar el resto de elementos que acompañan al silicio. En la etiqueta encontramos el aceite de semilla de jojoba, que figura bajo el nombre técnico de Simmondsia Chinensis Seed Oil. Este aceite vegetal es un tesoro por su gran capacidad para equilibrar el cutis. Lo mejor de todo es que logra nutrir profundamente sin dejar esa molesta sensación grasa que suele arruinar la ropa tras su aplicación.

La vitamina E, presente como tocoferol, añade un potente escudo antioxidante. Este ingrediente protege la epidermis contra los daños diarios del estrés oxidativo y resulta fundamental para mantener la elasticidad a raya. De hecho, la propia naturaleza nos ofrece esta vitamina en múltiples ingredientes cosméticos. Aparece de forma natural en el aceite de jojoba que incluye esta propia crema, pero también la podemos encontrar en el aceite de argán, el aceite de almendras o el aceite de girasol.

A todo este cóctel se suma el ácido algínico. Su incorporación tiene un propósito doble. Por un lado, otorga una textura mucho más rica al producto, mejorando notablemente la experiencia al extenderlo. Por otro lado, ejerce de guardián de la fórmula y evita que el cosmético se oxide con el paso de los días. La estabilidad está asegurada por agentes emulsionantes como el acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, que logra una mezcla homogénea, junto al phenoxyethanol, un conservante necesario que garantiza la seguridad total de la crema.

El apartado olfativo también está muy cuidado en este lanzamiento de Mercadona. El tarro desprende un perfume muy suave que envuelve la zona aplicada, aportando una innegable sensación de frescura y bienestar. Transforma el simple trámite de echarse crema en un verdadero ritual de autocuidado. Tras su uso, el acabado final es completamente aterciopelado. La hidratación se mantiene intacta durante horas y desde los primeros días notas una superficie más lisa.

El duelo comercial frente al gigante Somatoline

El duelo comercial frente al gigante Somatoline | Fuente: Somatoline

Inevitablemente, surge la comparación con los grandes pesos pesados del mercado de farmacia y perfumería. Deliplus y Somatoline Cosmetic se enfrentan, aunque abordan el problema desde enfoques distintos. La propuesta del supermercado valenciano apuesta por una fórmula que podríamos definir como equilibrada. Su objetivo diario es sumar hidratación a una ligera acción reafirmante. Ingredientes como la glicerina, el aceite de jojoba y la vitamina E nutren sin descanso, mientras el silicio mejora la firmeza progresivamente.

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Somatoline juega en otra liga comercial distinta. Las fórmulas de esta reputada marca se caracterizan por ser un “tratamiento intensivo enfocado en X noches”. Suelen incorporar una agresiva carga de activos drenantes, agentes lipolíticos y complejas tecnologías termoactivas que generan un intenso efecto de frío o calor sobre el cuerpo.

Esto significa que el cosmético top ventas no busca simplemente hidratar o mejorar el tono. Su meta principal es ejercer una acción mucho más visible y contundente sobre el volumen corporal, los líquidos retenidos y la grasa localizada. Son opciones para necesidades muy diferentes, pero la alternativa de cinco euros se planta como un fantástico aliado de mantenimiento diario frente a los costosos tratamientos de choque.