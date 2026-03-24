De estrella en el Granada CF al olvido en Italia: la caída de Bryan Zaragoza

La situación de Bryan Zaragoza en Italia ha pasado de la ilusión a la preocupación en muy poco tiempo. El extremo malagueño no consigue encontrar su sitio en la Roma y los datos empiezan a ser muy negativos para su futuro a corto plazo. Tras romper su contrato con el Celta de Vigo en enero para buscar fortuna en la liga italiana, el jugador parece haber perdido el ritmo que le hizo destacar en España. Ahora, las críticas arrecian y su presencia en la próxima gran cita con la selección está más lejos que nunca.

​El balance de las últimas semanas es muy pobre. Bryan suma tres jornadas consecutivas sin disputar ni un solo minuto en la competición doméstica. Su andadura en el Estadio Olímpico comenzó con algunas oportunidades, pero su peso en el equipo ha ido bajando hasta desaparecer de los planes del entrenador. Debutó en febrero ante el Cagliari y tuvo una titularidad contra el Nápoles donde dio un pase de gol, pero fue cambiado al llegar el descanso. Desde ese momento, su participación ha sido casi nula, quedando relegado al banquillo de forma permanente ante equipos como el Génova o el Lecce.

​Bryan Zaragoza, el más señalado en la eliminación europea de la Roma

​El momento más duro para el joven jugador llegó en la competición europea. En la eliminatoria contra el Bolonia, Bryan Zaragoza quedó retratado ante los aficionados y el cuerpo técnico. En el partido de ida fue titular, pero de nuevo fue sustituido tras los primeros 45 minutos por no aportar lo que el equipo necesitaba. En la vuelta, la situación fue todavía peor. Entró al campo en el tiempo de descuento con el marcador igualado y la responsabilidad de decidir el encuentro antes de los penaltis.

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​Sin embargo, su entrada no ayudó a la Roma. Poco después de pisar el césped, el rival marcó el gol de la victoria. En los minutos finales, Bryan Zaragoza tres ocasiones claras para colgar el balón al área y buscar el empate, pero perdió la pelota en todas ellas. Esa falta de acierto ha provocado que la afición romana pierda la paciencia con él. Las redes sociales se han llenado de comentarios negativos hacia su rendimiento, señalando que no está al nivel que se espera de un fichaje del Bayern de Múnich.

Bryan Zaragoza se hunde en la Roma: adiós al Mundial y lluvia de críticas Fuente: AS Roma

​El sueño del Mundial se escapa

​Esta falta de minutos ha tenido consecuencias inmediatas en sus aspiraciones con la camiseta de España. Luis de la Fuente no ha contado con él para los partidos de este mes de marzo. Al ver que no juega en su club, el seleccionador ha preferido apostar por otros nombres que sí tienen continuidad. Si la tendencia no cambia en los próximos meses, Bryan Zaragoza se quedará fuera de la lista definitiva para el Mundial. Es un golpe duro para un jugador que hace apenas un año era la gran revelación del fútbol español.

​Sus números totales en lo que va de curso no ayudan a defender su puesto. En Italia Bryan Zaragoza solo suma una asistencia en seis partidos. Antes de viajar a Roma, su paso por el Celta de Vigo tampoco fue brillante, con solo dos goles en 26 encuentros. La falta de gol y de desborde está lastrando una carrera que parecía ir hacia arriba a una velocidad de vértigo. El jugador debe volver al Bayern en verano, pero su valor de mercado sigue bajando con cada partido que pasa en la grada.

​El Bayern de Múnich pagó 13 millones de euros por él cuando brillaba en el Granada CF. En aquel momento, media Europa quería su fichaje por su rapidez y su facilidad para encarar a los defensas. Sin embargo, ni su etapa en Osasuna ni su actual aventura en la Roma han funcionado como se esperaba. El contrato con los alemanes llega hasta el año 2029, pero ahora mismo parece difícil que tenga un hueco en la plantilla bávara la próxima temporada si no recupera la confianza de forma urgente.

​El problema de Bryan no parece ser solo de minutos, sino de adaptación a un fútbol mucho más cerrado y duro como es el italiano. En el Granada CF disfrutaba de espacios para correr, pero en la Roma se encuentra con defensas muy ordenadas que no le permiten lucirse. Ahora tiene por delante el tramo final de la temporada para intentar revertir una situación que parece crítica. Necesita volver a jugar y ser decisivo si quiere que el seleccionador vuelva a mirar hacia Italia antes de dar la lista para el Mundial. De lo contrario, el fichaje que iba a comerse el mundo terminará siendo una de las grandes decepciones del año para el fútbol español en el extranjero.

Más información: Bryan Zaragoza lanza un mensaje muy duro al que fuera su entrenador en el Bayern.