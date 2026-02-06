Juan Carlos I salpicado por los archivos de Epstein en un correo sobre una cena privada

La publicación de millones de documentos desclasificados de la investigación del caso Jeffrey Epstein ha golpeado de lleno a varias casas reales europeas, y España no ha sido una excepción en esta nueva oleada de información. Si bien ya conocíamos la implicación de figuras como el príncipe Andrés, ahora por primera vez ha visto la luz una mención directa de Epstein al rey Juan Carlos I (88 años), según la revista Lecturas.

​No estarían hablando de rumores vagos, sino de documentos escritos. En uno de los mails publicados, Jeffrey Epstein contaba que se encontraría con el exmonarca español en una cita organizada por Pepe Fanjul, íntimo amigo del emérito. Esta revelación ha sacudido la actualidad informativa, poniendo de nuevo el foco mediático sobre el padre de Felipe VI.

​El correo electrónico y la cena organizada por Pepe Fanjul que involucra a Juan Carlos I

​Lo que ha encendido todas las alarmas es un mensaje muy específico encontrado entre la montaña de documentación digital incautada. En uno de los centenares de mails registrados en la investigación, el magnate anunciaba a su interlocutor que tenía previsto cenar con el rey emérito de España:“Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, es impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos”, escribía.

​Este correo revela el tipo de círculo en el que se movía Epstein, buscando siempre validación a través de las figuras más poderosas del planeta. El anfitrión de dicha velada, según el propio Epstein, era Pepe Fanjul, conocido empresario del azúcar y una de las personas más cercanas al entorno de Juan Carlos I desde hace décadas. Que Fanjul aparezca como el organizador de la cena da verosimilitud al contexto, ya que es sabido que el empresario ha sido un anfitrión habitual del exmonarca en sus viajes privados.

​Sin embargo, para el Diario Qué! es importante mantener la cautela periodística, por lo que nos es relevante aclarar que, aunque el correo existe y la intención estaba escrita negro sobre blanco, aparentemente, no está confirmado que ese evento, organizado por el empresario e íntimo amigo del emérito, finalmente llegara a celebrarse. Lo que sí demostraría es que Epstein alardeaba de tener acceso, aunque fuera indirecto a través de terceros, a la figura de Juan Carlos I.

​La polémica fecha del 11 de septiembre de 2018

​Uno de los aspectos más intrigantes de esta información es la fecha en la que fue enviado el correo. El mensaje de Epstein está fechado el 11 de septiembre de 2018. Si hacemos memoria, ese momento temporal es crítico en la biografía reciente de Juan Carlos I. Precisamente, aquel 11 de septiembre de 2018 fue el día en que se conoció que la Fiscalía Anticorrupción investigaría las presuntas comisiones del padre de Felipe VI por el AVE a la Meca en una causa separada al caso Villarejo.

​Es una coincidencia cuanto menos llamativa. Mientras en España estallaba la noticia legal que marcaría el inicio de su declive reputacional, al otro lado del Atlántico, Epstein escribía sobre una supuesta cena con él. Esa acusación contra el emérito surgió después de que Corinna le acusara de llevarse mordidas y tener cuentas en Suiza, aunque finalmente ambas causas fueron archivadas.

​Al intentar reconstruir la agenda de Juan Carlos I en esos días para verificar si la cena pudo tener lugar, los registros públicos son escasos. Por aquellas fechas, la única aparición pública de Juan Carlos I de la que se tiene constancia se produjo en Sanxenxo, a donde el emérito viajó para participar en la 4ª Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster, celebrada del 21 al 23 de septiembre.

​Corinna Larsen también aparece en los archivos

​Resulta imposible hablar de Juan Carlos I y de escándalos internacionales sin que aparezca el nombre de Corinna Larsen. Y en los papeles de Epstein, ella también tiene su espacio. Hasta el momento, esa es la única alusión al rey Juan Carlos en los archivos de Epstein, en los que también se hace referencia a Corinna Larsen, una figura que llamó la atención del empresario tras conocerse su relación con el exmonarca español.

​La empresaria alemana, que ha sido una pieza clave en los problemas judiciales y mediáticos del emérito, parece haber estado en el radar de Epstein. No es de extrañar, dado que él coleccionaba contactos de alto nivel y la notoriedad de Larsen en aquel 2018 estaba en su punto álgido. Su presencia en los archivos refuerza la idea de que el entorno cercano a Juan Carlos I era de gran interés para la red de influencias que Epstein tejía obsesivamente.

​El contraste con el caso del príncipe Andrés y la realeza nórdica

​Para ser justos con la realidad de los hechos, hay que poner esta información en perspectiva. Nada tiene que ver la casi anecdótica mención al rey Juan Carlos I con los escándalos que los archivos de Epstein están generando en otras casas reales del continente. Mientras que en el caso del rey español hablamos de un correo sobre una cena, otros royals están implicados hasta el cuello. La figura más señalada por esta polémica es Andrés de Inglaterra, el otrora príncipe al que su hermano, Carlos III, ha despojado de sus títulos y desalojado de Royal Lodge ante la cascada de informaciones sobre su vínculo con Epstein.

​En el caso británico, la evidencia es abrumadora. Fotografías, mails y mensajes demuestran la estrecha relación que tanto Andrés como su exmujer, Sarah Ferguson, tenían con el magnate, llegando a asistir a sus controvertidas fiestas y aceptando préstamos de Epstein. Es un nivel de complicidad que ha destruido la reputación del hijo de Isabel II.

​Pero el escándalo viaja también al norte de Europa. Otra royal sobre la que se ha puesto el foco es la princesa Mette-Marit de Noruega. La situación para ella es delicada, sobre todo porque ocurre en pleno arranque del juicio contra su hijo, Marius Borg, por 38 presuntos delitos, lo que añade más presión a la familia. La esposa del príncipe Haakon se ha situado en el centro de la polémica.

La nuera de Harald y Sonia, que ya tuvo que pedir perdón en 2019 por haber tenido contacto con Epstein, aparece en los nuevos documentos desclasificados, con comunicaciones en un tono de máxima confianza que demuestran que su amistad fue más estrecha de lo que se dijo hace años.

​Y por si fuera poco, tampoco se ha librado de esta polémica internacional la casa real sueca. La princesa Sofía, esposa del príncipe Carlos Felipe, aparece en los archivos, en los que se demuestra que la exmodelo se citó en varias ocasiones con Epstein cuando residía en Nueva York.