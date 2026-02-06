Previsión del tiempo de la AEMET: cuidado con lo provocado por la borrasca Leonardo

La borrasca 'Leonardo' ha marcado la agenda informativa, y este análisis SEO profundiza en el impacto que ha tenido en la costa española. Analizamos los avisos meteorológicos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), incluyendo la intensidad de las lluvias, el viento y el oleaje. La seguridad y la información actualizada son esenciales ante fenómenos climáticos como este.

Este artículo tiene como objetivo ofrecer una visión completa y concisa de la situación meteorológica, permitiendo a los lectores comprender mejor los riesgos y tomar las precauciones necesarias. Mantenerse informado es crucial durante estos eventos climáticos adversos. A continuación, profundizamos en los detalles del impacto de la borrasca 'Leonardo' en el territorio español.

IMPACTO DE LA BORRASCA 'LEONARDO' EN LA COSTA ESPAÑOLA

La borrasca 'Leonardo' dejó sentir su fuerza a lo largo de la costa española, provocando una serie de avisos meteorológicos que afectaron a diversas comunidades autónomas. Galicia fue una de las regiones más afectadas, con avisos de nivel naranja debido al oleaje en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo. La fuerza del mar representó un riesgo significativo para la navegación y las zonas costeras.

Andalucía, que ya había sufrido el impacto de varios temporales recientes, también se vio afectada por 'Leonardo', aunque en menor medida. Se activaron avisos amarillos por lluvia, tormentas, viento y oleaje en varias provincias, incluyendo Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla. La combinación de estos factores climáticos aumentó el riesgo de incidentes y la necesidad de precaución. Las autoridades locales hicieron un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.

Además de Galicia y Andalucía, otras regiones costeras también se vieron afectadas por el oleaje generado por 'Leonardo'. Se activaron avisos en Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Alicante, Murcia, Melilla, Ceuta y Canarias. La extensión geográfica de los avisos indica la magnitud del impacto del temporal en toda la costa española. Es crucial estar al tanto de las recomendaciones de seguridad en estas zonas.

VIENTO Y PRECIPITACIONES: DETALLE DE LOS AVISOS

Los avisos por viento también jugaron un papel importante en la predicción meteorológica. Si bien fueron menos numerosos que en días anteriores, se activaron en Albacete, Barcelona, Tarragona, Murcia, la Comunidad Valenciana y Ceuta. La intensidad del viento pudo generar problemas en infraestructuras y provocar la caída de árboles. Es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En cuanto a las precipitaciones, la AEMET pronosticó que la inestabilidad se mantendría en la mayor parte de la Península debido a la influencia de la borrasca 'Leonardo'. Se esperaban cielos nubosos y lluvias generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que en días previos. La previsión de lluvias obligó a extremar la precaución en carreteras y zonas inundables.

Las nevadas también fueron una consideración importante, especialmente en las montañas de la mitad norte peninsular. Se pronosticaron nevadas a partir de una cota de 1.100/1.500 metros, que podría bajar en el noroeste a 900 metros al final del día. La nieve en cotas bajas complicó la circulación en algunas carreteras de montaña. Es imprescindible informarse sobre el estado de las carreteras antes de viajar.

EVOLUCIÓN DEL TIEMPO Y RECOMENDACIONES

La AEMET señaló que la borrasca 'Leonardo' se encontraba estacionaria al sur de Irlanda y en fase madura. Se esperaba que la inestabilidad persistiera durante el día, con cielos nubosos y precipitaciones en diversas regiones. Sin embargo, también se preveían intervalos de cielos poco nubosos en algunas zonas. La evolución del tiempo fue seguida de cerca por los servicios meteorológicos.

En lo que respecta a las temperaturas, se registraron descensos generalizados, con mínimas al final del día en la Península y Canarias. La excepción fue el tercio nordeste peninsular, donde las máximas aumentaron y las mínimas permanecieron sin cambios. Los cambios de temperatura pudieron afectar a la salud de las personas más vulnerables. Es importante vestirse adecuadamente y protegerse del frío.

Ante esta situación meteorológica, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades y extremar la precaución en las zonas afectadas. Mantenerse informado sobre la evolución del tiempo, evitar actividades de riesgo al aire libre y asegurar bienes que puedan ser dañados por el viento o el agua son medidas esenciales para garantizar la seguridad de todos. La preparación y la prevención son las mejores armas contra los efectos de un temporal.