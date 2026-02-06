Sevilla, cada vez más dependiente de Ryanair y el recorte de vuelos de la aerolínea

Sevilla se prepara para un verano diferente en su aeropuerto. ¿Qué pasa cuando una ciudad depende de una sola aerolínea? Ryanair ha decidido recortar siete rutas desde San Pablo, mientras introduce otras dos nuevas. Los sevillanos ya se preguntan cómo afectará esto a sus viajes y al turismo local, especialmente cuando la temporada alta se acerca y la competencia es limitada.

El recorte no es solo un dato, refleja la influencia de Ryanair en la movilidad de la ciudad. Con 49 aeropuertos conectados este verano, siete menos que el año pasado, la aerolínea marca el ritmo de los vuelos desde Sevilla. Entre los pasajeros, la preocupación es evidente: "Antes podía planificar mis vacaciones sin problema, ahora tengo que buscar alternativas", comenta Ana, usuaria frecuente.

La dependencia no termina en los vuelos de pasajeros. Ryanair negocia instalar en Sevilla su gran centro europeo de mantenimiento de motores, una inversión de 500 millones de euros que podría generar 600 empleos. La ciudad se juega mucho en esta apuesta industrial, consolidando su papel en el sector aeronáutico europeo.

Menos vuelos, más preocupación para viajeros y negocios

El recorte afecta especialmente a rutas que antes conectaban Sevilla con varias ciudades europeas. Esto implica menos opciones directas, mayor necesidad de escalas y posibles aumentos de precios, vamos que estamos hablando de grandes cambios para los pasajeros que utilizaban los aeropuertos de Sevilla para viajar con Ryanair. Los negocios locales también sienten la presión, hoteles, agencias de viajes y empresas turísticas dependen en buena parte del tráfico aéreo que genera Ryanair.

Algunos usuarios han reaccionado en redes sociales mostrando su frustración, “Me cancelaron mi vuelo a Edimburgo y no hay alternativas directas”, comenta un ususario, mientras que otros ven una oportunidad para explorar destinos que antes no consideraban. La aerolínea, por su parte, justifica la reducción por las tasas aeroportuarias, un tema que genera debate entre autoridades y empresas.

Sevilla apuesta fuerte al sector aeronáutico

Mientras los vuelos se recortan, la ciudad refuerza su posición industrial, lo que puede llegar a mostrar una gran paradoja en la relación entre Ryanair y Sevilla. El proyecto del centro de mantenimiento de motores de Ryanair supondría un hito para Sevilla y Andalucía. Con un hangar ya operativo en La Rinconada y la experiencia acumulada en mantenimiento de Boeing 737, la inversión impulsaría la creación de empleos especializados y consolidaría la ciudad como polo aeronáutico europeo.

El consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, se muestra optimista, aunque prudente. “Prácticamente está hecho”, asegura sobre el acuerdo, aunque advierte que la confirmación oficial llegará en los próximos meses. La apuesta no es solo económica, también es estratégica, situando a Sevilla en la órbita de los grandes operadores europeos y reforzando la formación técnica y el tejido industrial local.

Entre recortes y oportunidades: Sevilla se juega el futuro

La ciudad vive un momento contradictorio con la aerolínea. Por un lado, menos vuelos generan incomodidad para los viajeros y presionan al sector turístico. Por otro, la llegada de un centro industrial de Ryanair podría transformar la economía local, generando empleo de calidad y consolidando Sevilla como hub aeronáutico. Y ante un escenario tan complejo, con tantos movimientos pendientes y decisiones inesperadas, lo que esperan los sevillanos es poder continuar disfrutando de las ventajas que les ofrece una aerolínea low cost.

Lo cierto es que la dependencia de una sola aerolínea deja a la ciudad en una situación delicada y “desesperada”. La lección es clara: diversificar rutas y operadores puede ser clave para reducir riesgos. Mientras tanto, los sevillanos y viajeros deberán adaptarse a los cambios de Ryanair, entre cancelaciones, nuevas rutas y la promesa de un futuro más industrializado y competitivo.