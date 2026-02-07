Hasta 65 familias compiten ya por un solo alquiler en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga

La crisis de la vivienda en España “pica se extiende”, vamos que con el pasar del tiempo y sin soluciones concretas a corto y mediano plazo, el tema deja de interesante a preocupante para el Gobierno. ¿Cuántas personas están detrás del piso que acabas de ver anunciado? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cincuenta? En algunas ciudades españolas, la respuesta ya no sorprende tanto como debería. Buscar alquiler en 2025 se ha convertido en una carrera contrarreloj en la que casi siempre llegas tarde.

Los últimos datos de idealista confirman lo que muchos inquilinos sienten desde hace meses, la competencia por cada vivienda se ha disparado. De media, cada anuncio recibe ya 34 contactos, un 14% más que hace un año. Pero en las grandes ciudades, la cifra se dispara hasta niveles difíciles de imaginar hace solo cinco años.

Barcelona, Madrid o Málaga concentran el foco, pero el problema va mucho más allá de tres nombres propios. Lo que está pasando no es puntual ni coyuntural. Es un cambio estructural que está transformando la forma de vivir, de mudarse y hasta de planificar el futuro.

Barcelona, Madrid y Málaga: alquilar se parece cada vez más a una subasta

Lo más llamativo es que el precio ya no es el único problema.

Barcelona encabeza el ranking sin discusión. Cada anuncio recibe de media 65 contactos, más del doble que la media nacional. Detrás vienen Palma, con 55, y Madrid, con 44. Málaga, que durante años parecía una alternativa más “respirable”, ya alcanza los 28 contactos por piso y crece al mismo ritmo que Barcelona en términos porcentuales.

En redes sociales y grupos de vivienda, el ambiente es de agotamiento. Mensajes de personas que llaman a los cinco minutos y ya llegan tarde, visitas multitudinarias en las que coinciden más de diez interesados y propietarios que piden perfiles casi imposibles se han normalizado. Muchos admiten que han dejado de buscar en determinadas zonas porque el desgaste emocional es demasiado alto.

Lo más llamativo es que el precio ya no es el único problema. Incluso pisos caros reciben decenas de solicitudes. La sensación generalizada es que no hay alternativas, o compites, o te quedas fuera. Y eso empuja a aceptar condiciones que hace no tanto habrían parecido impensables.

Los topes al alquiler y el efecto rebote que nadie quiso ver

Limitar precios sin aumentar oferta reduce el número de viviendas en alquiler.

Uno de los factores que más debate está generando es el impacto de los topes de precios. Según idealista, los mercados donde se han aplicado estas medidas son precisamente los que registran mayor competencia. No porque haya más gente queriendo vivir allí, sino porque hay menos pisos disponibles.

El argumento se repite entre profesionales del sector, limitar precios sin aumentar oferta reduce el número de viviendas en alquiler. Muchos propietarios optan por vender, por retirar el piso o por destinarlo a otros usos. El resultado es una tormenta perfecta: más personas persiguiendo menos anuncios.

Este diagnóstico no convence a todo el mundo, pero entre los inquilinos empieza a calar una idea incómoda, el control de precios no ha hecho que sea más fácil alquilar. En algunos casos, justo lo contrario. Y la frustración crece cuando las administraciones siguen anunciando medidas mientras el día a día no mejora.

Cuando el problema ya no es solo de las grandes capitales

Barcelona o Madrid concentran los titulares.

Aunque Barcelona o Madrid concentran los titulares, hay ciudades medianas donde la presión es incluso más extrema. Vitoria alcanza los 111 contactos por anuncio. Guadalajara, Pamplona, Lleida o Zaragoza superan ampliamente los 70. Son cifras que hace unos años solo se asociaban a zonas muy concretas.

Esto está cambiando los movimientos internos del país. Personas que antes se planteaban mudarse a ciudades más pequeñas descubren que la competencia también se ha trasladado allí. Y quienes no pueden asumir esa presión se ven empujados a vivir más lejos, compartir vivienda o alargar estancias no deseadas.

Alquilar en España ya no es solo una cuestión de dinero. Es tiempo, paciencia y suerte. Una lotería diaria en la que miles de personas juegan con la sensación de que las reglas no están de su lado.

Quizá por eso este tema genera tanta conversación, porque no es una estadística más. Es algo que atraviesa vidas reales. Y mientras no cambie el equilibrio entre oferta y demanda, todo apunta a que esta “locura del alquiler” no ha hecho más que empezar.